Die großen Knaller mögen noch nicht dabei sein, dennoch gibt es im Februar ein breit gefächertes Angebot an neuen Spielen. Zwar prägen Neuauflagen und Collections den Monat, aber auch neue Spiele wie Zombie Army 4 oder das PS4-exklusive Dreams sind dabei. Hier kommen die Spiele im Februar.

4. Februar

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (PS4, Xbox One, Switch, PC)

2019 holte Netflix den Jim-Henson-Klassiker Der Dunkle Kristall für eine phantasievolle und erwachsen umgesetzte Serienadaption zurück. Trotz des Erfolgs der Serie ist noch nicht ganz klar, ob es eine zweite Staffel geben wird, doch ihr könnt das Abenteuer um die Gelflinge und Skekse bald auch auf PC und Konsolen nacherleben. Wie in der Serie ist es in The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics eure Aufgabe, die verschiedenen Stämme zu vereinen, um sie von der Unterdrückung der Skekse zu befreien. Verpackt als rundenbasiertes Taktik-RPG könnte die ungewöhnliche Mischung durchaus in ein ebenso gutes Spiel resultieren.

Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands - Release Date Trailer Mit dem 04.02.2020 steht nun der Release-Termin von Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands fest.

Zombie Army 4: Dead War (PS4, Xbox One, PC)

Er ist wieder da! Der untote Führer kehrt einmal mehr zurück, um mit seinen Zombie-Soldaten die Welt zu unterwerfen. Zombie Army 4: Dead War konfrontiert euch einmal mehr mit Unmengen untoter Nazis inmitten eines mythisch-düsteren Zweiter-Weltkrieg-Szenarios. Wie schon in den Vorgängern wird dabei geballert, was die alten Gewehre und Pistolen hergeben. Als Spielmodi stehen eine Kampagne und ein Horde-Modus bereit. Bis zu vier Leute stürzen sich in den Kampf.

Zombie Army 4: Dead War - Post Launch Trailer Das Video stellt euch die Inhalte vor, die euch nach dem Release von Zombie Army 4: Dead War sonst noch erwarten.

6. Februar

Granblue Fantasy Versus (PS4)

Granblue Fantasy Versus ist das Fighting Game zum gleichnamigen Rollenspiel. Für die Klopperei zeichnen die Genreexperten von Arc System Works verantwortlich. Wie üblich dreht sich alles um normale Angriffe, Special Moves, Combos, Blocks und Konterattacken. Eine Besonderheit sind die Skybound Arts: Diese Attacken entstammen der Rollenspievorlage und richten sich aufgrund ihrer einfachen Ausführung an Einsteiger. Cool klingt die Ausrichtung des Story-Modus, denn der soll als seitlich scrollendes Beat-’em-Up ablaufen. Online- und Offline-Duelle fehlen bei Granblue Fantasy Versus aber ebenfalls nicht.

Kunai (PC, Switch)

Auf den ersten Blick ist Kunai nur ein weiterer Action-Platformer mit drolligem Pixelcharme. Dabei handelt es sich eigentlich um ein skurriles Metroidvania, bei dem es dank Ninja-Fähigkeiten ziemlich rasant zugehen kann. Folglich könnt ihr an ehemaligen Sackgassen nur vorankommen, wenn ihr zuerst die Ninjakräfte erlernt, um sie zu umgehen. Ihr spielt aber nicht etwa einen Menschen aus dem fernen Osten, sondern einen Tablet-Computer beziehungsweise Killerroboter, der mit der Seele eines uralten Kriegers erfüllt ist, sein Schwert schwingt und Shuriken wirft, um eine böse KI aufzuhalten, die alles menschliche Leben bedroht.

7. Februar

The Turing Test (Switch)

In The Turing Test dreht sich alles um das Thema Künstliche Intelligenz. Als Ingenieurin Ava Turing müsst ihr in mehreren Räumen Rätsel lösen, um zu beweisen, dass Intuition und Denken der Menschen einem Computer überlegen sind. Dabei stellt euch The Turing Test immer wieder die philosophische Frage, wer hier eigentlich wen kontrolliert. Wer auf Sci-Fi à la 2001: Odyssee im Weltraum und Rätsel à la Portal steht, sollte ein Auge auf dieses Spiel werfen.