Der Spielenachschub 2022 kommt in die Gänge. Im März erscheinen neben Ghostwire: Tokyo, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins und Gran Turismo 7 noch viele weitere Highlights.

1. März

Elex 2 (PC, PS4, PS5, XBO, XSX)

Im März kehren Rollenspieler auf den Planeten Magalan zurück. In Elex 2 schlüpft ihr erneut in die Rolle des Protagonisten Jax, der durch eine Krankheit all seine Fähigkeiten beraubt wurde, die wir ihm im Vorgänger so mühsam beigebracht haben. Schuld daran ist die Alienrasse Skyands, die mittlerweile plündernd über den Planeten zieht. Die Entwickler von Piranha Bytes setzen da an, wo sie mit Elex aufgehört haben. So ist das beliebte Jetpack zurück und lässt sich nun wesentlich mehr ausbauen als noch im Vorgänger. Das Kampfsystem dagegen soll entschlackt worden sein, dadurch weniger komplex ausfallen und euch mehr Freiheiten ermöglichen.

ELEX II - Kampf Trailer Zum Vorbestell-Start zeigen euch die Macher neue Kampfszenen aus dem kommenden ELEX II.

Shadow Warrior 3 (PC, PS4, XBO)

Mit Shadow Warrior 3 geht die Reboot-Reihe des neofeudal-japanischen Doom-”Klons” in die dritte Runde. Gewohnt überspitzt brutal, mit bitterbösem Humor gewürzt und durchschlagenden Wummen auf dem Rücken geht es einmal mehr um den gefallenen Unternehmens-Shogun Lo Wang, der sich mit seinem einstigen Arbeitgeber und Erzfeind Orochi Zilla zusammenschließen muss, um einen aus Versehen befreiten Drachen wieder einzukerkern. Für diejenigen, die mit der Reihe liebäugeln, lohnt sich eine Vorbestellung übrigens besonders. Denn beide Vorgänger sind als Pre-Order-Boni zu haben.

Shadow Warrior 3 - Release Date Announcement Trailer Die jüngsten Gerüchte haben sich bestätigt: Shadow Warrior 3 hat mit dem 1. März 2022 nun einen neuen Release-Termin.

Conan Chop Chop (PC, Switch, PS4, XBO)

Kenner von Conan, dem Barbaren, dürften leicht skeptisch auf Conan Chop Chop gucken. In diesem Roguelike-Spiel im Comiclook schlagt ihr euch als Conan oder einem seiner Begleiter durch Dungeons, besiegt Bosse und sammelt Loot, um euch am Ende dem bösen Zauberer Zorn-A-Thon in den Weg zu stellen. Insgesamt kämpft ihr euch durch vier große Level. Optisch erinnert der Titel an Spiele wie Castle Crasher, und auch die Kämpfe sehen spaßig-fordernd aus. Vor allem im Koop-Modus mit bis zu drei weiteren Mitspielern scheint Chaos garantiert zu sein.

Conan Chop Chop - Releasetermin-Ankündigungs-Trailer Die muntere Koop-Roguelite-Schnetzelei rund um Conan den Barbaren hat nun endlich einen Releasetermin: am 1. März soll das Spiel erscheinen.

Puzzle Quest 3 (PC, Mobile)

Puzzle Quest war 2007 das erste Spiel, das das simple, aber suchterregende Match-3-Spielprinzip von Candy Crush & Co. mit der Story und den Gameplay-Vorzügen eines Fantasy-Rollenspiels verband. Puzzle Quest 3 sieht fast genauso aus wie der Oldie-Vorgänger und erscheint bezeichnenderweise erstmal nur für PC und Mobile, was die Zielgruppe überdeutlich selbsterklären dürfte. Die Entwickler versprechen aber dennoch etliche Neuerung und eine Geschichte, die 500 Jahre nach dem ersten Teil spielt. Aber warum auch nicht? Die Vorgänger waren ja ehrlich gesagt schon irgendwie ziemlich geil.

Puzzle Quest 3 - Teaser Trailer Im Jahr 2021 wird 505 Games die klassisches Puzzle-RPG-Reihe mit Puzzle Quest 3 fortsetzen.



Far: Changing Tides (PC, PS4/5, XBO, XSX, Switch)

Mit Far: Lone Sails erschien vor drei Jahren ein kleiner, feiner Indie-Titel, in dem ihr eine riesige Lokomotive durch eine apokalyptische Welt kutschieren musstet. Eine phänomenaler Grafikstil, eine traumhaft melancholische Atmosphäre, ein meditatives Gameplay und ein grandioser Erzählstil, der völlig ohne Worte auskommt, standen einer sehr mageren Spieldauer von gerade mal zwei Stunden gegenüber. Höchste Zeit also für einen Nachfolger, der mit Far: Changing Tides am 1. März erscheint und euch diesmal in eine schwimmende Festung setzt, die aber auch tauchen kann. Sonnige Indie-Aussichten voraus!

FAR: Changing Tides - gamescom 201 Feature Reveal Trailer Das Sci-Fi-Spiel rutscht in das Jahr 2022, doch immerhin gibt es einen frischen Trailer von der gamescom.







Little Orpheus (PC, Switch, PS4, PS5, XBO, XSX)

Nach zwei Jahren Exklusivität bei Apple Arcade erscheint dieser Indie-Überflieger nun auch für alle geläufigen Spieleplattformen. Little Orpheus ist ein bisschen Sozialismus, ein bisschen Vergessene Welt, aber vorrangig ein leichtherziger 2D-Platformer auf der Reise zum Mittelpunkt der Erde. Während die NASA Anfang der 60er Jahre den ersten Menschen auf den Mond schickt, ist ein sowjetischer Kosmonaut genau in die andere Richtung unterwegs. Ivan Ivanovich reist mit seiner Erkundungskapsel Little Orpheus in einen erloschenen Vulkan zum Erdmittelpunkt. Und wie uns Literatur und Filmindustrie gelehrt hat, warten dort unter anderem eben auch prähistorische Lebensformen. Unglücklicherweise verliert Ivan auf seiner Reise die Atombombe, die als Antrieb der Kapsel diente. Und genau diese hätte der furchterregende General Yurkovoi nun ganz gerne wieder zurück.

2. März

Zombie Rollerz: Pinball Heroes (PC, Switch)

Festhalten, denn beim Lesen dieses Genre-Mixes könnte euch schwindelig werden. Zombie Rollerz: Pinball Heroes ist eine Mischung aus klassischem Flipper und Zombie-Abwehr mit Roguelike-Elementen. Der Flippertisch ist dabei wie eine Festung aufgebaut, an deren unterem Ende ein Turm platziert ist, den es mit der Pinball-Kugel vor den herannahenden Zombies zu verteidigen gilt. Die Kontrolle über die Flipperhebel übernehmen zehn unterschiedliche Helden, die über ihre eigenen Spezialfähigkeiten verfügen, um die Untoten in die Schranken zu weisen. Seit der Mobile-Version, die nun auf PC und Konsole erscheint, wird den Bosskämpfen, zufällig generierten Oberwelten und Hunderten freischaltbaren Collectibles ein gewisser Suchtfaktor nachgesagt.

3. März

Babylon’s Fall (PC, PS4, PS5)

Mit Babylon’s Fall erscheint im März der neueste Titel von Platinum Games. Der Entwickler hat sich durch Spiele wie Bayonetta und Astral Chain einen hervorragenden Ruf im Bereich des Action-Genres erarbeitet. Alleine oder mit bis zu drei weiteren Spielern im Koop-Modus kämpft ihr euch durch den mythischen Turm von Babel, sammelt mächtige Ausrüstung und levelt immer weiter auf. Babylon’s Fall erscheint sowohl für Playstation 4, Playstation 5 und den PC. Wie so oft bei japanischen Spielen wirkt die Grafik allerdings etwas altbacken. Ob Platinum Games trotzdem an alte Erfolge anknüpfen kann, gerade was das Kampfsystem angeht, wird sich spätestens zum Release am 03. März zeigen.

Babylon's Fall - TGA 2021 Trailer Auch zu Babylon's Fall gab es im Rahmen der TGA frisches Gameplay zu sehen.

4. März

Gran Turismo 7 (PS4, PS5)

Die lange Durststrecke für Fans von Rennspiel-Simulationen auf der Playstation nähert sich endlich dem Ende. Gran Turismo Sports erschien immerhin bereits 2017 für die PS4. Anfang März feiert die Reihe mit Gran Turismo 7 nun auch ihr Debüt auf der aktuellen Konsolengeneration. Zum Start stehen euch über 400 original lizensierten Autos zur Verfügung, die ihr auf 34 unterschiedlichen Strecken ausfahren könnt. Um die Immersion perfekt zu machen, wollen Sony und Polyphony Digital die Möglichkeiten des Dualsense-Controllers voll ausnutzen, um euch jede Unebenheit auf der Strecke spüren zu lassen. Sowohl Fuhrpark als auch die Strecken sollen mit zukünftigen Updates noch erweitert werden.

Gran Turismo 7 - Find Your Line - Trailer Noch ein Trailer zum PS5-Vorzeigerennspiel gefällig? Könnt ihr haben.

Quest for Infamy (PS4, PS5, XBO, XSX, Switch)

Wie schon der Name erkennen lässt, handelt es sich bei Quest for Infamy um eine Hommage an die alten VGA-Adventures von Sierra und insbesondere deren leider stets unterschätzte Quest-for-Glory-Reihe. Das ursprünglich als Fan-Projekt auf dem PC gestartete Spiel erscheint nun auch für sämtliche Konsolen Playstation, Xbox und Switch. Die wunderschönen, handgezeichneten Hintergrundgrafiken wecken sofort nostalgische Gefühle, und die Geschichte um einen Gauner, der das Geheimnis eines mysteriösen Tals aufdecken muss, reißt für viele Stunden mit.

Triangle Strategy (Switch)

In Triangle Strategy schickt euch Square Enix auf den Kontinent Norzelia, der am Rande eines Konflikts steht. Die Anspannung zwischen den drei Reichen Glenbrock, Aesfrost und Heissand droht zu eskalieren und das Land in einen neuen Krieg zu stürzen. Square Enix schlägt denselben Weg ein, den der Entwickler zuvor mit Octopath Traveler geebnet hat, und vermischt Pixelcharaktere und HD-Hintergründe zu einem charmanten Stil. In einem komplexen und taktisch anspruchsvollen, rundenbasierten Kampfsystem schlagt ihr euch durch die Geschichte voller Verrat und Intrigen und werdet immer wieder mit Entscheidungen konfrontiert, die euch Nutzen und Moral gegeneinander abwägen lassen.