Der Juli 2020 steht ganz im Zeichen von Ghost of Tsushima. Dagegen freuen sich Nintendo-Fans auf Paper Mario: The Origami King. Aber auch Racing-Fans kommen unter anderem mit F1 2020 und NASCAR Heat 5 voll auf ihre Kosten. Und wie fast jeden Monat erscheinen auch wieder einige Remaster. Hier kommen die Spiele für den Juli 2020.

1. Juli

Trackmania (PC)

Der Arcade-Racer Trackmania geht in die nächste Runde. Entwickler Nadeo bleibt den Prinzipien der Reihe treu: abgefahrene Strecken, ein umfangreicher Editor und starker Community-Fokus. Das Fahrverhalten ist gewohnt rasant sowie eingängig und pfeift auf Realismus, was unkomplizierten Rennspaß erlaubt. Neu hingegen ist das Bezahlmodell: Zum einen erscheint Trackmania in einer kostenlosen Variante, mit der ihr Zugriff auf die offizielle Kampagne bekommt, die vierteljährlich erscheint. Wer mehr Features will, muss sich einen jährlichen Zugang kaufen. Ob das funktionieren kann, erfahrt ihr in unserem Trackmania-Test.

Trackmania - Trailer zum Launch des Rennspiels Der gestrige Launch des Remakes von Trackmania Nations für PC via Uplay und Epic Games Store ging natürlich nicht ohne einen neuen Trailer über die Bühne.

3. Juli

Marvel’s Iron Man VR (PS4)

Nach einer Corona-bedingten Verschiebung ist es endlich soweit: In Iron Man VR steigt ihr selbst in Tony Starks futuristischen Kampfanzug und lebt aus seinen Augen den Traum vom Fliegen. Daneben stehen euch natürlich Iron Mans bekannte Fähigkeiten zur Verfügung: Ihr könnt unter anderem Repulsor-Strahlen aus den Handflächen feuern, um beispielsweise am Himmel Drohnen daran zu hindern, ein Flugzeug abschießen. Natürlich lässt sich der bekannte Anzug in Tony Starks Werkstatt auch aufrüsten. Mit neuen Waffen und Fähigkeiten dürfte es ein Klacks sein, der neuen Widersacherin das Handwerk zu legen, die das Stark-Imperium und am liebsten auch Iron Man selbst am Boden liegen sehen will.

Marvel's Iron Man VR - NYCC 2019 Story Trailer Ab dem 28. Februar 2020 werdet ihr euch mit Iron Man in die virtuelle Realität begeben dürfen.

7. Juli

Catherine: Full Body (Switch)

Das bizarre Puzzlespiel Catherine erschien bereits im letzten Jahr in einer stark erweiterten Version (hier geht's zum Test!). Nun landet Catherine: Full Body auch auf der Switch. Die Geschichte dreht sich um Vincent, der von gleich drei Frauen begehrt wird: Katherine, Catherine und Qatherine. Doch keine weiß von den anderen. Während Vincent tagsüber vor seiner Verantwortung und den Schuldgefühlen flieht, indem er sich in einer Bar vom Schlaf abhält, enträtselt ihr des Nachts seine Gefühlswelt in seinen Albträumen. Dabei lasst ihr Vincent halbnackt einen Turm emporklettern, der von Monstern im Eiltempo weggefressen wird. Catherine: Full Body ist ein kurioser, aber äußerst gelungener Rätsel-Spaß.