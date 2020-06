Im Juni 2020 erscheint einer der letzten ganz großen Titel für die PS4: The Last of Us: Part II. Wer sich nicht für Ellies Rachefeldzug interessiert, greift auf genügend Alternativen zurück.

2. Juni

Valorant (PC)

Der Juni startet mit Valorant, einem taktischen 5-vs.-5-Heldenshooter, in dem ihr mit nur einem Leben pro Runde 13 Durchgänge gegen das andere Team bestehen müsst. Hinter dem Free-to-Play-Spiel steckt kein geringeres Studio als Riot Games, das den meisten von euch durch League of Legends ein Begriff sein dürfte. Valorant liebäugelt mit der E-Sport-Szene und war schon in der Beta mit knapp 3 Millionen Spielern täglich ein Titel, den man im Auge behalten sollte. Zum Release wird der Shooter nebst neuer Heldin um einen “Spike Rush” genannten Modus erweitert, einer weitaus schnelleren Alternative zum Hauptmodus, der durchaus eine Stunde beanspruchen kann.

Valorant - Die Runde Gameplay Preview Trailer Der Trailer gewährt erste Einblicke in den Taktik-Shooter Valorant der LoL-Macher von Riot Games.

3. Juni

Awesome Pea 2 (PS4, Switch, Xbox One)

Monochromatischer Retro-Look mit passendem Gedüdel, 25 verschiedene Level und viele funkelnde Münzen, das ist Awesome Pea 2. Das zweite Abenteuer der kleinen Erbse macht keinen Hehl daraus, die Formel des Vorgängers nahezu unverändert wiederaufzugreifen. Und das bedeutet zurück zum Feeling des guten alten Game Boys. Folglich sollte man von dem Hüpfspiel nicht allzu viel Tiefe erwarten, dafür aber eine ganze Menge Charme.

4. Juni

Tour De France 2020 (PS4, Xbox One)

Die Tour de France 2020 radelt zwar erst ab Ende August durch das Nachbarland, das offizielle Videospiel zum berühmten Rennen tritt aber bereits Anfang Juni in die Pedale. Nur wer seine Taktik und seine Ausdauer immer im Blick hat, wird sich letztlich auch das gelbe Trikot überwerfen können. Dem Wunsch der Fans entsprechend wurde der Zeitfahrmodus komplett überarbeitet. Haltung und Sprintmanagement sind nun unverzichtbar. Kenner erwartet außerdem eine völlig neue Strecke, Lüttich-Bastogne-Lüttich 266 Kilometer voller intensiver Steigungen.

Pro Cycling Manager 2020 (PC, PS4, Xbox One)

Wer lieber in die Pedale treten lässt, statt selbst zu schwitzen, für den ist möglicherweise der Pro Cycling Manager 2020 interessanter. Als Manager eines Profi-Radsportteams gilt es Siege einzuheimsen und das eigene Team an die Spitze der Ranglisten zu bringen. Pro Cycling Manager 2020 lässt euch an allen 21 offiziellen Etappen der Tour de France und über 230 Rennen teilzunehmen. Damit sind insgesamt 650 Etappen verfügbar. Darüber hinaus gibt es einige Neuerungen seit dem letzten Teil, darunter das Management der Sportlermoral im Karrieremodus sowie ein Etappen-Planungssystem.

5. Juni

51 Worldwide Classics (Switch)

Jeder kennt sie, keiner holt sie aus dem Keller: die klassische Brettspielsammlung. Mit 51 Worldwide Classics kann der ranzige Karton dort, wo er sich befindet, auch weiter einstauben. Nintendo holt die ollen Kamellen wie Mühle, Dame und Halma auf die Switch und packt seit dem DS noch einmal neun weitere Spiele oben drauf. Neben Brett- und Kartenspielen sind unter anderem auch Mini-Fußball oder Darts Teil der umfangreichen Sammlung. Bei 51 Spielen dürfte für jeden etwas dabei sein. Anschaulich erklärt und schnell gelernt eignet sich 51 Worldwide Classics perfekt für zwischendurch.

The Outer Worlds (Switch)

Mit The Outer Worlds blieb Obsidian Entertainment seinem Lieblingsgenre treu. Das Sci-Fi-Rollenspiel der Macher hinter Fallout: New Vegas ist verschroben, futuristisch und bietet große spielerische Freiheit. Wer die spritzigen Dialoge und ausufernden Questreihen auf den anderen Plattformen bisher verpasst hat, blickt nach zeitweiliger Corona-Verschiebung vielleicht auf der Switch endlich zu den Sternen.

The Outer Worlds - Launch Trailer Ab dem 25.10.2019 könnt ihr euch das Sci-Fi-RPG The Outer Worlds zulegen; vorab gibt es bereits den Launch-Trailer.

Command & Conquer Remastered Collection (PC)

Jeder hat irgendeine Erinnerung an seine Zeit als Commander. Command & Conquer ist Kult, und das weiß auch EA. Deswegen erscheint die Command & Conquer Remastered Collection 25 Jahre später in neuem Gewand und lässt euch den Tiberiumkonflikt und Alarmstufe Rot inklusive aller Erweiterungen erneut erleben, wahlweise mit 4K-angepasster Grafik. Die Verbesserungen sind aber nicht nur optischer Natur. Hier und da wurden Optimierungen vorgenommen, um die Mankos von anno dazumal auszumerzen. So könnt ihr euch ganz auf die trashigen Filmschnipsel mit echten Schauspielern konzentrieren.