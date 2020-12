Zum Start ins neue Jahr hat der Spielemarkt eine bunte Mischung aus verschiedenen Genres im Angebot. Es sind vor allem kleinere Projekte, die im Januar um eure Gunst buhlen. Dazu gesellen sich einige Next-Gen-Upgrades für bereits erhältliche Titel. Hier kommen die Spiele im Januar 2021.

8. Januar

Iris.Fall (PS4, Xbox One, Switch)

Rund zwei Jahre nach dem Steam-Release erscheint Iris.Fall auch für die Konsolen PS4, Xbox One und Switch. Im Mittelpunkt des Adventures steht das clevere Zusammenspiel aus Licht und Schatten. Das Mädchen Iris findet sich in einem monochromen und bizarren Theater wieder. Doch diese dunkle Welt ist mit einem hellen Konterpart verbunden. Auf dieser Grundlage bauen sämtliche Rätsel auf, die nicht nur Licht- und Schattenspiele, sondern auch zweidimensionale und dreidimensionale Perspektiven einbinden. Auch Iris selbst kann zwischen den Dimensionen wandeln und so zuvor unzugängliche Wege beschreiten.

12. Januar

Five Nights at Freddy’s: Core Collection (PS4, Xbox One, Switch)

Los geht’s bei eurem neuen Job in Freddy Fazbears Pizzeria, wo eure animatronischen Plüschfreunde des Nachts zum Leben erwachen und euch ans Leder wollen. Die Core Collection fasst zwei Jahre Five Nights at Freddy‘s in einer Ausstellung zusammen. Enthalten sind die ersten fünf Spiele der Reihe und ein paar neue Robo-Kuschler, die euch natürlich wieder möglichst creepy auflauern werden. Außerdem warten neue Trophäen auf euch und für ganz listige Schlingel gibt es Cheats frei Haus. Die Core Collection könnt ihr euch auf der PlayStation 4, Xbox One und Switch gönnen.

14. Januar

Scott Pilgrim vs The World - The Game - Complete Edition (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Zehn Jahre Wartezeit finden ihr Ende! Das schreibt zugegebenermaßen ein Fan, denn vielen wird Scott Pilgrim vs The World - The Game vermutlich nie untergekommen sein. Wenige Jahre nach der Veröffentlichung anno 2010 verschwand der Titel aufgrund von Lizenzproblemen aus den Online-Stores von PS3 und Xbox 360. Doch alle Liebhaber des Spiels bohrten jahrelang bei Ubisoft und Pilgrim-Schöpfer Bryan Lee O’Malley nach - sie wollten das Beat-’em-Up zurück. Es hat funktioniert: Am 14. Januar darf Scott Pilgrim erneut gegen die sieben bösen Ex-Freunde seiner Flamme Ramona Flowers antreten. Charme und Stil der sechsteiligen Comicreihe fängt der 2D-Brawler nahezu perfekt ein. Passend zum Look feuert euch die New Yorker Indie-Band Anamanaguchi einen satten Chiptunes-Soundtrack auf die Ohren. Offline- und Online-Koop sowie zwei DLCs von damals machen die pixelige Prügel-Party perfekt!

Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt: Das Spiel - Complete Edition - Ankündigungs-Trailer Ubisoft bringt den Klassiker in einer Complete Edition auf PC, PS4, Xbox One und Switch und das geht natürlich nicht ohne zünftigen Trailer.

MXGP 2020 (PS5)

Auf PS4, Xbox One und PC dürfen Motocross-Fahrer bereits seit Anfang Dezember durch den Matsch heizen. Die Next-Gen-Version verschob sich dagegen etwas, damit Entwickler Milestone an den Feinheiten schrauben konnte. Inhaltlich wird das gleiche Paket geboten: Dank der offiziellen Lizenzen FIM Motocross und World Championship stehen euch 68 Fahrer der MXGP und MX2 zur Verfügung, mit denen ihr über 19 Strecken fahrt. In der Karriere schließt ihr euch einem bestehenden Team an oder gründet eure eigene Crew. Wollt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen, wählt den Track-Editor und erstellt nach Lust und Laune eigene Strecken. Abgerundet wird das schön schmutzige Paket mit einem Mehrspielermodus, der auf dedizierte Server setzt.

20. Januar

Hitman 3 (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Stadia, PC)

Der Januar ist Meuchelzeit: Hitman 3 schickt den berühmt-berüchtigten Agent 47 erneut auf tödliche Missionen. Im Finale der Trilogie “Welt der Attentate” führen ihn seine Aufträge rund um die Welt: Unter anderem stehen China, England und Dubai auf der Reiseroute. Die einmal mehr offenen Spielgebiete ermöglichen zahlreiche Vorgehensweisen. Agent 47 kann seine Zielpersonen wieder auf unterschiedlichste Arten und Weise um die Ecke bringen. Besitzt ihr die beiden Vorgänger, könnt ihr sogar Schauplätze daraus importieren und in Hitman 3 neu erleben - auf der PS5 und Xbox Series X in voller 4K-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde. Da bleibt kein tödliches Detail verborgen.

Hitman 3 - Gameplay Trailer Square Enix und IO Interactive zeigen heute erstes Gameplay aus dem kommenden Hitman 3. Die Szenen wurden direkt aus dem Spiel aufgezeichnet und stellen auch neue Spielvarianten, die Rückkehr beliebter Features und einen Überblick über die Spiekonzepte und Szenarien vor.

21. Januar

Ride 4 (PS5, Xbox Series X/S)

Ähnlich wie beim Genre-Kollegen MXGP 2020 braucht auch die Next-Gen-Version von Ride 4 etwas länger. Besitzt ihr jedoch die PS4- oder Xbox-One-Version, könnt ihr das jeweilige Upgrade kostenlos herunterladen. Im Mittelpunkt steht der komplett überarbeitete Karrieremodus, der euch zahlreiche Herausforderungen und die schnellsten Motorräder der Welt bietet. Auch neu dabei ist der Endurance-Modus, der mit seinem Realismus und den dynamischen Licht- und Wettereffekten eine große Herausforderung darstellen soll. Unter anderem müsst ihr dabei auf euren Sprit und die Reifenbeschaffenheit aufpassen.

RIDE 4 - Next-Gen-Trailer Das Motorradrennspiel RIDE 4 kommt auch für PS5 und Xbox Series X und zwar am 21. Januar 2021 - begleitet von einem frischen Trailer.

22. Januar

Bladed Fury (PS4, Xbox One, Switch)

Hinter Bladed Fury steckt ein 2D-Actionspiel im alten China. Als kämpfende Prinzessin Ji nehmt ihr es mit zahlreichen Gegnern auf, die mit flinken Combos bearbeitet werden. Zwischendurch stehen aber auch Sprungpassagen auf dem Plan. Bei all dem sieht Bladed Fury richtig hübsch aus: Entwickler NExT Studios spendiert dem Titel einen malerischen Grafikstil, der an traditionelle chinesische Illustrationen angelehnt ist. Zwei Jahre nach dem PC-Release dürfen nun auch Konsolenzocker mit der flinken Prinzessin durch abwechslungsreiche Stages wirbeln und es mit mächtigen Bossen aufnehmen.