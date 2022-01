Nach einem geballten Spiele-Herbst geht es im Januar etwas gemächlicher zu, bevor dann im Februar mit Titeln wie Dying Light 2, Horizon: Forbidden West und Elden Ring wieder die Hütte brennt. 2022 feiert seinen Einstand dennoch hochkarätig unter anderem mit Monster Hunter Rise für den PC, Pokémon Legenden: Arceus und Rainbow Six: Extraction. Daneben dürft ihr euch auf diese Titel freuen:

4. Januar

Deep Rock Galactic (PS5, PS4)

Kaum zu glauben: Die spaßige Koop-Ballerei Deep Rock Galactic ist bereits seit fast zwei Jahren auf PC und Xbox erhältlich, bislang aber eben nicht auf Playstation-Konsolen. Das ändert sich nun endlich – und nicht nur das: PS-Plus-Abonnenten bekommen den Weltraum-Shooter direkt zum Launch geschenkt, inklusive aller bisherigen Content- und Season-Updates. In dem drolligen Mehrspieler-Titel übernehmt ihr eine von vier Klassen von Zwergen-Minenarbeitern und wetteifert um wertvolle Mineralien und Alien-Eier.

Deep Rock Galactic - Release Gameplay Trailer Anlässlich der Veröffentlichung von Deep Rock Galactic gibt es hier frische Spielszenen für euch.

12. Januar

Monster Hunter Rise (PC)

Mit fast einem Jahr Verzögerung geht die Jagd weiter. Dann erscheint Monster Hunter Rise nach seiner Switch-Exklusivität auch für den PC. Kenner von Monster Hunter World dürften den neuesten Teil als etwas bescheidener empfinden, ein grandioser Ableger mit tollen Neuerungen ist Rise aber trotzdem. Dank Seilkäfer-Erkundung und dem flinken Palamute-Gefährten hat die Reihe ein Gros seiner Schwerfälligkeit abgeschüttelt. PC-Anhänger dürften natürlich vorrangig die technischen Verbesserungen interessieren. Der Port bietet eine Bandbreite an Einstellungen. Neben unbegrenzter Framerate, hochauflösenden Texturen und 4K-Auflösung wird außerdem Ultrawide-Format unterstützt. Crossplay oder -Saves sind aber leider nicht möglich.

Monster Hunter Rise - PC Trailer Die PC-Version von Monster Hunter Rise hat nun ebenfalls einen Release-Termin spendiert bekommen.

14. Januar

God of War (PC)

Kriegsgott, Götterschlächter und Vater Kratos kommt nach seiner langen Zeit in der PlayStation-Exklusivität endlich auch auf den PC. Sohnemann Atreus und die versammelte nordische Mythologie erstrahlen abseits der Konsolen mit höherer Auflösung, Ultrawide-Support und Nvidia DLSS in völlig neuem Glanz. Auch in Sachen Steuerung hat Sony an die PC-Gemeinde gedacht: God of War wird neben Controller-Unterstützung auch erstmals mit Maus und Tastatur spielbar sein. Die Steuerung dürfen sich die Tastaturgötter dann sogar selbst konfigurieren. Ab dem 14. Januar gibt es für Baldur wieder auf die Mütze.

God of War - PC Features Trailer NVIDIA hat einen neuen Trailer zur PC-Version von God of War veröffentlicht, die am 14. Januar erscheinen wird. Darin geht es um die speziellen Features der PC-Version, wie unter anderem NVIDIA Reflex und DLSS.

20. Januar

Rainbow Six: Extraction (PC, PS4, PS5, XBO, XSX, Stadia)

Der größte Blockbuster dieses Monats dürfte sicherlich Rainbow Six Extraction sein. Im Ableger von Rainbow Six Siege kämpft ihr mit zwei Freunden im Team gegen die Infizierten eines außerirdischen Parasiten. Auch wenn der Koop-Shooter auf den ersten Blick an Left 4 Dead und seine mittlerweile unzähligen Nachahmer erinnern mag, setzen die Entwickler von Ubisoft Montreal andere spielerische Schwerpunkte. Vor allem der Nervenkitzel, im Falle des Scheiterns alles zu verlieren, fördert den Teamgeist enorm. Die Standardedition von Extraction kostet nur 39,99 Euro und enthält den Crossplay Buddy Pass, mit dem ihr zwei Freunde kostenlos zum Zusammenspielen einladen könnt.

Rainbow Six Extraction - Post-Launch- und Endgame Trailer Auch nach dem Release im Januar 2022 will euch Ubisoft mit zusätzlichen Inhalten in Rainbow Six Extraction bei der Stange halten.

Windjammers 2 (PC, PS5, PS4, XSX, XBO, Switch, Stadia)

Ohne seine Wiederveröffentlichung würden wohl nur noch ältere Semester den arcadigen Frisbee-Genuss Windjammers kennen. Seine Fortsetzung, Windjammers 2, wurde bereits vor vier Jahren angekündigt und vielfach großzügig verschoben. Nun, im Januar 2022 soll es endlich soweit sein. Wie im Vorgänger müsst ihr die Wurfscheibe ähnlich wie beim Eis-Hockey ins gegnerische Tor befördern. Spielerisch ähnelt Windjammers 2 durch seine Top-Down-Perspektive aber auch dem Klassiker schlechthin: Pong. Mit seinem neuen Artstyle setzt die Fortsetzung zwar nicht mehr auf den Pixel-Look des Originals, versprüht aber trotzdem jede Menge 80er-Charme.

Windjammers 2 - gamescom 2019 Biaggi & Raposa Trailer Windjammers 2 erscheint 2020 auch für Google Stadia; hier gibt's den neuen gamescom-Trailer.

24. Januar

Hidden Deep (PC)

Schon seit einer ganzen Weile ist der Sci-Fi-Survival-Horror Hidden Deep in der Closed Beta spielbar, nun erreicht er zwar noch nicht den finalen Status, aber immerhin die nächste Evolutionsstufe im Early Access. Offensichtlich von Filmen wie Alien, The Abyss und Das Ding aus einer anderen Welt inspiriert, erkundet ihr darin eine verlassene Forschungseinrichtung am Grund des Meeres und müsst kooperativ mit euren Freunden zusammenarbeiten, um euch vor außerirdischen Kreaturen in Sicherheit zu bringen. 20 Stunden Spielzeit verspricht Publisher Daedalic allein für die Story-Kampagne.

Hidden Deep - Early Access Trailer Mit Hidden Deep könnt ihr euch bald im Early Access in ein neues Survival-Horrorspiel stürzen.

26. Januar

Diplomacy is not an Option (PC)

Wer Demokratie doof findet und lieber als Alleinherrscher über eine Burg befiehlt, der ist bei Diplomacy is not an Option genau richtig. Das Echtzeitstrategiespiel versetzt euch in die Rolle eines Feudalherrschers in der Midlife-Crisis, der seine Burg gegen anstürmende Horden rebellischer Bauern verteidigen muss. Um den Pöbel abzuwehren und in Ruhe weiter Kuchen zu mampfen, heißt es für Nachschub an der Front zu sorgen, Abwehrmechanismen auszutüfteln und die Burg instand zu halten.

27. Januar

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (PC, Switch, PS4, PS5, XBO, XSX)

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 ist die Fortsetzung zu iX aus dem Jahre 2019 und gibt der Hauptfigur Copens neue rotierende Klingenwaffen an die Hand. Außerdem wurde sein Schub-Spurt verbessert, was Copens jetzt freien Flug durch die Luft erlaubt. Neben der vielen Action erfahrt ihr zudem mehr über das Schicksal der Welt von Gunvolt - und das zum ersten Mal in der Seriengeschichte mit englischer Sprachausgabe.

Rugby 22 (PS5, PS4, XBO, XSX, PC)

Rugby … ihr wisst schon. Dieser … Sport. Wie American Football so ähnlich, nur schmutziger. Ach egal, wir geben ja schon zu, dass wir davon keine Ahnung haben, deswegen einfach mal die Fakten, die Publisher Nacon und Entwickler Eko Software versprechen: offizielle Lizenzen von A wie Australien bis Z wie New Zealand, Einzel- und Mehrspielermodus, Motion-Capture-Animationen und ein Tutorial, das die Regeln erklärt, für Noobs wie uns. Jetzt wisst ihr Bescheid!

Rugby 22 - Reveal Trailer Mit Rugby 22 wurde der nächste Teil der Sportreihe angekündigt. Dieser soll unter anderem KI-Verbesserungen und einen neuen Schwierigkeitsmodus bieten.

28. Januar

Pokémon Legenden: Arceus (Switch)

Nur wenige Monate nach Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle geht es abermals nach Sinnoh. Oder besser gesagt nach Hisui, denn Pokémon Legenden: Arceus verfrachtet euch in die Vergangenheit, als die Region noch einen anderen Namen trug. Dabei versucht Game Freak etwas Neues und bricht mit der bisherigen Formel. Legenden: Arceus ist zwar kein Open-World-Spiel, allerdings könnt ihr die weitläufigen Areale zu Wasser, Land und aus der Luft erkunden, um Pokémon zu erforschen. Crafting und ein weniger starres Kampfsystem haben ebenfalls ihren Weg in das Spiel gefunden. Mal sehen, ob sich so viel Wagemut so kurz nach den Sinnoh-Remakes bezahlt machen wird.

Pokémon-Legenden: Arceus - Willkommen in der Hisui-Region - Trailer Zu Pokémon-Legenden: Arceus wurde heute ein neuer Trailer vorgestellt, der euch in eines der Gebiete des Spiels schickt und mit Gameplay-Szenen garniert ist.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5)

Darüber müssen wir nicht lange sprechen: Die Uncharted-Reihe bietet erstklassige Abenteuerkost in spektakulärer Grafik. Statt eines neuen Teils gibt es für PS5 und PC aber die Uncharted: Legacy of Thieves Collection bestehend aus Uncharted 4: A Thief’s End und der Standalone-Erweiterung Uncharted: The Lost Legacy. Die Multiplayer-Möglichkeiten wurden ersatzlos gestrichen. Während ein PC-Termin noch aussteht, haben Konsoleros die Wahl zwischen einem Auflösungs- und zwei Performance-Modi. Besitzer der PS4-Versionen müssen 10 Euro löhnen, um in den Genuss des Upgrades zu kommen.