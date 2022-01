Nach der Weihnachtspause erscheinen nun all die großen Kracher auf einmal. Elden Ring, Horizon: Forbidden West und Dying Light 2 führen die Liste der Releases im Februar an, doch neben ihnen erscheinen noch viele weitere spannende Spiele!

1. Februar

Life is Strange: Remastered Collection (PC, PS4, PS5, XBO, XSX)

Eigentlich sollte die Life is Strange Remastered Collection zusammen im vergangenen Jahr mit Life is Strange: True Colors erscheinen. Mit etwas Verspätung landen die aufgehübschten Versionen der ersten beiden Abenteuer nun auf den meisten Plattformen. Die Switch-Version lässt hingegen noch etwas länger auf sich warten. Native 4K-Auflösung und verbesserte Beleuchtung sind die großen Aushängeschilder des Re-Releases, aber auch realistischere Animationen, die vor allem Gesichtsausdrücke glaubhafter machen sollen, zählen zu den Verkaufsargumenten. Wer True Colors kauft, bekommt die Remastered Collection übrigens für umme.

Life is Strange: Remastered Collection - E3 2021 Trailer Zur Neuauflage der früheren Titel der Reihe Life is Strange gibt es seitens Square Enix von der E3 ebenfalls einen neuen Trailer.

3. Februar

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments (Switch)

Nachdem vor nicht allzu langer Zeit bereits der Nach-Nachfolger Sherlock Holmes: Chapter One für Furore und hohe Wertungen, auch in unserem Test, sorgte, erscheint das mehr als sieben Jahre alte Crimes and Punishments nun für Switch. Darin lest ihr wie immer Spuren, befragt Zeugen und verknüpft geistig die Hinweise, um sechs Kriminalfälle in Form von abgeschlossenen Kurzgeschichten zu lösen, die teilweise sogar auf den literarischen Vorlagen basieren. Spielerisch hat Sherlock Holmes: Crimes and Punishments trotz seines Alters kaum von seiner Klasse eingebüßt und war dank Unreal Engine seinerzeit für ein Adventure auf ganz hohem technischen Niveau. Mal schauen, wie die Switch damit klarkommt ...

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments - Launch Trailer Ab Anfang kommender Woche dürft ihr das neue Sherlock-Holmes-Adventure zocken; vorab gibt es hier den Launch-Trailer für euch.







4. Februar

Dying Light 2: Stay Human (PC, Switch, PS4, PS5, XBO, XSX)

Auch wenn wir hier in Deutschland wieder mit einer geschnittenen Fassung leben müssen, mit Aiden über Hausdächer und Fassaden zu springen wird sicher wieder einen Heidenspaß machen. Großspurig hat der Entwickler mit 500 Stunden Spielzeit geprahlt, obwohl die Handlung bereits nach 20 davon abgeschlossen werden kann. Mal sehen, ob der Rest sinnvoll gefüllt würde. Jedenfalls sind 20 Jahre vergangen, seit das Zombie-Virus den Großteil der Menschheit befallen und die Welt ins Chaos gestürzt hat. Auf der Suche nach seiner Schwester landet der Protagonist zwischen den Fronten zweier Fraktionen, mit denen es sich gut zu stellen gilt.

Dying Light 2: Stay Human - Xbox -Präsentation der Grafikmodi Nach der kürzlichen Präsentation der Grafikmodi für die PlayStation-Konsolen ist nun die Xbox dran. Das Video stellt euch die drei Modi Performance, Quality und Resolution genauer vor.

Maglam Lord (Switch, PS4)

Im Action-RPG Maglam Lord dreht sich alles um Killizzerk, den Dämonen-Lord der Schwerter. Niedergerungen von Göttern und Dämonen wird er beziehungsweise sie zur bedrohten Art erklärt und fortan unter Schutz gestellt. Geschnetzelt und geflirtet wird in diesem skurrilen Setting offenbar viel, da sich Killizzerk nicht nur weiterhin als Meister der Schwert bewähren, sondern auch das Fortbestehen seiner Art durch eine Hochzeit gewährleisten muss. Wenn nicht gerade gekämpft oder geturtelt wird, dürfen Hunderte Waffen hergestellt werden. Für Fans abgedrehter Japano-Kost sicher das Richtige.

8. Februar

OlliOlli World (PC, Switch, PS4, PS5, XBO, XSX)

OlliOlli World ist der inzwischen dritte Teil der OlliOlli-Reihe und probiert einige neue Dinge aus, um das Rollbrett in Bewegung zu halten. Wie immer geht es darum, einen Hügel hinabzurasen und möglichst viele spektakuläre Sprünge und Grinds zu absolvieren, ehe ihr durch die Ziellinie rast und dabei die “geheimnisvollen Skategötter” entdeckt. Zwischendurch bereist ihr eine bunte Welt auf der Suche nach Missionen und Herausforderungen und neuen Outfits für euren Skater. In teilbaren Levels könnt ihr die Welt herausfordern und euch mit Freunden darin messen, die besten Tricks zu meistern.

OlliOlli World - Cinematic Trailer Im neuen Cinematic-Trailer dürft ihr Radlandia in seiner animierten Herrlichkeit genießen.

Sifu (PC, PS4, PS5)

Ein Jahr nach der Ankündigung und zwischenzeitlichem Verschiebungs-Wirrwarr soll das Beat-’em-Up Sifu endlich erscheinen. Entwickelt von den Köpfen hinter Absolver schlüpft ihr in die Rolle eines jungen Kung-Fu-Schülers, dessen Familie von einer Gruppe Assassinen ermordet wurde. Ausgerüstet ist dieser neben seinen Kampfkünsten mit einem magischen Anhänger, der ihn jedes Mal, wenn er stirbt, wieder zum Leben erweckt, allerdings um Jahre altern lässt. In nur einer Nacht müsst ihr euren Rachefeldzug absolvieren und mit eurer limitierten Ressource der verbleibenden Lebenszeit gut haushalten.

Sifu - Death & Aging System Overview Trailer Im zweiten ausführlichen Video gehen die Macher auf das Sterbe- und Alterungssystem des Titels ein.

Zorya: The Celestial Sisters (PC, Switch)

Zorya: The Celestial Sisters ist eines der Koop-Puzzle-Spiele, die mit einem einzigartigen Konzept punkten können. Aysu, die Göttin der Nacht, sitzt auf der Erde fest und muss ihren Weg zurück in den Himmel finden. Sie kann sich jedoch nur in den Schatten bewegen. Zum Glück steht ihr ihre Schwester Solveig, die Sonnengöttin, zur Seite. Sie hat die Kontrolle über die Sonne und damit den Verlauf der Schatten. So können für Aysu neue Wege zu Puzzle-Elementen eröffnet werden. Ganz hilflos ist die Göttin der Schatten jedoch nicht, da sie ihre lichtempfindlichen Feinde mittels Windböen in das Sonnenlicht stoßen kann. Spielbar ist Sorya sowohl auf geteiltem Bildschirm als auch im Online-Koop.