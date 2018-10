Der November stellt weiter die Weichen für ein breit gefächertes Weihnachtsgeschäft. Von ganz leisen Geheimtipps wie The Quiet Man über Larrys neuestes Sex-Adventure bis hin zu Pokémon Let’s Go Pikachu / Evoli ist für so ziemlich jeden Geschmack etwas dabei. Hier kommt unser Überblick über die neuen Spiele im November.

1. November

The Quiet Man (PC, PS4)

Spiele, in denen der Protagonist blind ist, kennen wir schon. The Quiet Man dreht den Spieß um: Der gehörlose Dane kann sich nur auf seine Augen verlassen und ihr müsst euch durch eine geräuschlose Welt kämpfen, um herauszufinden, warum ein maskierter Mann die Sängerin Lala entführt hat. Dabei wird Dane mit seiner eigenen Vergangenheit und seinen inneren Dämonen konfrontiert. Nach Release soll auch Sound in das eigentlich stumme Spiel kommen. The Quiet Man könnte eine interessante Erfahrung werden.

The Quiet Man - Who is The Quiet Man BTS Trailer In einem knapp 10 Minuten langen Video nimmt euch Square Enix mit hinter die Kulissen des innovativen Mix aus Film und Actionspiel, The Quiet Man.

2. November

Diablo III: Eternal Collection (Switch)

Diablo III ist schon ein alter Hut, für Nintendo-Fans aber ein ganz neues Pflaster. Die Switch-Version bringt nicht nur sämtliche Erweiterungen des Rollenspiels mit, sondern auch noch ein paar kleine exklusive Inhalte, darunter ein Ganondorf-Skin für euren Charakter. Metzelt euch allein, mit drei anderen Spielern online oder im Couch-Koop durch Dämonenscharen und sammelt die beste Ausrüstung – Diablo eben. Eine passende Special Edition der Konsole inklusive Tasche erscheint am selben Tag.

Nintendo Switch - Diablo III Eternal Collection Bundle Trailer Nintendo und Blizzard haben zusammen ein spezielles Switch-Bundle rund um die Diablo III: Eternal Collection angekündigt.

Taiko no Tatsujin: Drum ’n’ Fun (Switch) / Taiko no Tatsujin: Drum Session (PS4)

Hierzulande ist Taiko no Tatsujin nicht besonders bekannt, doch in Japan der Star in den Arcade-Hallen. Ihr trommelt euch mit den Joy-Cons durch bekannte Klassik-, Anime- und in Drum ’n’ Fun für die Switch auch durch Nintendo-Melodien und versucht den Highscore zu knacken. Die Playstation-Version Drum Session bekommt ihre eigene Liedauswahl, unter anderem mit dem Titelsong aus Attack on Titan namens Guren no Yumiya. Wollt ihr stilecht im Wohnzimmer trommeln, könnt ihr auf einen speziellen Trommelcontroller einhämmern. Dieser ist allerdings nur mit der Switch-Version kompatibel.

Football Manager 2019 (PC, Switch)

Endlich darf man in Deutschland wieder beweisen, dass man als vermeintlicher Fußballexperte deutlich fähiger ist als die Trainer in der Bundesliga. Mit dem Football Manager 2019 erscheint nach vielen Jahren der Abstinenz endlich wieder ein Managerspiel in Deutschland. Dank der immensen Spieltiefe und der Bundesligalizenz weiß das Spiel durchaus zu gefallen, auch wenn die Präsentation eher an komplexe Excel-Tabellen erinnert.

Football Manager 2019 - Welcome to the Job Announcement Trailer Inklusive Bundesliga-Lizenz kommt der Football Manager 2019 in diesem Jahr auch in Deutschland für den PC heraus.

6. November

Déraciné (PSVR)

In Déraciné setzt euch From Software ausnahmsweise mal keine knackigen Bossfights vor die Nase, sondern Playstation VR auf die Augen und schlägt dabei ungewohnt ruhige Töne an. Der Walking-Simulator lässt euch in die Erinnerungen einiger Schüler abtauchen, um die Existenz des Geistes eines jungen Mädchens zu beweisen, das die Mächte der Zeit und des Lebens manipulieren kann.

Déraciné - Release Date Trailer Die Dark-Souls-Macher von From Software haben dem PSVR-Titel Déraciné mit dem 06. November 2018 einen Release-Termin verpasst.

The Forest (PS4)

Im Herbst, wenn es früher dunkel wird, kommen Horrorspiele wieder besonders gut. Das Survival-Horror-Spiel The Forest vegetiert schon seit über vier Jahren im Early-Access auf Steam vor sich hin und ist seit April für PC als Vollversion erhältlich. Am 6. November geht es auch auf der PS4 auf einer bewaldeten Halbinsel ums nackte Überleben. Nach einem Flugzeugabsturz wird euer Sohn von einem Kannibalen entführt. Die Frage ist nur: Seid wirklich ihr der Gute in dieser Geschichte?

The Forest - PSX 2017 Gameplay Demo Die Gameplay-Demo zu The Forest von der PSX zeigt euch über 20 Minuten aus dem Spiel.

Omen of Sorrow (PS4)

In Omen of Sorrow lässt der Titel nicht sofort auf den Inhalt des Spiels schließen. Statt eines weiteren Horrorspiels erwartet euch klassische 2-D-Prügelaction. Gut, ein klein wenig “Horror” steckt trotzdem drin, da alle zwölf Kämpfer auf bekannten Figuren aus Grusel- und Fantasygeschichten sowie Mythen und Legenden stammen. Macht euch also bereit für Kloppereien zwischen Dr. Hyde und Imhotep und einem Werwolf. Neben mehreren Singleplayer-Modi sind natürlich auch ein Offline- und ein Online-Multiplayer-Modus mit von der Partie.

Omen of Sorrow - Release Date Trailer Der PS4-Exklusivtitel Omen of Sorrow erscheint am 06. November 2018.

Overkill’s The Walking Dead (PC)

Telltale ist tot, es leben die Zombies! Der PayDay-Entwickler Overkill nimmt diesmal die Comiclizenz von The Walking Dead in die Hand und macht zur Abwechslung kein Adventure daraus. Dem Ego-Shooter merkt man durch sein kooperatives Gameplay an, welchem Studio er entstammt. Der Trip ins zombieverseuchte Washington D. C. macht optisch einiges her. Wir hoffen nur, dass die Charaktere im Eifer des Gefechts nicht auf der Strecke bleiben. Sie heben The Walking Dead schließlich von all den anderen Zombiegames ab.

Zombies mal anders - Zocksession zu Overkill's The Walking Dead Overkill's The Walking Dead spielt sich anders als andere Zombie-Ballereien. Wie anders, zeigen euch Felix und Zeno.

World of Final Fantasy Maxima (PC, Switch, PS4, Xbox One)

World of Final Fantasy ist das Kind der Liebe von Final Fantasy und Pokémon. Ihr fangt sogenannte Miragen, die ihr entwickelt und in gestapelter Form gegeneinander kämpfen lasst. Statt Echtzeitaction zu bieten, geht World of Final Fantasy einen klassischeren, rundenbasierten Weg. Der Titel sprudelt über vor Fanservice mit allerhand bekannten Gesichtern aus der ganzen Reihe. Die neue Maxima-Version umfasst zusätzliche Final-Fantasy-Champions und das neue Avatar-Change-System, mit dem ihr als bekannte Helden spielen könnt, darunter Noctis und Lightning. Switch und Xbox One bekommen das Spiel erstmals, die bereits erhältlichen PS4- und PC-Versionen können kostenpflichtig erweitert werden.

World of Final Fantasy - Steam Trailer World of Final Fantasy erscheint via Steam auch für den PC; wir zeigen den zugehörigen Trailer.

Brawlhalla (Switch, Xbox One)

Auf der PS4 und dem PC fühlt sich Brawlhalla schon seit einem Jahr zu Hause, dieses Jahr sind auch Xbox One und Switch an der Reihe. Den Free-to-play-Fighter, in dem sich die kuriosesten und putzigsten künftigen Kampflegenden das Fell über die Ohren ziehen, könnt ihr lokal und online im Multiplayer zocken. Unterschiedliche Waffen und Gadgets wie Bomben und Minen lassen Brawlhalla an ein Super Smash Bros. light erinnern. Um die Zeit bis Anfang Dezember zu überbrücken, sicher nicht verkehrt.