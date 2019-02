Der Februar macht da weiter, wo der Januar aufgehört hat: mit reichlich Spiele-Nachschub. Unter anderem erwarten euch der Destiny-Konkurrent Anthem, die Anime-Keilerei Jump Force: Unite to Fight sowie Far Cry: New Dawn.

Release-Vorschau - Die Spiele im Februar 2019 Wir blicken auf den Februar 2019 und sagen euch, welche Spiele in diesem Monat erscheinen! U.a. mit Far Cry: New Dawn, Metro: Exodus, Crackdown 3 und Jump Force

1. Februar

Ace Combat 7: Skies Unknown (PC)

Auf Konsolen ist Ace Combat 7: Skies Unknown nach schier unendlicher Entwicklungszeit seit wenigen Wochen zu haben. Gerade in der Virtual Reality sind die Luftgefechte mit Kampfjets, einen festen Magen vorausgesetzt, eine höchst eindrucksvolle Angelegenheit. Darauf müsst ihr auf dem PC zwar verzichten, dafür sieht der Titel dort noch eine Spur schicker aus. Das ändert aber nichts am Trial-and-Error-Gameplay, das euch in einigen der Storymissionen erwartet. Ein Fläschchen Frustresistenz solltet ihr also ebenso mitbringen wie flinke Finger, um den eigenen Jet zu manövrieren und zugleich feindliche Maschinen vom Himmel zu fegen. Wenn ihr auf showreife Luftkampfaction steht, ist Ace Combat 7 definitiv einen Blick wert. So viele Alternativen gibt es aktuell ohnehin nicht.

Ace Combat 7: Skies Unknown - Launch Trailer Ace Combat 7: Skies Unknown ist ab dem heutigen Freitag für PS4 und Xbox One erhältlich.

Wargroove (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Kennt ihr noch Advance Wars? Wenn ja, könnte Wargroove genau euer Ding sein. Denn ähnlich wie der in der Strategiereihe von Nintendo verbinden sich hier putzige Grafik und taktischer Anspruch. Ihr befehligt eure Soldaten und verschiedenes Kriegsgerät aus der Draufsicht über das Schlachtfeld. Jede Einheit kann pro Zug nur eine bestimmte Anzahl von Feldern überbrücken. Auf diese Weise nehmt ihr nach und nach verschiedene Gebäude ein, über die ihr neue Truppen ordern könnt. Das Ziel ist es, entweder den gegnerischen Kommandanten auszuschalten oder seine Festung einzunehmen. Zuvor wollen jedoch die gegnerischen Streitkräfte und Stellungen ausgeschaltet werden. Neben einer Kampagne bekriegt ihr euch in verschiedenen Mehrspieler-Modi und bastelt an eigenen Karten.

Wargroove - Announcement Trailer Mit Wargroove bringt Chucklefish ein neues Strategie-RPG für PC, Xbox One und Switch auf den Markt.

5. Februar

Etrian Odyssey Nexus (3DS)

Auf dem 3DS erscheint die Dungeon-Crawler-Reihe Etrian Odyssey schon seit Jahren mit beharrlicher Regelmäßigkeit. Am 5. Februar kommt der inzwischen sechste Teil der Hauptreihe auch im Westen unter dem Namen Etrian Odyssey Nexus auf den Markt. Prinzessin Persephone will die größten Entdecker ihres Reiches versammeln, um die Geheimnisse des Yggdrasil-Baumes zu ergründen. Dabei warten über 100 Quests und 19 Klassen auf euch, darunter auch die völlig neue Hero-Klasse. Laut Atlus wird Nexus übrigens der letzte Teil sein, der für den 3DS erscheint.

Etrian Odyssey Nexus - Challenge Trailer Der Challenge-Trailer bringt euch die verschiedenen Herausforderungen im 3DS-Hit Etrian Odyssey Nexus näher.

7. Februar

Ape Out (PC, Switch)

Lass den Affen aus dem Zoo! Als wütender Gorilla entflieht ihr in Ape Out dem Tierknast. Leider haben dutzende Wärter, Soldaten und andere Häscher etwas dagegen. Also haut ihr alles kurz und klein, was sich euch in den Weg stellt. Ihr müsst schnell sein, denn die Gegner sind bewaffnet. Darum nutzt ihr Feinde als Schutzschild oder werft sie auf andere, um euch den Weg zu bahnen. Ape Out trägt viel Hotline Miami in sich: Es ist schnell, brutal und in einem abgefahrenen Grafikstil gehalten, der Gorilla und Gegner nur als kräftig gefärbte Silhouetten darstellt. Dadurch bekommt die Affen-Randale einen beinahe kunstvollen Anstrich.