Nach zahlreichen Verschiebungen wirkt das Spiele-Frühjahr spürbar entschlackt. Der März 2020 punktet weniger in Quantität denn in Qualität. Half-Life: Alyx, Animal Crossing: New Horizons und Doom Eternal sind einige heiße Eisen, die dem recht frischen Übergangsmonat einheizen. Die Spiele-Releases im Schnell-Check.

3. März

The Division 2: Warlords of New York (PC, PS4, Xbox One)

Nach einigen kostenlosen, aber inhaltlich dürftigen Erweiterungen will Massive Entertainment mit The Division 2: Warlords of New York richtig durchstarten. Im Mittelpunkt des 30 Euro teuren Updates steht eine frische Kampagne, die euch zurück nach New York führt. Dort nehmt ihr es mit Aaron Keener auf, dem ersten abtrünnigen Division-Agenten, und potenziellen Terroristen. Weitere Neuerungen wie ein überarbeitetes Loot-System, mehr Möglichkeiten beim Charakterbau sowie mehrere Monate laufende Seasons mit speziellen Herausforderungen sollen The Division 2 neues Leben einhauchen.

Der animierte Kurzfilm bringt euch die Wandlung des Ex-Agenten Aaron Keener im großen New-York-DLC näher.

5. März

Murder by Numbers (Switch, PC am 6. März)

Mit Hatoful Boyfriend lieferte Entwickler Mediatonic zweifellos eines der bizarrsten Spiele ab, die man sich vorstellen kann: Als einziges Mädchen auf einem Planeten voller sprechender Vögel musstet ihr in dieser Visual Novel die unterschiedlichen Vertreter des romantischen Federviehs daten, um so euer ganz persönliches Herzblatt zu finden. Murder by Numbers heißt das neue Spiel des Studios und fällt im Vergleich dazu fast schon gewöhnlich aus: Als erfolgreicher Star einer Krimi-TV-Serie werdet ihr zum Detektiv wider Willen in einem echten Mordfall, den ihr in der Art von Professor Layton durch das Lösen kniffliger Rätsel aufklärt. Im Gegensatz zum Vorbild bestehen diese hier aber ausschließlich aus Sudoku-ähnlichen Zahlenlogik-Puzzlen.

ibb & obb (Switch)

Für PC-Spieler ist ibb & obb bereits ein alter Hut. Sechs Jahre nach dem Steam-Release erscheint der kooperative Puzzle-Platformer nun auch für die dafür prädestinierte Switch. Stilistisch erinnert ibb & obb ein wenig an das Spiel gewordene Kunstprojekt Gris, spielerisch erwartet euch aber eher ein Puzzle-Mix aus Unravel Two und VVVVV. Denn die Schwerkraft ober- und unterhalb des Bodens verläuft in entgegengesetzte Richtungen. In Zusammenarbeit müsst ihr von der jeweils anderen Seite aus Hindernisse eures Kumpels aus dem Weg räumen, um letztlich gemeinsam zum Ziel zu gelangen.

6. März

Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX (Switch)

Statt eines neuen Pokémon Mystery Dungeons erscheint für die Switch mit Pokémon Mystery Dungeon: Retterteam DX ein Remake des ersten Teils, der 2006 in zwei Versionen für den Game Boy Advance und den damals noch blutjungen Nintendo DS erschien. In dem Dungeon-Crawler schlüpft ihr in die Haut eines Pokémon und erkundet zufällig generierte Dungeons, um anderen aus der Patsche zu helfen. Grafisch hat sich seit dem GBA natürlich einiges getan. Retterteam DX präsentiert sich in einem schnuckligen Bilderbuchstil. Vielleicht lenkt der ja diesmal vom ziemlich redundanten Gameplay ab.

Im März erscheint mit Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX ein weiterer Switch-Ableger; eine Demo steht schon jetzt zum Download bereit.

The Outer Worlds (Switch)

Fast ein halbes Jahr später landet The Outer Worlds auch auf der Switch. Rollenspielfans dürften längst davon gehört haben, schließlich stecken die Experten von Obsidian Entertainment hinter der Sci-Fi-Odyssee. Die haben sich in der Vergangenheit mit Spielen wie Fallout: New Vegas, South Park und Pillars of Eternity einen Namen gemacht. The Outer Worlds spielt in einer alternativen Welt, in der Superkonzerne das alltägliche Leben weitgehend beherrschen. Im Zuge des Wachstums wurde die Kolonialisierung des Weltalls vorangetrieben. Spritzige Dialoge, ein originelles Art-Design und große Freiheiten könnt ihr im März mit der Switch auch unterwegs genießen.