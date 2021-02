Im Monat Februar beruhigt sich die Release-Lage ein wenig. AAA-Produktionen halten sich zurück und überlassen kleineren Titeln sowie Remakes die Bühne. Aber auch denen mangelt es nicht an Abwechslung. Ihr werdet unter anderem mit japanischen Rollenspielen, Shoot-’em-Ups und einem neuen Funracer versorgt. Das sind die Spiele im Februar.

2. Februar

Apex Legends: Season 8

Unter dem Motto „Chaos“ startet Respawns Battle-Royale in die achte Runde durch. Ab dem 2. Februar dürfen wir dann die neue Legende Fuse, den Meister des Chaos, auf der Karte Königsschlucht in den Kampf führen. Die Map wurde erneut überarbeitet und soll sich laut der Entwickler dramatisch verändert haben. Mit dem 30-30-Repeater kommt außerdem noch ein neues Scharfschützengewehr in das Waffenarsenal. Wie gewohnt können Fans auch in dieser Season einen neuen Battle-Pass erwerben und in der nächsten Ranglisten-Saison um die Battle-Royale-Krone wetteifern.

Apex Legends - Saison 8: Chaos Launch Trailer

Cultist Simulator (Switch)

Mit dem Cultist Simulator erscheint ein echter Geheimtipp auf der Switch. Das etwas ungewöhnliche Spiel aus dem Hause Weather Factory lässt euch in die Rolle eines Kultisten schlüpfen und einen eigenen Kult gründen. Das Besondere daran ist, dass ihr mithilfe von Karten eure Entscheidungen im Spiel trefft. Nur mit ordentlich Kartenglück gelingt euch das Beschwören von Geistern, die Indoktrination Unwilliger und das Streben nach mehr Macht. Wer Zufall und Risiko als seine steten Begleiter nicht scheut, der sollte den Februar am Kartentisch eröffnen.

3. Februar

Habroxia 2 (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Gleich am 3. Februar werden Shoot-’em-Up-Freunde bedient. Habroxia 2 tritt in die Fußstapfen des zwei Jahre alten Vorgängers. In mal horizontal und mal vertikal scrollenden Levels ballert ihr alles kurz und klein, was euch entgegen fliegt. Unterwegs steigert ihr die Kampfkraft eures Schiffs mit bis zu 64 Upgrades, die genretypisch alles vom Laser bis zu Bomben abdecken. Verschiedene spielbare Routen, über 20 Bossgegner und ein New Game Plus sollen für Abwechslung sorgen.

4. Februar

Skyforge (Switch)

Die Switch bekommt mit Skyforge ein waschechtes Free-2-Play-MMORPG serviert. Im Vergleich zur Konsolen- und PC-Version aus dem Jahr 2015 wurde die Steuerung für die Nintendo-Konsole angepasst. Ab sofort können wir Skyforge sowohl im Docked- als auch im Handheld-Modus zocken. Wer Lust hat, den Planeten Aelion als Unsterblicher zu bereisen und dabei Alien-Invasoren abzuwehren, der kann sich Skyforge ab dem 4. Februar im Nintendo eShop kostenlos herunterladen. Meldet ihr euch zusätzlich noch auf der Homepage des Spiels an, bekommt ihr beim Start ein paar Geschenke gratis obendrauf.

Skyforge - Revolverheld Trailer

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Mit einem Werwolf gegen die Umweltzerstörung kämpfen? Das ist tatsächlich der Plot von Werewolf: The Apocalypse - Earthblood aus dem Universum von World of Darkness, dessen bekanntester Vertreter Vampire: The Masquerade ist. Ihr steuert Cahal, einen jungen Mann, der sich in die namensgebende Kreatur verwandeln kann. Als Krieger von Gaia, der Mutter der Erde, nehmt ihr es in beiden Gestalten mit einem mächtigen Konzern auf, der die Fauna und Flora des Planeten beschädigt. Während ihr als Cahal zumeist unbemerkt vorgeht, stürzt ihr euch in Werwolf-Form in den Kampf mit den Soldaten des Unternehmens. Dabei stehen verschiedene Angriffe und Stile zur Verfügung, um die verschiedenen Feindtypen möglichst effektiv ausschalten zu können.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood - Entwicklertagebuch: The Essence of Rage

5. Februar

Ys IX: Monstrum Nox (PS4)

Mit Monstrum Nox geht die langlebige Rollenspielreihe Ys bereits in die neunte Runde. Das muss Neulinge aber nicht abschrecken. Genau wie in Final Fantasy steht jeder Teil für sich, auch wenn sie sich den rothaarigen Protagonisten Adol Christin teilen, der jedes Mal ein neues Abenteuer erlebt. In Ys IX: Monstrum Nox verschlägt es den jungen Mann in die Gefängnisstadt Balduq. Bei seiner Ankunft wird Adol umgehend inhaftiert. In seiner Zelle verwandelt ihn die mysteriöse Aprilis in ein Monstrum. Neben einer Emo-Frisur bekommt der Rotschopf auch ein paar neue Fähigkeiten spendiert, die ihr in dem zackigen Hack-and-Slash-Kampfsystem sicher gut gebrauchen könnt.

YS IX: Monstrum Nox - Story Trailer

Nioh Remastered – The Complete Edition (PS5) | Nioh 2 Remastered – The Complete Edition (PS5) | Nioh 2 – The Complete Edition (PS4, PC)

Der 5. Februar steht ganz im Zeichen von Nioh. Denn Fans der Samurai-Souls-Action bekommen nicht nur das Remaster des ersten und zweiten Teils für die Playstation 5, sondern können auch den zweiten Teil mit der Complete Edition erstmals auf dem PC erleben. Darin enthalten ist das Hauptspiel und die komplette, dreiteilige DLC-Kollektion, die ihr in HDR, 120 Bildern pro Sekunde und sogar Ultra-Wide-Auflösungen genießen könnt. Wer also bisher noch nicht das Katana durch das feudale Japan der Sengoku-Zeit geschwungen hat, bekommt jetzt den Rundumschlag serviert.