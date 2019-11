Bald gehört 2019 und damit das aktuelle Jahrzehnt der Vergangenheit an, allerdings erscheinen im Dezember noch allerhand Spiele. Besonders Portierungen bekannter Titel werden in diesem Monat für diverse Plattformen veröffentlicht. Damit dürfte die Wahl, welche Videospiele in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum liegen, nochmal eine ganze Ecke schwieriger ausfallen.

3. Dezember

Arise: A Simple Story [PC, PS4, Xbox One]

Nach den vielen ausufernd epischen Blockbuster-Spielen der letzten Wochen ist es zur Abwechslung doch auch mal ganz schön, wenn ein Spiel leisere Töne anstimmt und sich im Untertitel ganz bescheiden als „einfache Geschichte“ bezeichnet. Arise: A Simple story ist ein Spiel über Erinnerungen, Liebe und Verlust. Also nicht sonderlich verschachtelt, aber wunderhübsch, ziemlich emotional und sogar im Koop spielbar.

Blair Witch [PS4]

Auf der Xbox One und dem PC ist es bereits seit knapp vier Monaten möglich, sich in den gespenstigen Wäldern von Black Hill zu verirren. Nun erscheint das von Bloober Teams entwickelte Horrorspiel Blair Witch Anfang Dezember auch für die PlayStation 4. Diese Version soll dann auch einige grafische und spielerische Überarbeitungen enthalten. In unserem Test der Xbox-Version schnitt der Titel allerdings nur mittelmäßig ab.

Blair Witch - Launch Trailer Blair Witch ist ab sofort für PC und Xbox One zu haben.

Fight'N Rage [PS4]

Das Ein-Mann-Projekt Fight’N Rage gibt es bereits seit ein paar Jahren auf dem PC und seit wenigen Wochen ebenfalls für Xbox One und Nintendo Switch. Die wunderbare Hommage an die legendären Spielhallen-Brawler der 90er-Jahre wird demnächst auch noch auf die PlayStation 4 losgelassen. Lokaler Koop-Modus, ein ganzer Schlag verschiedener Spielmodi und haufenweise Zeug zum Freischalten machen Fight’N Rage zu einer echten Brawler-Perle.

Old-School-Brawler - Was ist Fight'N Rage? Fight'N Rage bringt sehr viel Retro-Charm auf den Bildschirm, wir sagen euch was der Old-School-Brawler so alles auf dem Kasten hat.

Halo: The Master Chief Collection - Halo: Reach [PC, Xbox One]

John-117 kehrt auf den PC zurück, zumindest häppchenweise. Den Anfang macht am 3. Dezember Halo: Reach, das dabei gänzlich ohne den Master Chief auskommt. Das Prequel zu Halo: Combat Evolved öffnet sozusagen die Tür für die Master Chief Collection auf dem PC und komplettiert die Spielesammlung auf der Xbox One. Als Teil des Noble Teams kämpft ihr im Krieg gegen die Alien-Allianz und versucht die letzte Bastion der Menschheit zu verteidigen.

Halo: The Master Chief Collection - X019 Halo: Reach Release Date Trailer Die Halo-Sammlung wird am 03.12.2019 um Halo: Reach erweitert - gleichzeitig erscheint auch die PC-Version.

Life is Strange 2 - Episode 5 [PC, PS4, Xbox One]

Wenn am 3. Dezember die fünfte Episode zu Life is Strange 2 erscheint, dann wird Dontnod Entertainment für die Gebrüder Diaz den Vorhang fallen lassen. Was haben sich die Entwickler für Sean und Daniel einfallen lassen? Lange müsst ihr für eine Antwort nicht mehr warten. Auch wenn nicht viel über den Ausgang von Life is Strange 2 bekannt ist, eins ist sicher: es wird garantiert emotional. Parallel zur letzten Episode erscheint auch die komplette Staffel als Box-Version im Handel.

Life is Strange 2 - Daniel's Education Explained Trailer Im Video "Daniels Erziehung" geht Square Enix vor dem Finale näher auf das innovative Entscheidungssystem ein.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition [PS4, Xbox One, Nintendo Switch]

Im Jahre 2002 schuf Bioware das Dungeon-&-Dragons-Rollenspielepos Neverwinter Nights. Die Enhanced Edition erschien bereits Anfang letzten Jahres für den PC, nun sind auch endlich die Konsolen an der Reihe: sämtliche DLCs sind mit von der Partie, dazu wurde die Grafik überarbeitet und der Mehrspielermodus von Grund auf neu gestaltet.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition - Announcement Trailer Der PC-RPG-Klassiker Neverwinter Nights wird in Bälde auch in Form einer optimierten Enhanced Edition erhältlich sein.

Phoenix Point [PC]

Snapshot Games wurde unter anderem von Julian Gollop aus dem Boden gestampft, der damals an der originalen X-COM-Serie in den 90er Jahren mitgewirkt hat. Dementsprechend dürfte klar sein, welche Reise Phoenix Point antreten wird. In rundenbasierten Kämpfen auf prozedural generierten Karten verteidigt ihr die Erde vor einer gefährlichen außerirdischen Bedrohung.

Phoenix Point - E3 2019 Next Life Trailer Phoenix Point, das neue Spiel des ursprünglichen XCOM-Schöpfers, erscheint am 03.09.2019 für PC, Mac und Xbox One.

SaGa Scarlet Grace: Ambitions [PC, PS4, Nintendo Switch]

Bislang wurde SaGa Scarlet Grace: Ambitions nur in Japan veröffentlicht, doch das ändert sich bald. Der nichtlineare Spielverlauf soll laut Entwickler Square Enix und Studio Reel dazu führen, dass eure Entscheidungen den Handlungsverlauf maßgeblich beeinflussen. Insgesamt vier spielbare Protagonisten stehen zur Auswahl. Bevor ihr ein Abenteuer startet, beantwortet ihr verschiedene Fragen, auf dessen Grundlage euch ein Charakter zugewiesen wird.

Simulacra [PS4, Xbox One, Switch]

Im Horrorspiel Simulacra findet ihr das verlorene Smartphone einer Frau namens Anna. Um ihre mysteriöse Geschichte aufzudecken, interagiert ihr mit diversen Apps und Personen aus ihrem sozialen Umfeld, was schon sehr bald gruselige Formen annimmt. Nun erscheint Simulacra auch für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Landwirtschafts-Simulator 20 [Switch]

Es mag schon ziemlich verwirrend klingen, aber für den Überblick im Wirrwarr habt ihr ja uns: Hinter dem Landwirtschafts-Simulator 20 verbirgt sich nämlich eigentlich der Landwirtschafts-Simulator 19, nur aber jetzt eben auf Nintendo Switch. Neben neuen Feldfrüchten halten auch diverse neue Fahrzeuge Einzug in die Simulation, darunter Landmaschinen des Herstellers John Deere. Damit könnt ihr auch unterwegs an eurer Bauernkarriere feilen.

Landwirtschafts-Simulator 20 - Gotta Farm 'Em All Trailer Ein neuer Trailer zum Landwirtschafts-Simulator 20 zeigt euch die Vielzahl der Aktivitäten im Switch-Titel ab 03.12.19.

Tools Up! [PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch]

So richtig Spaß macht renovieren eigentlich nie, wenn wir mal ehrlich sind. Tools up! könnte etwas an diesem Umstand ändern. Von der Aufmachung her erinnert das Spiel ein bisschen an Overcooked. Anstatt jedoch in einer Küche umherzuwirbeln, renoviert ihr Häuser und das idealerweise mit Freunden im Koop, was garantiert in ein chaotisches Unterfangen ausartet.

EarthNight [PC, PS4, Nintendo Switch]

Grundsätzlich kann es nie genug Plattformer geben: EarthNight besitzt genau wie sein großes Vorbild Cuphead einen handgezeichneten Grafikstil, prozedural generierte Level, Power-ups und gigantische Drachen. Die sind übrigens dafür verantwortlich, dass die Menschheit in EartNight ihren Heimatplaneten verlassen musste und nun im Weltall lebt. Das lassen die beiden Protagonisten Sidney und Stanley aber nicht auf sich sitzen. Sie stürzen sich auf die Erde und wollen so viele Drachen erledigen wie nur möglich.