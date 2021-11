Die letzten Monate waren reich an Spielen. Mit Halo Infinite, Big Brain Academy und Final Fantasy XIV geben sich auch zum Ende des Jahres 2021 noch ein paar bekannte Namen die Ehre.

2. Dezember

Dairoku: Agents of Sakuratani (Switch)

In Dairoku: Agents of Sakuratani schlüpft ihr in die Rolle von Akitsu Shino. Sie kann Geister, Erscheinungen und außergewöhnliche Kreaturen sehen, die normalen Menschen verborgen bleiben. Akitsu arbeitet in einer Behörde, die das Treiben solcher Wesen überwacht. Aufgezogen ist die Geschichte von Dairoku: Agents of Sakuratani als Visual Novel, die wie gewohnt viel Drama und Liebelei beinhaltet. Denn ihr Job bringt Akitsu in Kontakt mit merkwürdigen Kreaturen wie einem Fuchsgeist und einem boshaften Oni, die für einige Turbulenzen sorgen. Das Abenteuer soll mehrere Pfade bieten und somit für Wiederspielwert sorgen.

Solar Ash (PC, PS4, PS5)

Solar Ash ist das zweite Spiel der Spieleschmiede Heart Maschine, der Schöpfer des preisgekrönten Hyper Light Drifter. Euch erwartet eine surreale Welt voller Mysterien, durch die ihr euch in Windeseile bewegt. Spielerisch mischt Solar Ash Platformer-Elemente mit einer Prise klassischem Jump-’n’-Run und den Freiheiten einer Open World. Natürlich habt ihr die schöne Neon-Wüstenwelt nicht nur für euch alleine, sondern dürft auch hin und wieder gegen riesige Sandwürmer oder andere Kreaturen ran. Am 2. Dezember geht das kreative Abenteuer los und ihr dürft zum Retter der Welt Ultravoid werden.

Solar Ash - Release Date Trailer Solar Ash, der actionreiche Plattformer der Macher von Hyper Light Drifter, wird am 26. Oktober 2021 für PC, PS4 und PS5 erscheinen.

3. Dezember

Big Brain Academy: Kopf an Kopf (Switch)

Sie sind nicht tot, die Gehirn-Jogging-Spiele, die den Nintendo DS groß gemacht haben! Nachdem Doktor Kawashima es vor einer ganzen Weile vorgemacht hat, kehrt nun auch Big Brain Academy zurück. Der neueste Ableger mit dem Untertitel Kopf an Kopf will eure grauen Zellen im Wettstreit anregen. Bis zu vier Spieler können sich in den Kategorien Vision, Memoria, Analyse, Algebra und Piktura messen, indem sie kleine Knobeleien lösen. Ihr könnt sogar gegen Geistdaten von Freunden antreten, um eure Leistung weiter anzutreiben.

Chorus (PC, PS4, PS5, XBO, XSX, Stadia)

Aus dem Hause Deep Silver Fishlabs könnte mit Chorus am 3. Dezember eine echte Überraschung kommen. Das Sci-Fi-Abenteuer sieht mit seiner Mischung aus Dogfights im All und spannender Interaktion mit dem intelligenten Kampfschiff Forsaken ziemlich beeindruckend aus. Im Stile klassischer Weltraumshooter wie Everspace 2 liefert sich Pilotin Nara Kämpfe gegen unzählige Jäger und sogar Großkampfschiffe, um die Rebellion gegen den mysteriösen Großen Propheten anzuführen. Abseits aktueller Trends setzt das Spiel auf ein tiefgründiges Einzelspielererlebnis, Online-Gamer müssen draußen bleiben.

Chorus - 101 Trailer Der neue Trailer verschafft euch noch einmal einen generellen Überblick über den Sci-Fi-Shooter Chorus.

Danganronpa Decadence (Switch)

Mit Danganronpa Decadence erscheinen die drei Hauptteile der Visual-Novel-Reihe zusammen mit dem Spin-off Danganronpa S: Ultimate Summer Camp. Ein Kernelement stellt ein mörderisches Spiel dar, in dem die Protagonisten von dem vermeintlich knuddeligen Bären Monokuma dazu aufgefordert werden, sich gegenseitig umzubringen und diejenigen freizulassen, die es schaffen unschuldig davonzukommen. Danganronpa Trigger Happy Havoc, Goodbye Despair und V3: Killing Harmony mischen Elemente von Adventures und Dating-Simulationen ein. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das nach einem Spiel für euch klingt, könnt ihr die Titel auch einzeln im eShop herunterladen.

Disney Magical World 2: Enchanted Edition (Switch)

Fünf Jahre nach seinem ursprünglichen Release auf dem 3DS erwacht Disney Magical World 2 als Enchanted Edition aus seinem Dornröschenschlaf. Das Spiel kombiniert Spielelemente aus Animal Crossing und Harvest Moon mit einem Besuch in Disneyland - für ein Zwanzigstel der Kosten. Ihr erstellt euren Avatar und lernt in der Welt von Castleton zahlreiche Disney-Charaktere kennen, mit denen ihr euch anfreunden könnt. Währenddessen dekoriert ihr euer Haus, craftet Gegenstände, nehmt an der Magical-Dream-Parade teil und lasst euch das Wort “Magie” inflationär um die Ohren knal… zaubern.

6. Dezember

Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice (PC)

Mit Shadow Tactics: Aiko’s Choice erhält das geniale Strategiespiel aus den Münchner Studios Mimimi Games eine Standalone-Erweiterung. Diesmal liegt der Fokus auf der Kunoichi-Adeptin Aiko, die man bereits aus dem Hauptspiel kennt. Zusammen mit ihrer Einheit muss sie sich einem tödlichen Feind aus ihrer Vergangenheit stellen. In den neuen Missionen stehen heimliche Attentate, unentdeckte Fortbewegung und gewiefte Tricks im Mittelpunkt. Dank der unterschiedlichen Fähigkeiten eurer fünf Kameraden habt ihr unzählige Möglichkeiten, um die feindlichen Reihen auszudünnen. Die drei großen Hauptmissionen sowie die drei kürzeren Zwischenmissionen spielen dabei in völlig neuen Gebieten.

7. Dezember

Final Fantasy XIV: Endwalker (PC, PS4, PS5)

Nach etwas Pandemie-typischer Verschiebung dürfen sich Fans des überaus beliebten Final Fantasy XIV endlich über die Erweiterung Endwalker freuen. Die vierte Expansion führt die Spieler in eine Konfrontation mit dem Garleischen Reich, das versucht, die Heimatwelt der Spieler zu annektieren. Neben einer Anpassung des Kampfsystems führt Endwalker außerdem einen kleinen PvP-Modus und das neue Island Sanctuary ein. Dort könnt ihr euren Garten pflegen und mit euren Haustieren spielen.

Final Fantasy XIV: Endwalker - Launch Trailer Trotz der Verschiebung auf Dezember gibt es hier schon den Launch-Trailer zu Final Fantasy XIV: Endwalker für euch.

Spellforce 3: Reforced (PC)

Nur wenige Jahre nach seiner Erstveröffentlichung erhält Spellforce 3 unter dem Namen Reforced bereits eine Neuauflage. Das Remaster des Echtzeitstrategiespiels mit Rollenspiel-Elementen aus dem Hause Grimlore Games soll einige Verbesserungen am Original aus 2017 vornehmen, auf die Fans bereits seit einiger Zeit drängen. Allen voran wurden die Fraktionen aus den zwei Expansions überarbeitet, um die Echtzeit-Elemente zu verbessern. Veränderte Skilltrees, angepasste Quests, einen neuen Journey-Mode mit 20 Stunden zusätzlicher Spielzeit und eine Verbesserung des Koop-Modus gibt es neben einem visuellen Upgrade gleich dazu.

Life Is Strange: True Colors (Switch)

Mit Life is Strange: True Colors kehrt die Reihe zu ihren Wurzeln zurück - und mit dreimonatiger Verspätung nun auch auf der Switch ein. Im Fokus des neuen emotionalen Adventures steht erneut eine junge Frau, auf deren Schultern nicht nur die Widrigkeiten des Lebens, sondern auch die Bürde ihrer besonderen Gabe lastet. Alex Chen ist dazu in der Lage, die Gefühle anderer Menschen als schemenhafte, bunte Aura wahrzunehmen. Mit Hilfe ihrer Begabung schickt sie sich an, den Tod ihres Bruders aufzuklären. Wie immer beeinflussen eure Entscheidungen in Unterhaltungen maßgeblich den Verlauf der Handlung.

Life is Strange: True Colors - Ein Spiel voller Emotionen In Life is Strange: True Colors liegt der Fokus auf den Emotionen. Das gilt aber nicht nur für die Protagonistin Alex Chen, sondern auch für die vielen Bewohner der Kleinstadt Haven Springs.

Thunder Tier One (PC)

Beim Top-Down-Shooter Thunder Tier One steht realistische Militär-Taktik im Vordergrund. In der Kampagne sollt ihr als Teil einer vierköpfigen Spezialeinheit eine Terrororganisation aufhalten. Dabei werdet ihr mit neun unterschiedlichen Missionen konfrontiert, die euch unter anderem durch ein Stadtgebiet oder an den Hafen führen. Die Auswahl der Waffen und Ausrüstung ist ebenso wichtig wie ein planvolles Vorgehen, denn ihr habt nur wenig Munition dabei und bereits wenige Treffer strecken euch nieder. Zwar kann auch mit KI-Kollegen gespielt werden, doch ausgelegt ist Thunder Tier One eindeutig auf den Vier-Spieler-Koop. Neben der Kampagne bieten sich verschiedene Multiplayer-Modi wie Exfiltration und Deathmatch am. Außerdem wird das Spiel von Beginn an für Modding offen sein.

Thunder Tier One - Campaign Launch Date Trailer Die Kampagne des neuen Titels Thunder Tier One der PUBG-Macher hat mit dem 7. Dezember 2021 nun einen Release-Termin.

White Shadows (PC, PS5, Xbox Series X|S)

White Shadows führt euch in eine Schwarzweiß-Großstadt voller bizarrer Türme, Plattformen und Maschinen. Als kleines Rabenmädchen müsst ihr einen Ausweg aus dieser Dystopie finden. Unterwegs erwarten euch knifflige Sprungpassagen, bei denen ihr unter anderem Pendeln ausweichen und Abgründe überwinden müsst. Ebenso stehen regelmäßig Rätsel auf dem Plan, die ihr zum Weiterkommen lösen müsst. Entwickelt wird der surreale Trip, der in seiner Geschichte auch gesellschaftskritische Töne anschlagen möchte, vom Kölner Studio Monokel.

Wolfstride (PC)

In Wolfstride gelangen drei Freunde an einen Kampf-Mech namens Cowboy. Damit nehmen sie am wichtigsten und lukrativsten Mech-Wettbewerb des Planeten teil, dem Ultimate Golden God Tournament. Jeder von ihnen bringt einzigartige Fähigkeiten mit, die in diesem rundenbasierten Rollenspiel geschickt eingesetzt werden müssen: Knife steuert den Mech, Duque repariert und verbessert ihn, und Dominique kümmert sich um die Finanzen und das Management der Truppe. Präsentiert ist das alles in einer sehr eigenen Mischung aus schwarz-weißer Pixelgrafik und Zwischensequenzen im Anime-Stil.

8. Dezember

Halo Infinite (PC, Xbox)

Endlich ist es soweit: Nach jeder Menge Verschiebungen kehrt die legendäre Halo-Serie am 8. Dezember zurück. Dieses Mal wird Halo eine zweigeteilte Erfahrung aus der umfangreichsten Master-Chief-Kampagne aller Zeiten und einem kostenlosen Multiplayer-Part. Letzteren durften wir bereits ausgiebig in zwei Beta-Flights ausprobieren, in denen wir jede Menge Spaß hatten. Was die Kampagne auf dem siebten Halo-Ring namens Zeta Halo zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem letzten Preview vor dem Test. Einziger Wermutstropfen: Die Koop-Funktionalität und der interne Leveleditor des Spiels werden nicht vor Mai 2022 veröffentlicht.