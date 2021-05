Nach dem Capcom mit Resident Evil: Village den Anfang macht, kehren Mass Effect und das durchgeknallte Miitopia im Mai zurück. Für Furry-Freunde sorgt Biomutant dann für einen pelzigen Frühstart in den Sommer.

4. Mai

Apex Legends Season 9 (PC, XBO, PS4, Switch)

Nach einer mehr als erfolgreichen Season 8 liefert Respawn seinem Battle-Royale in der Season 9 wieder jede Menge spannender Neuerungen. Mit den Arenen kommt sogar ein neuer 3-gegen-3-Spielmodus dazu, dem die Entwickler kurzerhand eigene Maps und Regeln verpasst haben. Wie es sich für eine neue Season gehört, ist mit Valkyrie auch wieder eine neue Legende mit am Start. Der Bocek-Bogen ist die neue Waffe der Season 9 und dürfte vor allem auf der generalüberholten Karte Olympus als Ersatz für die bekannten Sniper-Gewehre herhalten. Wer alle Details zur Season 9 von Apex Legends nachlesen möchte, der sollte einen Blick in unser Preview werfen.

Apex Legends - Legacy Gameplay Trailer Der Gameplay-Trailer zeigt euch die neue Legende Valkyrie sowie den 3v3-Arena-Modus aus Apex Legends: Legacy in Aktion.

X3: Farnham’s Legacy (PC)

Die Entwickler von X3: Albion Prelude erlaubten sich mit ihren Fans einen Aprilscherz, als sie ankündigten, zu ihrem über 10 Jahre alten Spiel eine neue Erweiterung veröffentlichen zu wollen. Der viel größere Witz an der Aktion war aber, dass sich die Meldung als wahr entpuppte. Mit der Erweiterung Farnham’s Legacy bekommen Besitzer des Grundspiels am 4. Mai nicht nur Story-Nachschub, sondern auch einige neue Erkundungsoptionen und Diplomatie-Punkte. Und das Beste ist, dass Farnham’s Legacy kostenlos ist, wenn ihr das Hauptspiel euer Eigen nennt. Wer etwas Gutes tun möchte, der kann dem Entwicklerteam von Egosoft eine nette Spende für die Erweiterung hinterlassen, die geht dann vollständig an die Vereinigung Ärzte ohne Grenzen.

6. Mai

Highrisers (PC)

Nach einer langen Kickstarter-Kampagne geht das Zombie-Survival-Spiel Highrisers am 6. Mai endlich an den Start. In buntem Pixel-Stil führt ihr vier Überlebende durch die Ruinen verfallener Hochhäuser. Dort werden sie bereits von geifernden Zombies erwartet – bzw. „Dreamer“, wie die mutierten Opfer einer mysteriösen Krankheit in diesem Fall genannt werden. Taktisch klug müsst ihr euch durch Stockwerk um Stockwerk kämpfen, um genug Ersatzteile, Werkzeuge und Lebensmittel zu erbeuten, um schließlich mit dem Hubschrauber zum nächsten Wolkenkratzer überzusetzen.

7. Mai

Resident Evil 8: Village (PC, PS4, PS5, XBO, XSX, Stadia)

Gleich zu Monatsbeginn führt Capcom Ethan Winters Geschichte mit Resident Evil: Village fort. Nach seinem Albtraum im Haus der Bakers verschlägt es den Protagonisten aus Resident Evil 7 in ein verschneites Dorf, in dessen Zentrum sich eine Burg befindet. Kommt euch bekannt vor? Resident Evil 4 setzte bereits auf ähnliche Thematiken. Mit Teil 8 scheint Capcom aber verworfene Ideen des Klassikers wie Halluzinationen wieder aufzugreifen. Aus der Ego-Perspektive schlagt ihr euch nicht nur mit an Werwölfe erinnernden Monstern herum, sondern auch mit der hünenhaften Lady Dimitrescu und ihren nicht minder irren Gefolgsdamen. Wer Lust auf weitere Eindücke zu Resi 8 hat, der wirft einen Blick in unsere Demo-Preview.

Verhunzte Dorfromantik - Video-Preview zu Resident Evil 8: Village Knapp zwei Wochen vor Veröffentlichung konnten wir uns 70 Minuten Gameplay anschauen.

10. Mai

Hood: Outlaws & Legends (PC, PS4, PS5, XBO, XSX)

Wer Lust auf 4-Spieler-Raubüberfälle wie in Payday hat, sich aber lieber als maskierter Rächer aus dem Sherwood Forest verkleidet, der sollte einen Blick auf Hood: Outlaws & Legends werfen. Das düstere Mittelalter-Setting ist von der Sage um Robin Hood inspiriert und erinnert im Stil entfernt an Assassin’s Creed. Zwei Teams treten darin in 4-gegen-4-Matches gegeneinander an und liefern sich ein Rennen um allerlei Kostbarkeiten. Ob ihr die Schätze schleichend oder mit Pfeil und Bogen bewaffnet erbeutet, ist euch überlassen. Die Diebeshatz startet am 10. Mai auf PC, PS4 & 5, Xbox One und Series X|S durch.

Hood: Outlaws & Legends - Post Launch & Year 1 Pass Trailer In einem neuen Trailer zu Hood: Outlaws & Legends werden die Post-Launch-Inhalte und die erste Season des Spieles vorgestellt.

13. Mai

RWBY: Grimm Eclipse - Definitive Edition (Switch)

Beinahe fünf Jahre sind seit der Erstveröffentlichung von RWBY: Grimm Eclipse für den PC vergangen, nun erscheint die Videospieladaption des gleichnamigen Anime inklusive sämtlicher Zusatzinhalte als Definitive Edition auch für Switch. In gepflegter Hack-and-Slay-Manier schnetzelt ihr euch als Ruby, Weiss, Blake oder Yang an aus der Serie bekannten Schauplätzen durch Monsterhorden, auf der Nintendo-Konsole neuerdings auch im Couch-Koop. Die Handlung orientiert sich am Anime, wird an einigen Stellen sogar erweitert. Auch die offiziellen Sprecher wurden für das Videospiel ins Boot geholt.



Assassin’s Creed: Valhalla - Zorn der Druiden DLC

„Zorn der Druiden“ sollte eigentlich bereits am 29. April erscheinen, doch Ubisoft räumte sich kurzerhand zwei Wochen mehr Zeit ein, um die Erweiterung fit für den Release zu machen. Im ersten von zwei großen DLCs im Season Pass von Assassin‘s Creed: Valhalla reist Eivor in ein komplett neues Gebiet: nach Irland, wo er bzw. sie dem Geheimnis eines mysteriösen Druidenkultes auf die Spur kommt. Ubisoft verspricht faszinierende Einblicke in gälische Folkore sowie eine Spielwelt, die der für ihre sagenhaften Landschaften bekannten grünen Insel gerecht wird. Spielerisch erwarten euch wieder neue Attentatsziele und eine Story, in der ihr die gälischen Könige für eure Sache gewinnen müsst.