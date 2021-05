Halbzeit! Während PS5-Besitzer sich im Juni auf Ratchet & Clank freuen dürfen, ist der Sommermonat vor allem von Ports und Neuauflagen fast vergessener Klassiker geprägt. Alle Releases im Juni im Schnellcheck.

1. Juni

Ghosts ‘n Goblins: Resurrection (PC, PS4, XBO)

Fast vier Monate nach dem Switch-Release geht die unbarmherzige Befreiungsaktion von Ghost’s ‘n Goblins: Resurrection auch auf PC, PS4 und Xbox One weiter. Alte Hasen aus den 80ern und 90ern erinnern sich noch an diesen scrollenden Klassiker, der selbst erfahrenste Spieler an ihre Grenzen trieb. Die Ritter-rettet-Prinzessin-Geschichte klingt so unschuldig, wer sich aber nicht vorsieht, dem zeigt dieses garstige Ungeheuer von einem Spiel schnell die rasiermesserscharfen Fangzähnchen. Trotz endloser Messerwürfe könnt ihr euch vor Dämonen und wie Bärenfallen zusammenklappenden Grabsteinen kaum retten und ihr steht schneller in Herzchenunterwäsche auf einem dicht besiedelten Friedhof, als euch lieb ist. Wer nach FromSoftware-Titeln eine neue Herausforderung sucht, sollte sich schon einmal für Ghosts ‘n Goblins: Resurrection wappnen.

Ghost 'N Goblins Resurrection - Announcement Trailer Die klassischen Ghost 'N Goblins Adventures feiern ihr Comeback auf der Nintendo Switch.

Necromunda: Hired Gun (PC, PS4, PS5, XBO, XSX)

Warhammer-Fans aufgepasst: Necromunda: Hired Gun, der neue Shooter aus dem Warhammer-40k-Universum, liefert endlich Nachschub. Auf dem titelgebenden Stadtplaneten Necromunda erledigt ihr als Kopfgeldjäger zusammen mit eurem äußerst bissigen Cyber-Kampfhund Aufträge. Spielerisch bietet Necromunda: Hired Gun vergleichsweise dynamische Action dank Wandsprüngen und Enterhaken. Zusätzlich könnt ihr eure Waffen sowie euren Mastiff mit allerhand Gadgets anpassen, um am Ende des Tages das Kopfgeld einzusacken.

Necromunda: Hired Gun - Friends Forever - Trailer Kurz vor dem Release am 1. Juni gibt es nochmals einen neuen Trailer zu Necromunda: Hired Gun, der sich voll und ganz um den Begleiter des Protagonisten dreht. Oh, und um Wummen. Wuff.

Stonefly (PC, Switch, PS4, PS5, XBO, XSX)

Die Entwickler von Flight School Studio sind für außergewöhnliche Indiespiele bekannt, in denen auf paradoxe Weise zusammenpasst, was eigentlich gar nicht zusammengehört: Ihr letztes Spiel Creature in the Well vereinte die Mechaniken eines Flipperautomaten mit dem Gameplay eines Topdown-Shooters. In ihrem neuen Action-Adventure Stonefly begleitet ihr die junge Annika, die sich in einem Zauberwald auf die Suche nach dem Mech ihres Vaters begibt. Neben den vielseitigen Roboter-Kämpfen und dem facettenreichen Crafting-System besticht Stonefly vor allem durch seinen malerischen Grafikstil, der von der futuristischen Designphase des 20. Jahrhunderts inspiriert wurde.

Operation: Tango (PC, PS4, PS4, XBO, XSX)

Operation: Tango ist ein Koop-Spiel, in dem zwei Spieler wie in einem Escape Room gemeinsam Rätsel lösen müssen, um zu entkommen. Dabei schlüpft der eine Spieler in die Rolle eines Agenten und der andere in die eines Hackers. Spielerisch erinnert das an die Indie-Spiele der We-Were-Here-Reihe – nur in gut. Operation: Tango wird direkt zum Launch für PS-Plus-Abonnenten auf der PS5 verschenkt, erscheint aber auch zum Preis von knapp 17 Euro für PC, PS4, Xbox One und Xbox Series X|S. Dank Freundes-Pass muss nur einer der beiden Spieler das Spiel besitzen und kann einen Freund zum kostenlosen Mitspielen einladen.

3. Juni

Astalon: Tears of the Earth (PC, Switch, PS4)

Im 8-Bit-Action-Platformer Astalon: Tears of the Earth durchstreift ihr mit drei Helden die postapokalyptische Wüste auf einer Mission, euer Dorf vor dem Untergang zu retten. Bald findet ihr einen finsteren Turm, der sich aus den Tiefen des Planeten erhoben hat und scheinbar den Schlüssel zu eurem Überleben in sich birgt. Um eure Chancen zu verbessern, hat einer der Helden einen Pakt mit dem Titanen des Todes, Epimetheus, geschlossen.

Wing of Darkness (PC, Switch, PS4)

Mit etwa drei Monaten Verspätung hat Wing of Darkness endlich Landeerlaubnis erhalten. In diesem an eine Mischung aus Ace Combat und Daemon X Machina erinnernden 3D-Flug-Shooter ist der Kampf am Himmel entbrannt und - natürlich - sind in der zugrundeliegenden Anime-esquen Welt nur junge Frauen dazu fähig, die einzigen Waffen zu bedienen, die den Krieg in den Wolken für sich zu entscheiden können. Abseits der Gefechte spielen in Wing of Darkness die Entwicklung der Hauptcharaktere sowie deren Beziehungen untereinander im Fokus.

Open Country (PC, PS4, XBO)

In Open Country begebt ihr euch als gelangweilter Stadtmensch mit eurem treuen Hund in die Wildnis, um wieder die animalische Verbindung zur Natur zu spüren. Folglich kombiniert das Spiel die spielerischen Facetten von Jagdspielen mit Survival-Mechaniken. Ihr erkundet die weitschweifige Spielwelt, jagt wilde Tiere, geht angeln und sammelt Ressourcen, um eure Ausrüstung zu verbessern. Open Country kostet nur knapp 15 Euro und erscheint für PC, PS4 und Xbox One.

4. Juni

DC Super Hero Girls: Teen Power (Switch)

DC Super Hero Girls: Teen Power stellt unverkennbar die Frauenpower des DC-Universums in den Mittelpunkt. In Anlehnung an den gleichnamigen Cartoon müsst ihr als pubertäre Superheldinnen wie Wonder Woman, Supergirl oder Batgirl nicht nur Metropolis vor Schurkinnen schützen, sondern nebenbei auch noch euer Leben als Teenager schaukeln. Wenn ihr also nicht gerade Autos durch die Gegend schleudert und den Tag rettet, verbreitet ihr Selfies auf den spielinternen sozialen Medien und geht mit eurer Teenie-Superheldin shoppen. Ist es ein Kampfspiel? Ist es eine Shopping-Simulation? Nein, es ist DC Super Hero Girls: Teen Power!

Evergate (PS5)

Letztes Jahr noch in einem Indie Showcase für die Switch angekündigt, knobelt der Puzzle-Platformer Evergate nun auf der PS5 weiter. Während ihr die kleine Lichtgestalt Ki mittels ihrer besonderen Sprungfähigkeit durch die handgezeichneten stachelbewehrten Level manövriert, erzählt Evergate in Erinnerungen eine einfühlsame Geschichte von Leben, Tod und Wiedergeburt. Nicht nur stilistisch erinnert das kleine Indie-Abenteuer daher entfernt an den Ori and the Blind Forest. Abgerundet wird dieses unscheinbare Perle von einem stilvoll komponierten Soundtrack, der das eigentlich kleine Studio im Hintergrund gar nicht vermuten lässt.

The Persistence Enhanced (PC, PS5, XSX)

Sowohl der PC, als auch die Next-Gen-Konsolen erhalten eine aufgemotzte Version des Action-Adventures The Persistance aus dem Jahre 2018. Neben allgemeinen Verbesserungen der Benutzererfahrungen erwarten euch Raytracing und auf der PlayStation 5 Unterstützung von haptischem Feedback des DualSense. In dem an Dead Space erinnernden Weltraum-Horror erkundet ihr ein havariertes Raumschiff, auf dem blutrünstige Klone der ehemaligen Besatzung für Gänsehautstimmung sorgen. Besitzer des Originals dürfen sich übrigens auf ein kostenloses Update auf die Enhanced-Version freuen.

The Persistance - Gameplay Trailer #2 Ende des Monats erscheint der PSVR-Titel The Persistance; der Trailer zeigt einige neue Spielszenen.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PC, PS4, XBO, XSX)

Übt schon mal euer ruhiges Händchen, denn ab em 4. Juni wird in Sniper Ghost Warrior Contracs 2 wieder das Zielfernrohr scharfgestellt. Der Mix aus Stealth-Passagen und Scharfschützen-Taktik spielt diesmal in einer fiktiven Region zwischen dem Libanon und Syrien. Eure Aufgabe als Scharfschütze ist es, teils über 1.000 Meter weit entfernte Ziele aufs Korn zu nehmen und schließlich ein Verbrechersyndikat zu zerschlagen. Präzision ist also wichtiger denn je. Die Kill-Cam, die in der Reihe inzwischen fester Bestandteil ist, gibt es zwar immer noch, allerdings wurde die Brutalität in der deutschen Version etwas zurückgeschraubt.