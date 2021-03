Richtig durchstarten mag die Gamesbranche im März noch nicht. Erneut erscheinen überwiegend Umsetzungen und kleine Spiele, die verschiedene Genres abdecken. Darunter befinden sich ein paar interessante Experimente, die stilistische und spielerische Abwechslung versprechen. Hier kommen die Spiele im März.

2. März

Harvest Moon: Eine Welt (PS4, Switch)

Was ist das für 1 Welt? Wir haben inzwischen den Eindruck, dass Natsume häufiger ein neues Harvest Moon auf die Menschheit loslässt als RTL frische Staffeln von “Bauer sucht Frau”. Im Wesentlichen läuft es in Harvest Moon: Eine Welt wie immer ab: Bestellt das Land, macht es fruchtbar und verdient euch den Respekt der Erntegöttin. Diesmal dürft ihr euch in fünf verschiedenen Arealen mit eigenen klimatischen Bedingungen und Tieren austoben. Mit dem neuen Teil geht Harvest Moon nach Minecraft-Experimenten wieder klassischere Wege. Fans, die sich ein Harvest Moon wie aus Game-Boy- und GameCube-Zeiten wünschen, greifen aber besser zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town. Das erscheint nur drei Wochen später und wird von den eigentlichen Köpfen hinter Harvest Moon entwickelt.

Neptunia Virtual Stars (PS4; PC am 29. März)

In Neptunia Virtual Stars droht der Planet Emote unterzugehen. Deshalb schickt sich eine Gruppe junger Online-Stars an, in dem Musik-basierten Hack-’n’-Slash ihr virtuelles Habitat zu retten. Unterstützt werden die jungen Recken dabei von göttlichen Gehilfen. Mit dem BeatTik-Kampfsystem, bei dem der Beat der Musik den Takt im Kampf vorgibt, heißt es in flotten Prügeleien, die Kontrolle auf Emote zurückzugewinnen. Neptunia Virtual Stars erscheint am 2. März auf der Playstation 4. PC-Spieler müssen sich dagegen bis zum 29. März gedulden.

Maquette (PS4, PS5, PC)

Maquette erinnert mit seinem Leveldesign an die unmöglichen Figuren des Künstlers M.C. Escher. Dabei steht das Spiel mit der Perspektive im Mittelpunkt: Bewegt man sich tiefer in die Welt hinein, so erscheint sie kleiner und die Spielfigur gleichzeitig größer. Im Umkehrschluss schrumpft der Protagonist, sobald er aus dem Mittelpunkt des Bildes heraustritt. Die Rätsel bauen auf dieser Interaktion mit der wechselhaften Umgebung auf. So müssen Spieler beispielsweise Schlüssel zu Level-Abschnitten im kleinen Teil der Welt finden, da sie die überdimensionierte Version gar nicht tragen können. Verpackt ist all das in eine moderne Liebesgeschichte, die eine Beziehung der Partner mit den Objekten in der Welt verbindet.

Yakuza: Like a Dragon (PS5)

Besitzer einer Playstation 5 dürfen am 2. März endlich auch das abgefahrene Yakuza: Like a Dragon erleben. Bereits im letzten Jahr kam das Spiel auf die PS4, den PC und zeitexklusiv auf die Xbox Series X|S. Jetzt erhält der Titel aus dem Hause Ryu Ga Gotoko sein PS5-Upgrade. Wer das Spiel bereits auf der Xbox One oder PS4 besitzt, kann sich die verbesserte Version kostenlos herunterladen. Einzig die Spielstände können nicht von der alten Version übernommen werden. Yakuza: Like a Dragon ergänzt die bekannte Yakuza-Rezeptur mit rundenbasierten Kämpfen, einem vierköpfigen Team und wahnsinnig viel Humor. Alle Details erfahrt ihr in unserem Test von Yakuza: Like a Dragon.

Mein erstes Mal mit ... - Yakuza: Like A Dragon Eine neue Ausgabe von "Mein erstes Mal mit ...". Unser neuer Kollege Pirmin darf dieses Mal seine ersten Erfahrungen mit Yakuza: Like A Dragon machen. Da hat er direkt ein SEHR spezielles Spiel vor sich.

4. März

Mortal Shell: Enhanced Edition (PS5, XSX)

Mit der Enhanced Edition erhält das Souls-like Mortal Shell am 4. März ein kostenloses Next-Gen-Upgrade für diejenigen, die das Spiel bereits auf der PS4 oder Xbox One besitzen. Neueinsteiger kostet der Spaß knapp 30 Euro. Neben verbesserten Texturen und 4K-Auflösung soll Mortal Shell auf der PS5 und Series X mit 60 fps laufen. Auf der kleineren Series S packt das Spiel immerhin noch 4K und 30 Bilder pro Sekunde. Außerdem möchte das Remaster die neuen Funktionen des DualSense-Controllers auf der PlayStation 5 nutzen. Im Verlauf des Jahres soll noch eine Limited Edition mit einigen Extras erscheinen.

Mortal Shell: Enhanced Edition - PS5 + Xbox Series X/S Reveal Trailer Als aufgebohrte Enhanced Edition erscheint das Soulslike Mortal Shell nun auch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Sea of Solitude: Director’s Cut (Switch)

Exklusiv für die Nintendo Switch erscheint Sea of Solitude in einer überarbeiteten Fassung. Der Director’s Cut beinhaltet neu geschriebene Dialoge, eine deutsche Vertonung sowie einen Fotomodus. Der physischen Version liegen außerdem eine Spielkarte und ein

Aufkleber bei. In Sea of Solitude begleitet ihr die junge Kay, die aus Verzweiflung und Wut zu einem Monster geworden ist. Auf der Suche nach ihrem früheren Ich erlebt ihr ein surreales Abenteuer, in dem Kay mit ihren eigenen Ängsten und Wünschen konfrontiert wird. Warum genau sich das Abenteuer des Berliner Entwicklers Jo-Mei lohnt, erklären wir euch in unserem Test von Sea of Solitude.

Sea of Solitude - Switch Director's Cut Announcement Trailer Als Director's Cut schafft Sea of Solitude den Sprung am 4. März 2021 auf die Switch.

Loop Hero (PC)

Ein böser Zauberer hat die Welt ins Chaos gestürzt. Als Loop Hero müsst ihr Ressourcen sammeln, um für die überlebenden Menschen ein sicheres Dorf zu errichten. Euer Krieger läuft entlang einer immer gleichen Route und kämpft automatisch gegen alle Gegner. Jeder Sieg bringt euch Materialien für den Bau sowie Extras, mit denen ihr euren Weg verändern könnt. So platziert ihr unter anderem Spinnen und Vampire auf der Route, die euch bessere Gegenstände einbringen. Ebenso erhaltet ihr Waffen und Rüstungsteile, mit denen euer Krieger verbessert werden kann. Auf diese Weise probiert ihr, so lange wie möglich im Loop zu überleben und irgendwie einen Ausweg daraus zu finden. Passend zum ungewöhnlichen Ablauf wurde ein minimalistischer Grafikstil gewählt, der an die Frühzeit der Videospiele erinnert.

Zwei kommende Indie-Spiele im Fokus - Wrath: Aeon of Ruin und Loop Hero Mit Wrath: Aeon of Ruin und Loop Hero erscheinen in diesem Jahr zwei spannende Indie-Spiele. Wir haben uns beide angeschaut und sagen euch, ob sich das Warten lohnt.

5. März

Two Point Hospital: Jumbo Edition (Switch, PS4, XBO)

Mit der Jumbo Edition schafft es Segas Management-Simulation Two Point Hospital auf die Konsolen. Die umfangreiche Edition enthält das Hauptspiel, vier Erweiterungen und zwei Item-Packs. Auf der PS4 und Switch wird die Edition sowohl physisch als auch digital erhältlich sein. Auf Microsofts Xbox One fällt die physische Kopie weg. Auf der neuen Konsolengeneration kommt ihr dank der Abwärtskompatibilität ebenfalls in den Genuss des Spiels. Ab dem 5. März heißt es dann wieder, bis zu 27 Krankenhäuser möglichst kompetent zu führen.