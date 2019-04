Der Mai hat eine buntgemischte Sammlung neuer Titel im Gepäck: Die Nintendo Switch bedient sich weiter an etablierten Marken und Bethesda veröffentlicht mit Rage 2 einen aberwitzigen Shooter, angesiedelt in einer bunten Post-Apokalypse. Darüber hinaus stehen auch Titel an, die vielversprechend aussehen, aber vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat.

2. Mai

Steel Division 2 (PC)

Echtzeitstrategiespiele und der zweite Weltkrieg: es gab mal eine Zeit, da lag diese Kombination schwer im Trend. Man denke zum Beispiel an Company of Heroes. Entwickler Eugen System möchte mit dem Nachfolger zu Steel Division dem ganzen die Krone aufsetzen. Auf 25 Karten führt ihr als Oberbefehlshaber eine ganze Armee im Jahre 1944 durch die Operation Bagration. Neben der Kampagne gibt es auch einen Koop-Modus und Mehrspieler-Optionen.

Steel Division 2 - Gameplay Trailer Der neue Gameplay-Clip zu Steel Division 2 geht näher auf Waffenkammer und dynamische strategische Kampagnen im Strategiespiel ein.

Close to the Sun (PS4, Xbox One, PC)

Im First-Person-Horror-Abenteuer Close to the Sun erkundet ihr ein mysteriöses Schiff und versucht herauszufinden, was an Bord vorgefallen ist. Entwickler Storm in a Teacup setzt eher auf gruselige Erkundungstouren, in denen sich Protagonistin Rose nur unzureichend vor den lauernden Gefahren schützen kann.