Was kommt nach Elden Ring? Schaut man sich die Veröffentlichungen im Mai an, erstmal nichts Weltbewegendes. Eine Flaute herrscht aber keineswegs. Neben Evil Dead: The Game dürft ihr euch unter anderem auf Neues aus dem Warhammer-Universum sowie Vampire: The Masquerade - Swansong freuen.

3. Mai

Loot River (PC, XBO, XSX)

Was kommt dabei heraus, wenn man Dark Souls und Tetris kombiniert? Loot River. In dem Pixel-Souls-like schlagt ihr euch durch Dungeons, die jedes Mal, wenn ihr sterbt, neu zusammengesetzt werden. Somit erlebt ihr in keinem Run den gleichen Ablauf. Der Clou bei Loot River: Ihr bewegt euch auf verschiebbaren Blöcken durch die Welt, was die Kämpfe nicht nur zur Geschicklichkeitsübung, sondern auch zu Puzzle-artigen Rätseln macht. Beispielsweise bewegt ihr euch blitzschnell zu den Monstern hin, versetzt diesen einen Hieb und verschwindet wieder aus ihrer Reichweite, ehe sie zum Gegenschlag ausholen können.

Loot River - Animated Teaser In Loot River kommen verschiebbare Blöcke in prozedural generierten Dungeons zum Einsatz.

4. Mai

Wildcat Gun Machine (PC)

In Wildcat Gun Machine erkundet ihr Dungeons aus einer Top-Down-Perspektive und wählt aus über 40 Waffen diejenigen aus, die am besten zu eurem Spielstil passen. Es wird unaufhörlich geballert, um Gegner und eklige Bosse in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Und was darf bei einem Spiel, das den Namen Wildcat Gun Machine trägt, nicht fehlen? Klar, niedliche Katzen und Maschinen. Die sollen ständige Begleiter auf eurer wilden Baller-Tour sein.

5. Mai

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Demonhunters (PC)

In Warhammer 40.000: Chaos Gate - Demonhunters ist das Universum mal wieder dem Untergang geweiht. Dieses Mal droht eine Seuche alles dahin zu raffen. Als Grey Knights verkörpert ihr die stärkste Waffe, die die Erde zu bieten hat. Eure Aufgabe ist es, besagte Seuche irgendwie zu stoppen. In dem rundenbasierten Rollenspiel errichtet ihr dazu unter anderem eine eigene Basis, die es zu erweitern gilt, um neue Gebäude bauen und dem Geheimnis hinter der Seuche auf den Grund gehen zu können. Zudem erwarten euch schwere Entscheidungen, denn die Seuche breitet sich so rasant aus, dass es unmöglich ist, alle Planeten zu retten. Das könnte für interessante Wendungen und einen hohen Wiederspielwert sorgen.

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters - gamescom 2021 Cinematic Trailer Von der gamescom gibt es an dieser Stelle einen cineastischen neuen Trailer zu Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters.

Best Month Ever! (PC)

Kindererziehung ist so eine Sache. Man will den eigenen Sprössling auf die Welt vorbereiten und in die richtigen Bahnen lenken, damit das Baby zu einem guten Menschen wird. In Best Month Ever! ist genau das euer Ziel als Louise. Gemeinsam mit ihrem Sohn Mitch befindet sie sich auf einem Roadtrip durch die USA der 60er-Jahre. Euer Handeln, eure Entscheidungen und euer Umgang mit anderen Charakteren, die ihr auf der Reise trefft, beeinflussen die Persönlichkeit von Mitch in den Kategorien Rechtschaffenheit, Selbstvertrauen und Beziehungen. Insgesamt lassen sich neun verschiedene Enden erreichen.

Trek to Yomi (PC, PS4, PS5, XBO, XSX)

Alle, die Ghost of Tsushima gefeiert haben, sollten sich Trek to Yomi vormerken. Das Samurai-Abenteuer ist komplett in Schwarzweiß gehalten und erinnert damit sehr an die Filme des japanischen Regisseurs Akira Kurosawa. Nachdem euer Dorf einem bösen Krieger und seinen Leuten zum Opfer gefallen ist, begebt ihr euch auf einen Rachefeldzug, der in den Tod und wieder zurück ins Leben führt. Aus der Seitenansicht bekämpft ihr menschliche und übernatürliche Feinde mit präzisen Katana-Hieben, Wurfmessern sowie Pfeil und Bogen. Zwischendurch erkundet ihr Abzweigungen für hilfreiche Extras oder Sammelgegenstände, die mehr über die Geschichte verraten.

Ein Fest für Cineasten - Video-Preview zu Trek to Yomi Trek to Yomi ist ein absolutes Fest für Cineasten und Fans von Samurai-Filmen à la Akira Kurosawa. Felix konnte bereits einige Stunden mit einer Vorschau-Version verbringen.

6. Mai

Crowns and Pawnd: Kingdom of Deceit (PC)

Mit Crowns and Pawnd: Kingdom of Deceit erwartet euch ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Als Milda, Erbin eines Anwesens in Litauen, reist ihr durch ganz Europa. Ihr löst klassische Rätsel, deckt Geheimnisse auf und legt euch sogar mit dem KGB an. Das alles macht ihr, um herauszufinden, wer es auf euer Erbe abgesehen hat. Laut den Entwicklern wurde Crowns and Pawnd von Klassikern wie Baphomets Fluch inspiriert. Der Titel kommt grafisch noch etwas comichafter daher und bietet hübsche handgezeichnete Hintergründe.

10. Mai

Salt and Sacrifice (PC, PS4, PS5)

Es wird wieder gestorben: Mit Salt and Sacrifice präsentieren euch die Ska Studios erneut ein richtig schweres 2D-Souls-like. Ihr schlüpft in die Rolle eines gebrandmarkten Inquisitors in den westlichen Grenzlanden, um abtrünnige Magier zu finden und zu töten. Auf eurer Reise durch die düstere Landschaft trefft ihr auf viele Gegner, die euch in der Luft zerreißen wollen und können. Wie bereits in Dark Souls stellt ihr auch in Salt and Sacrifice aus Boss-Seelen neue Waffen und Rüstungen her und kreiert so einen eigenen Spielstil. Hoffentlich ist die deutsche Übersetzung dieses Mal von Beginn an zu gebrauchen. In unserem Test zum Vorgänger Salt and Sanctuary stach diese nämlich als größter Kritikpunkt hervor.

Salt & Sacrifice - Announcement Trailer Hier seht ihr erste Bilder des Sequel zu Salt & Sanctuary - Salt & Sacrifice.

We Were Here Forever (PC, PS4, PS5, XBO, XSX)

We Were Here Forever ist bereits der vierte Teil der kooperativen Rätsel-Reihe. Am 10. Mai geht es wieder auf ein düsteres Abenteuer. Ihr seid auf Castle Rock gefangen und sucht gemeinsam mit einem Freund nach einer Fluchtmöglichkeit. Im Weg stehen euch allerhand Rätsel, die ihr in Zusammenarbeit lösen müsst. Denn die meiste Zeit seid ihr getrennt voneinander unterwegs und müsst euch gegenseitig die nötigen Hinweise liefern, um die unterschiedlichen Aufgaben zu bewältigen. Allein lassen sich die knackigen Rätsel nämlich nicht lösen.

We Were Here Forever - Ankündigungs-Trailer: der vierte Teil der Koop-Knobelei kommt Der vierte Teil von We Were Here soll laut Entwicklern der bisher schönste und größte werden und kommt Ende 2021 für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Eiyuden Chronicle Rising (PC, PS4, PS5, XBO, XSX, Switch)

Das Action-RPG Eiyuden Chronicle Rising dient als Vorgeschichte zum Rollenspiel Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, das im kommenden Jahr erscheint. Mit drei Helden zieht ihr in den Kampf gegen allerlei normale Feinde und Bosse. Der Wechsel zwischen den Spielfiguren ist für den Erfolg zentral, denn jeder Charakter bringt besondere Fähigkeiten und Angriffe mit. Natürlich geht es auch darum, neue Ausrüstung zu erhalten und reichlich Schätze zu sammeln. Damit baut ihr die Stadt Neu-Neveah wieder auf, deren Entwicklungsstand in Hundred Heroes übernommen wird. Zu den weiteren Cross-Inhalten zählen kosmetische Extras und Handelswaren.

Songs of Conquest (PC Early Access)

Mit Songs of Conquest startet ein Spiel in den Early Access, das erstmals 2019 angekündigt wurde und in bester Art und Weise an Heroes of Might and Magic 3 erinnert. Hier könnt ihr in charmanter Pixeloptik versuchen, die Weltherrschaft an euch zu reißen. Führt Krieg gegen mächtige, magische Kreaturen und erweitert euren Forschungsbaum, um noch stärker zu werden. Zudem müsst ihr eine Stadt verwalten, die sich eurem Spielstil entsprechend anpassen lässt. Der mitgelieferte Level-Editor erlaubt es euch sogar, eigene Abenteuer zu erschaffen.

11. Mai

Brigandine: The Legend of Runersia (PC)

Besser spät als nie: Ganze zwei Jahre nach den Versionen für PS4 und Nintendo Switch erscheint Brigandine: The Legend of Runersia für den PC. Das erinnert auf den ersten Blick an Fire Emblem, unterscheidet sich aber vor allem darin, dass das gesamte Kampfgeschehen auf der Map stattfindet. Mehrere Nationen kämpfen um die Vorherrschaft über einen gemeinsamen Kontinent, um das Land letztlich zu einen. Neben menschlichen Einheiten schickt ihr auch viele unterschiedliche Monster in den Kampf. Den 24 Jahre alten PS1-Vorgänger Brigandine: The Legend of Forsena müsst ihr übrigens nicht kennen, denn Legend of Runersia erzählt eine eigenständige Geschichte.