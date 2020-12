Der Dezember steht natürlich voll und ganz im Zeichen von Cyberpunk 2077. Doch auch abseits dessen gibt sich der Monat in Sachen Neuerscheinungen ungewohnt vielfältig. Denn nicht wenige Spiele, die schon im Herbst hätten erscheinen sollen, wurden aufgrund von Corona in den Dezember hinein verschoben. Es könnte also eng werden unter dem Weihnachtsbaum. Schließlich braucht man ja auch Spielenachschub für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. Action, Adventure, Rollenspiel, Shooter und Strategie - der Dezember hat alles im Angebot.

1. Dezember

Chronos: Before the Ashes (PS4, XBO, Switch, PC, Stadia)

Die Darksidesr-Machern von Gunfire Games schicken euch erneut in ein Souls-Like. Das auf dem VR-Titel Chronos (2016) basierende Rollenspiel erzählt gleichzeitig die Vorgeschichte zum Koop-Hit Remnant: From The Ashes. Ihr werdet in ein Labyrinth entführt, das nur einmal pro Ingame-Jahr seine Pforten für euch öffnet. Sterbt ihr, so altert euer Charakter um ein Jahr, was direkte Auswirkungen auf das Gameplay eures Recken haben wird. Wie ihr dann am Ende das Labyrinth löst – ob als junger Hüpfer flink und geschickt oder als weiser Greis mit Magie – liegt also ganz an eurem Skill.

Empire of Sin (PS4, XBO, Switch, PC)

Empire of Sin lässt sich wohl am ehesten als Mafia-XCOM beschreiben. In den Jahren der Prohibition ist es an euch, in Chicago ein Gangster-Imperium aufzubauen. Dazu stehen euch 14 Gangsterbosse wie Al Capone, Stephanie St. Clair oder Goldie Garneau zur Verfügung. Dabei geht es nicht nur darum, eine Gang zusammenzustellen, sondern auch Einrichtungen zu bauen und zu verteidigen, damit es in der Kasse klingelt. Kämpfe mit rivalisierenden Banden werden rundenbasiert abgewickelt, es gibt reichlich taktische Elemente. Ab dem 1. Dezember könnt ihr das Chicago der 20er-Jahre in Angst und Schrecken versetzen, und zwar auf PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch und Google Stadia.

Empire of Sin - Vorbesteller-Trailer Fürs Gangster-Epos Empire of Sin sind ab sofort Vorbestellungen möglich, was mit einem neuen Trailer gefeiert wird.

Frostpoint VR: Proving Grounds (Rift, Index, Vive)

Eisige 10-vs.-10-Schlachten mit PvE-Twist gefällig? Der VR-Shooter von inXile Entertainment lässt euch im Team gegen andere Teams antreten, während ihr in der frostigen Arena auch noch eine weitere, unbekannte Gefahr fürchten müsst. Die Wasteland-Entwickler bieten euch eine Arena in der Antarktis, um euch kompetitiv und bisweilen wohl auch kooperativ mit ordentlich Blei zu versorgen. Wer da nicht an Das Ding aus einer anderen Welt denkt, sollte dringend bei John Carpenter nachsitzen. Der VR-Exklusivtitel erscheint für die Oculus-Rift, HTC Vive und Valves Index.

Frostpoint VR: Proving Grounds - Ankündigungs-Trailer zum VR-Team-Shooter Die Rollenspiel-Spezialisten von inXile Entertainment überraschen mit der Ankündigung des teambasierten VR-Shooters Frostpoint VR: Proving Grounds. Erste Eindrücke gibt's im Trailer.

Twin Mirror (PS4, XBO, PC)

Ihr stürzt euch in Dontnods Psycho-Thriller mit Samuel ins Abenteuer, der nicht nur eine Trennung durchlebt hat, sondern auch noch die Beerdigung des besten Freundes durchstehen muss. Als er dann des Nachts in seinem Hotelzimmer blutverschmiert aufwacht, beginnt er den Geschehnissen auf den Grund zu gehen. Gameplay und Erzählung wurden hier fein von den Entwicklern verwoben. Besonders Sams Gedankenpalast bietet viel Spielraum für Detektive. Außerdem kommen mit dem Double, einer Repräsentation Sams eigener empathischer Seite, interessante Interaktionen zustande. Twin Mirror läutet den Dezember auf der PS4, Xbox One und dem PC ein. Auf letzterer Plattform erscheint der Detektiv-Thriller aber erstmal zeitexklusiv im Epic Games Store.

Twin Mirror - Release Date Gameplay Trailer Zur Terminbekanntgabe gibt es auch frische Spielszenen aus Twin Mirror.

Worms Rumble (PS4, PS5, PC)

Mit Worms Rumble stellt Team 17 die etablierte und kampferprobte Formel der Worms-Reihe auf den Kopf und damit die Fans der taktischen Wurmschlachten vor eine harte Probe. Die rundenbasierten Gefechte waren bislang eine Grundfeste der Reihe. In Worms Rumble läuft das Spielgeschehen in Echtzeit und damit sehr viel rasanter ab. Die Taktik weicht zugunsten der Action - die legendären Waffen einschließlich der Heiligen Granate und des Schafs bleiben erhalten. Diesmal werft ihr sie euch aber im Deathmatch sowie zwei, wie könnte es heutzutage anders sein, Battle-Royale-Modi um die Ohren. Dabei wechselt das Spielgeschehen auch noch in eine 2,5D-Perspektive. Sogar Crossplay zwischen den Plattformen wird unterstützt. PS+ Abonnenten erhalten das Spiel direkt zum Launch kostenlos.

Worms Rumble - Announcement Trailer Ein neues Worms ist im Anmarsch, als Echtzeit-Multiplayer-Titel für bis zu 32 Spieler, Battle-Royale-Modus inklusive. Erste Eindrücke gibt es im Ankündigungs-Trailer.

2. Dezember

Sam & Max Save the World Remastered (Switch, PC)

Unter dem Studionamen Skunkape Games erwarben vier Mitglieder des Sam-&-Max-Entwicklerteams die Rechte an der Marke, nachdem Telltale Games seine Pforten 2018 schließen musste. Mit Sam & Max Save the World Remastered schafft es jetzt eine überarbeitete Neuauflage von Sam & Max: Season One aus dem Jahr 2006 auf die Switch und den PC. Neben modernen Auflösungen könnt ihr das Point-&-Click-Adventure jetzt auch endlich in 16:9 genießen. Skunkape hat außerdem die Lippensynchronisation überarbeitet und einige stilistische Anpassungen vorgenommen. Damit sollen eure tierischen Ermittler dem Comic-Original von Steve Purcell noch stärker ähneln. Ein besonderes Schmankerl für Fans der Vertonung sind die komplett neu gemasterten Audiospuren.

Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate (Switch, PC)

Das als Shiren 5 für den Nintendo DS erschienene Roguelike-RPG bekommt nach der PS Vita auch noch einen Port für die Switch und den PC verpasst. Entwickler Spike Chunsoft spendiert Fans der Serie mit der Neuveröffentlichung drei Bonus-Verliese, die selbst erfahrene Wanderer auf die Probe stellen. Streamer kommen mit dem optionalen Live-Anzeige-Modus auf ihre Kosten, der lässt euch nämlich ganz einfach das Spiel übertragen. Shiren the Wanderer lässt euch als namensgebender Held durch eine Japano-Fantasywelt reisen und zufallsgenerierte Verliese entdecken. Auf der Switch könnt ihr bereits am 2. Dezember loslegen, während sich Steam-Spieler einen Tag länger gedulden müssen.