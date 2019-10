Ihr wollt Lichtschwerter? Ihr wollt Pferde? Ihr wollt Autos? Ihr wollt tanzen? Kein Ding, denn der November hat alles davon zu bieten. Wie in jedem Jahr ballern die Entwickler mit ihren Spielen aus allen Rohren. Wir geben euch einen Überblick, wofür ihr euer Weihnachtsgeld aufsparen könnt

1. November

Spirit of the North (PS4)

Jeder liebt Füchse, und im Gegensatz zum Cartoon-Exemplar von New Super Lucky’s Tale, das ebenfalls im November erscheint, handelt es sich bei Spirit of the North um ein realitätsnahes Tier. Das wunderschöne Adventure verspricht eine emotionale Reise zu werden. Begleitet wird der putzige Canine auf seiner idyllischen Erkundungstour durch isländische Landschaften und nordische Folklore von dem titelgebenden Spirit of the North, einer geisterhaften Füchsin. Während ihr die Überreste einer längst vergessenen Zivilisation erforscht, löst ihr Umgebungsrätsel und genießt immer mal wieder einfach nur die herrliche Aussicht.

5. November

Just Dance 2020 (PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia, Wii)

Im November schmeißt Ubisoft mit Just Dance 2020 erneut seine alljährliche Tanzsause. Gewöhnlich ungewöhnlich erscheint das aktuelle Game mit den neuesten Hits nach wie vor auf der 13 Jahre alten Wii, zum ersten Mal aber auch für Google Stadia, das im selben Monat an den Start geht. Neu ist außerdem der Online-Modus All-Stars, in dem die zehn größten Songs aus zehn Jahren im Rampenlicht stehen. Die diesjährige Ausgabe enthält Hits wie “Kill this Love” von Blackpink, “God is a Woman” von Ariana Grande und “High Hopes” von Panic! At the Disco.

Just Dance 2020 - gamescom 2019 Song List Part #2 Trailer Zur gamescom hat Ubisoft den zweiten Teil der Songlist von Just Dance 2020 bekannt gegeben.

Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020 (Switch)

Schon ein Jahr bevor die Olympiade in Tokio gastiert, treffen sich die Charaktere aus Super Mario und Sonic the Hedgehog zum freundschaftlichen Sporteln. Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokio 2020 führt die langjährige Crossover-Reihe voller sportlicher Minispielchen fort und lässt euch sogar die Olympischen Spiele in Tokio von 1964 erleben. Natürlich stilecht in Retrografik, die die Anfänge beider Welten gekonnt einfängt. Allerdings dürften die Minispiele wohl hauptsächlich gemeinsam mit Freunden auf der Couch unterhalten.

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 - Gameplay Trailer Das Video hält erste Spielszenen der Switch-Version von Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 für euch bereit.

Planet Zoo (PC)

Die Meister der Park-Simulationen sind zurück. Frontier Developments hat nach Jurassic World Evolution im letzten Jahr keine Müdigkeit vorgeschützt. Statt prähistorischen Echsen werden diesmal wieder ganz wie in den guten alten Zeiten von Zoo Tycoon zeitgenössische Tierarten dem zahlungswilligen Publikum präsentiert. Die sind selbstverständlich die Stars der wunderschönen Tierpark-Simulation, da sie nicht nur authentisch nachgebildet wurden, sondern auch ein ausgeprägtes Sozialverhalten zeigen.

Zoo und nicht anders - So spielt sich die Beta von Planet Zoo Felix ist unter die Zoo-Direktoren gegangen und bringt euch die Beta von Planet Zoo näher.

Red Dead Redemption 2 (PC)

Seit Monaten war die PC -Version von Red Dead Redemption 2 ein offenes Geheimnis in der Branche. Ehemalige Mitarbeiter, Hinweise auf offiziellen Websites und Alterseinstufungen. Rockstar tat sich schwer geheim zu halten, dass der so sehr erhoffte Port Realität ist. Nun ist klar: das umfangreiche Western-Abenteuer, das die Vorgeschichte zu Red Dead Redemption erzählt, erscheint für den PC. Natürlich dürfen grafische Verbesserungen auf dem leistungsfähigen Rechner nicht fehlen. Dabei machte Arthur Morgan schon auf Konsole eine äußerst gute Figur.

Red Dead Redemption 2 - PC Trailer Rockstar Games zeigt in einem neuen Trailer, wie opulent die PC-Fassung von Red Dead Redemption 2 ausfallen wird.

6. November

A Year of Rain (PC)

Echtzeitstrategie aus deutscher Handarbeit. Daedalic versucht sich mit A Year of Rain an einem RTS-Game, um dem angestaubten Genre wieder Aufwind zu verleihen. Dabei verbindet es klassische Elemente des Echtzeitstrategie-Genres mit einem starken Fokus auf Koop-Gameplay. Sowohl die Kampagne als auch weitere Online- und Offline-Spielmodi sind auf Teams aus zwei Spielern ausgelegt. Am 6. November startet der Early Access auf Steam.

A Year Of Rain - Early Access Teaser Trailer Anfang November geht das ambitionierte Echtzeit-Strategiespiel A Year of Rain in den Early Access bei Steam.

7. November

Garfield Kart: Furious Racing (PS4, Xbox One, Switch)

Garfield, der berühmte, Lasagne liebende Kater ist zurück und bereit, Jon, Odie und weitere Charaktere aus dem Garfield-Universum in fellsträubenden Rennen seinen Auspuff lutschen zu lassen. Garfield Kart: Furious Racing beinhaltet 16 Rennstrecken aus der Welt des adipösen Katers wie Palerock Lake und die Pastacosi-Fabrik. Gespielt werden kann der Funracer online mit bis zu acht Spielern oder zu viert im Splitscreen.