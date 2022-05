Im Juni hält der Sommer Einzug. Spiele wie Diablo Immortal, Mario Strikers und Monster Hunter Rise: Sunbreak laden trotzdem dazu ein, am Bildschirm zu bleiben. Mit Sonic Origins feiert der blaue Igel sein Comeback in einer überarbeiteten Version der ersten vier Teile. Daneben erwarten euch im Juni noch einige andere Highlights.

1.Juni

The Big Con (Switch)

Setzt die Sonnenbrille auf die Nase, denn es wird bunt, sehr bunt. The Big Con ist ein als Coming-of-Age-Geschichte verpacktes Krimi-Adventure ganz im Stile der 90er. Die Teeny-Trickbetrügerin Ali versucht in diesem charmanten Projekt die Videothek ihrer Mutter vor alles andere als zimperlichen Kredithaien zu schützen. Folglich müsst ihr an Geld kommen. Wie, das liegt an euch. Sammelt den nötigen Groschen als Taschendiebin, knackt Schlösser, überzeugt Zielpersonen oder profitiert von der neuesten Plüschmode. Abgedreht ist euer Ding? Dann ist es vielleicht auch The Big Con.

Silt (PC, PS4, PS5, XBO, XSX, Switch)

In Silt wird es herrliche surreal. Im düster-melancholischen Stil erkunden wir die Tiefen des Ozeans, begegnen allerhand riesiger Kreaturen, erforschen Ruinen und entdecken alte Maschinen. Gespickt ist die Welt mit Rätseln, die nur gelöst werden können, indem wir Besitz von anderen Meereskreaturen nehmen. Was uns noch da unten erwartet, wissen wir nicht, aber irgendwo soll eine uralte Macht schlummern, die nur darauf wartet, erweckt zu werden.



2. Juni

Diablo Immortal (PC, Android, iOS)

Was war der Aufschrei groß, als Blizzard auf der hauseigenen Blizzcon Diablo Immortal ankündigte. Mit Buh-Rufen und Pfiffen machten die Fans vor Ort ihrem Ärger Luft und bekamen dann auch noch als Antwort ein schnippisches „Don't you guys have phones?!“. Der Marketing-GAU war perfekt. Sehr spät erst lenkte Blizzard ein und kündigte Diablo Immortal auch für den PC an. Am 1. Juni ist es dann so weit. Wir dürfen uns in gewohnter Diablo-Manier durch Monsterhorden prügeln und Loot einsacken. Sechs Klassen stehen dafür zur Verfügung, darunter auch wieder die Dämonenjägerin und der Barbar. Dank Crossplay dürfen sich Spieler auf PC und Handy auch gemeinsam ins Getümmel stürzen.

Diablo Immortal - PC Announcement & Release Date Trailer Diablo Immortal hat mit dem 2. Juni 2022 nun einen Release-Termin und erscheint jetzt außerdem auch für den PC.

Souldiers (PC, PS4, PS5, XBO, XSX, Switch)

Mit Souldiers erwartet euch ein Metroidvania in hübscher Pixel-Optik. Eine Gruppe Soldaten verschlägt es in ein Land, das an der Schwelle zum Jenseits liegt. Eure Aufgabe ist es, den Wächter zu finden, um die Schwelle zur nächsten Welt überschreiten zu können. Neben vielen Rätseln erwarten die Truppe auch knackige Bosse. An Abwechslung dürfte es dem düsteren Actionspiel auch sonst nicht mangeln: Als Krieger oder Magier kämpft ihr euch durch dunkle Höhlen und giftige Sümpfe, nur um euch im nächsten Moment in der Wüste wiederzufinden. Eigentlich sollte der Titel bereits im Mai erschienen, wurde aber in letzter Sekunde zwei Wochen nach hinten verschoben.

Gigapocalypse (PS4, XBO, Switch)

In Gigapocalypse dürft ihr eurer Zerstörungswut freien Lauf lassen. In 2D-Pixeloptik übernehmt ihr die Rolle eines von vielen unterschiedlichen Monstern, die alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen, und zieht eine Schneise der Zerstörung durch das Land. Das Spiel schickt euch durch unterschiedliche Epochen der Menschheitsgeschichte. Mal macht ihr eine moderne Großstadt platt, mal lehrt ihr den Einwohnern im Wilden Westen das Fürchten und ein anderes Mal legt ihr euch im Mittelalter mit den Tempelrittern an. Durch Stufenaufstiege schaltet euer Monster neue Fähigkeiten frei.

Card Shark (PC, Switch)

Niemals den Kartengeber aus den Augen lassen. Zumindest nicht, wenn er einem etwas dubios vorkommt. Denn wir alle kennen Kartenspieler-Tricks, haben davon schon einmal gehört oder welche gesehen. In Card Shark geht es genau darum. Mit Kartentricks schummeln wir uns durchs Frankreich des 18. Jahrhunderts. Falsches Mischen, markierte Karten und heimlich die Kartenstapel vertauschen sind hier der Weg zum Sieg. So kämpft ihr euch von der kleinen Spelunke bis an den Tisch des Königs hoch.



3. Juni

Loopers (Switch)

Mit Loopers findet eine japanische Visual Novel seinen Weg nach Europa. Das junge Highschool-Mädchen Tyler geht in den Sommerferien auf Geocaching-Tour. Dort wird sie in einen mysteriösen Unfall verwickelt, der sie eine Zeitschleife zwingt. Sie erlebt denselben Tag immer und immer wieder. Glücklicherweise trifft sie dort auch auf andere Personen, die ebenfalls in diesem Loop gefangen sind. Kurzerhand schließen sie sich zusammen, um dem ewigen Kreislauf zu entkommen.

6. Juni

The Elder Scrolls Online: High Isle (PC)

Bereits im März startete mit dem DLC Ascending Tide das Abenteuer „Vermächtnis der Bretonen“ in The Elder Scrolls Online. Im Juni folgt nun mit dem Kapitel High Isle das nächste und gleichzeitig größte Kapitel des Abenteuers, das das ganze Jahr über laufen wird. Das kommende Update soll euch mit rund 30 Stunden an neuen Inhalten versorgen. Darunter ein neues Gebiet, das die Hochinseln und Amenos beinhaltet. Außerdem kommt mit dem Grauenssegelriff eine neue Prüfung für 12 Spieler sowie eine Reihe an neuen Gewölben und offenen Verließen. Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob sich ein erneuter Besuch auf Tamriel für euch lohnt, könnt ihr euch in unserer Preview zu The Elder Scrolls Online: High Isle einen ersten Eindruck verschaffen.

The Elder Scrolls Online: High Rise - Trailer zum neuen Jahres-Event Vermächtnis der Bretonen The Elder Scrolls Online bekommt wieder Nachschub. Mit dem neuen Jahres-Event Vermächtnis der Bretonen nebst der im Juni erscheinenden Erweiterung High Isle bekommt ihr wieder neue Inhalte satt und das auch noch mit nagelneuem Schauplatz.

7. Juni

Spellforce 3 Reforced (PS4, PS5, XBO, XS)

Mit Spellforce 3: Reforced erwartet uns im Juni die Konsolen-Version des Strategie-RPGs aus dem Jahr 2017. Echtzeitstrategie auf Konsole? Wir sind gespannt … Die angeblich stark überarbeitete Version bringt sogar noch einige Verbesserungen mit sich: So wurden der Talentbaum erweitert und Koop-Partien verbessert. Außerdem beschert uns Spellforce 3: Reforced einige neue Inhalte. Im Skirmish-Modus etwa gibt es eine neue Karte und auch der Mod-Support wurde verbessert. Wenn ihr jetzt schon wissen wollt, ob das Rollenspiel etwas für euch ist, empfehlen wir euch unseren Test zur PC-Version Spellforce 3.

SpellForce 3: Reforced - So funktioniert die Konsolen-Steuerung Ab 7. Juni ist SpellForce 3: Reforced für Konsolen erhältlich; hier erfahrt ihr am Beispiel einer PlayStation, wie die Steuerung auf diesen Plattformen funktioniert.

9. Juni

Even If Tempest (Switch)

Even If Tempest wirkt ein bisschen wie die abgefahrene Version von Phoenix Wright: Ace Attorney. Die Visual Novel beginnt damit, dass die junge Anastasia zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt wird, weil sie mutmaßlich eine Hexe ist. Mit ihren letzten Atemzügen wird ihr allerdings ein Angebot gemacht, das sie schwer ablehnen kann. Sie erhält eine zweite Chance, gemeinsam mit der Fähigkeit, ihre Vergangenheit zu ändern. Damit muss sie nun die wahre Schuldige ausfindig machen, denn sonst stirbt am Ende der oder die Falsche.



Tour de France 22 (PC, PS4, PS5, XBO, XSX)

Im Juli schlüpfen die Fahrer der Tour de France wieder in die engen Polyester-Trikots und treten heftig in die Pedale. Zwischen dem 1. und dem 24. Juli geht es wieder in 21 Etappen von Kopenhagen bis zum Champs-Élysées in Paris. Zumindest für die echten Fahrer. Am PC dürfen wir bereits am 9. Juni um das gelbe Trikot wetteifern. Zu den verschiedenen Etappen gesellen sich ein Online-Modus und wöchentliche Herausforderungen. Im Solo-Modus sorgen Vorfälle auf der Rennstrecke, die gemanagt werden müssen, für die nötige Abwechslung.