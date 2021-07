Mit fetten Releases haut uns der Juli zwar nicht von den Socken, dafür sorgt ein steter Spielefluss kleinerer bis mittelgroßer Titel für reichlich Nachschub. Der sagenhaft schöne Microsoft Flight Simulator und Monster Hunter Stories 2 sind nur zwei der Highlights.

6. Juli

A Plague Tale: Innocence (Switch, PS5, XSX)

Auf der E3 wurde erst kürzlich der Nachfolger A Plague Tale: Requiem für 2022 angekündigt. Wer den Vorgänger Innocence bis dahin noch nachholen muss, der hat jetzt die Gelegenheit dazu, das in der überarbeiteten Next-Gen-Version auf Playstation 5 und Xbox Series X|S in 4K und 60 FPS zu tun. Sogar Switch-Besitzer kommen dank Cloud-Stream in den Genuss (allerdings bei technisch bedingt geringerer Auflösung). Die Abenteuer der jungen Amicia und ihres Bruders Hugo auf der Flucht vor der Inquisition und einer übernatürlichen Rattenplage waren schon auf der Last-Gen eine grafische Sensation. Vor allem aber die erzählerische Dichte, die berührende Beziehung der beiden Protagonisten und die inszenatorische Wucht machen A Plague Tale: Innocence (zum Test) nach wie vor zu einem der (leider immer noch) ewigen Geheimtipps der letzten Jahre.

A Plague Tale: Innocence - TGA 2019 Trailer Anlässlich der The Game Awards 2019 gibt es hier einen neuen Trailer zu A Plague Tale: Innocence für euch.

Ender Lilies: Quietus of the Knights (PS4)

Erst letzten Monat wurde das 2D-Action-Rollenspiel Ender Lilies: Quietus of the Knights für Switch und PC veröffentlicht. Nun könnt ihr auch auf der PS4 in einer düsteren Fantasy-Welt das Geheimnis eines längst vergangenen Reiches ergründen. Als Lily bereist ihr mit euren untoten Begleitern das Endland, welches vom Todesregen zerstört wurde. Optisch erinnert Ender Lilies an einen Mix aus Child of Light und Blasphemous, hat sich aber auch Inspiration von Hollow Knight geholt. Es könnte schlechtere Vorbilder geben.

8. Juli

Boomerang X (Switch, PC)

Wirf dich auf deine Probleme! Mit diesem Slogan werben die durchgedrehten Entwickler von Devolver für ihren Indie-Action-Titel Boomerang X. Mit einem magischen Boomerang ballert ihr euch nicht nur durch Horden von Albtraumwesen, sondern katapultiert euch nahezu fliegend durch die Luft. Wisst ihr einmal nicht weiter, könnt ihr mithilfe des Wurfgerätes auch gleich die Zeit anhalten und eure nächste Flugpassage mit Bedacht wählen. Stehen zu bleiben bedeutet laut der Entwickler den Untergang, dennoch lohnt es sich hin und wieder innezuhalten und euren lustigen Tausendfüßler-Freund Tepan zu begrüßen - und natürlich kurz gemeinsam zu posen. Was soll man sagen? Devolver eben!

Crash Drive 3 (PS4, PS5, Switch, XBO, XSX, PC, Mobile)

In Crash Drive 3 ist der Name Programm. Der verrückte Auto-Stunt-Spielplatz drückt zum dritten Mal aufs Gas und bietet euch eine riesige offene Spielwelt mit fünf unterschiedlichen Regionen, innerhalb derer ihr euch on- und offline austoben könnt. Langfristig motivieren sollen spontane Events über einfache Wettrennen hin zu Räuber-und Gendarm-Spielen, durch die ihr Geld verdienen könnt, um eure Karren zu verbessern oder neue freizuschalten. Das beste dabei: Crash Drive 3 bietet volle Cross-Play-Unterstützung.