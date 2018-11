Zum Abschluss des Jahres geht es in Sachen Neuerscheinungen etwas ruhiger zu. Doch das heißt noch lange nicht, dass keine interessanten Spiele in die Händlerregale wandern. Super Smash Bros. Ultimate und Just Cause 4 sind nur zwei der Titel, die um eure Gunst buhlen. Hier kommt unsere Überblick über die neuen Spiele im Dezember 2018.

3. Dezember

Playstation Classic

Eine Legende kehrt zurück: Die Minikonsole Playstation Classic vereint 20 bekannte Titel aus der Ära von Sonys erster Heimkonsole, der Playstation. Enthalten sind unter anderem Metal Gear Solid, Grand Theft Auto, Resident Evil Director's Cut, Final Fantasy VII und Destruction Derby. Das Gerät ist rund 45 Prozent kleiner als sein Urahn und wird mit zwei Controllern geliefert, die dem Originalpad nachempfunden wurden. Mittels HDMI-Kabel hängt ihr die Konsole an den Fernseher, während der Strom via USB-Anschluss geliefert wird. Und dann kann die Retroreise auch schon beginnen ...

PlayStation Classic - Games Reveal Trailer Sony hat das Line-up an Spielen für die Retro-Konsole PlayStation Classic bekannt gegeben.

4. Dezember

The Council (PS4, Xbox One, PC)

Hinter The Council steckt ein Krimi-Adventure in fünf Episoden, bei dem ihr mit euren Entscheidungen maßgeblichen Einfluss auf den Fortgang der Geschichte nehmt. Im Jahr 1793 wird Louis de Richet, Mitglied eines Geheimbundes, vom undurchsichtigen Lord Mortimer auf eine Insel eingeladen. Umgeben von illustren Gästen wie George Washington oder Napoleon Bonaparte sucht ihr in der Rolle von Richet nach eurer verschollenen Mutter. Dazu spielt ihr die Anwesenden gegeneinander aus oder manipuliert sie für eure Zwecke. Einmal getätigte Aktionen können jedoch nicht rückgängig gemacht werden, sodass euch die positiven und auch negativen Folgen für den restlichen Spielverlauf begleiten. Mit der fünften Folge wird das Adventure am 4. Dezember abgeschlossen, zugleich ist ab diesem Tag die komplette Staffel in gesammelter Form verfügbar.

The Council - Episode #2 Hide & Seek Launch Trailer Die zweite Episode des Adventures The Council namens "Hide & Seek" ist ab sofort für Season-Pass-Inhaber und ab 17.05.18 für alle verfügbar.

Assassin's Creed: Odyssey – Das Vermächtnis der ersten Klinge, Episode 1 (PS4, Xbox One, PC)

Die erste Erweiterung zu Assassin's Creed: Odyssey hört auf den Namen Das Vermächtnis der ersten Klinge. Die erste Episode davon heißt Gejagt und lässt euch auf den legendären Darius treffen, der als Erster die verborgene Klinge der Assassinen führte. Im Verlauf des neuen Handlungsstrangs, der nach der Story von Odyssey angesiedelt ist, erlebt ihr unter anderem Seekämpfe und müsst es mit neuen Ungeheuern aufnehmen. Frische Ausrüstung und Spezialfähigkeiten kommen ebenfalls hinzu. Im kommenden Jahr folgen dann die beiden Episoden Schattenerbe und Blutlinie.

Assassin's Creed: Odyssey - Das Vermächtnis der ersten Klinge DLC Episode #1 Trailer Ubisoft hat das erste Story-Kapitel zu Assassin's Creed: Odyssey vorgestellt.

Gear.Club Unlimited 2 (Switch)

Zurück auf die Rennstrecke heißt es in Gear.Club Unlimited 2. Erneut stehen euch zahlreiche Autos echter Hersteller zur Verfügung, darunter Porsche und Ferrari. Vor dem Rennen könnt ihr die Flitzer tunen und mit Aufklebern sowie Logos personalisieren. Danach braust ihr durch schneebedeckte Gebiete, bewaldete Täler oder an der Küste entlang und versucht, aufs Siegertreppchen zu kommen. Neben einer Meisterschaft erwarten euch verschiedene Missionen und Herausforderungen. Ihr könnt außerdem einen eigenen Club erstellen, ihn managen und andere Fahrer anwerben.

Gear.Club Unlimited 2 - gamescom 2018 Announcement Trailer Exklusiv für die Switch wurde anlässlich der gamescom in Köln nun das Rennspiel-Sequel Gear.Club Unlimited 2 vorgestellt.

Just Cause 4 (PS4, Xbox One, PC)

Der Meister der Zerstörung ist wieder da! Just Cause 4 lässt euch einmal mehr in die Rolle von Chaos-Agent Rico Rodriguez schlüpfen. Diesmal kämpft er für die Befreiung der Insel Solís, die von der bösen Organisation Black Hand kontrolliert wird. Zugleich hat Rico mit der Gruppe noch eine persönliche Rechnung offen. Erneut könnt ihr es in der offenen Spielwelt auf jede erdenkliche Art krachen lassen. Auch in Sachen Fortbewegung stehen euch zahlreiche Möglichkeiten offen – vom Enterhaken bis zum Fallschirm ist alles dabei. Neu im vierten Teil sind die Naturkatastrophen, die dynamisch auftreten und sich je nach Spielgebiet unterscheiden. Darunter fallen Tornados ebenso wie Sandstürme. Wie das dann aussieht, verrät unser folgendes Preview-Video zu Just Cause 4:

Der Meister der Zerstörung - Video-Preview zu Just Cause 4 Rico Rodriguez reißt wieder alles ab! Wir haben Just Cause 4 mehrere Stunden anspielen können.

Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS4, Xbox One, Switch)

Bei Monster Boy and the Cursed Kingdom handelt es sich um den offiziellen Nachfolger der klassischen Wonder-Boy-Spiele. Insbesondere das 1989 für das Master System erschienene Wonder Boy III: The Dragon's Trap diente als Inspiration. Monster Boy and the Cursed Kingdom setzt auf eine offene Welt, die ihr aus einer 2-D-Perspektive bereist. Dabei könnt ihr euch in verschiedene Tiere verwandeln, die unterschiedliche Fähigkeiten besitzen. Das alles wird in hübscher, handgezeichneter Grafik präsentiert. Nicht nur Retrofans sollten sich dieses Spiel vormerken.

Monster Boy and the Cursed Kingdom - gamescom 2018 Trailer Auch zum neuen Monster Boy darf von der gamescom in Köln kein neuer Trailer fehlen.

Mutant Year Zero: Road to Eden (PS4, Xbox One, PC)

Nach einem Atomkrieg leben keine Menschen mehr auf der Erde. An ihrer Stelle bevölkern mutierte Tiere den Planeten. Mit einer dreiköpfigen Truppe, bestehend aus Ente, Schwein und anderen Freaks, erkundet ihr die zerstörte Spielwelt in Mutant Year Zero: Road to Eden. Die Kämpfe funktionieren ähnlich wie in XCOM: Ihr bewegt eure Figuren auf strategisch günstige Positionen, um eure Gegner möglichst effektiv angreifen zu können. Zurück in der Basis füllt ihr eure Vorräte auf, wählt neue Waffen aus und plant anschließend euer nächstes Abenteuer. Damit ihr wisst, wie das abläuft, folgen rund 20 Minuten Gameplay aus Mutant Year Zero: Road to Eden:

Gameplay of the Day: Mutant Year Zero: Road to Eden - 20 Minuten aus Mutant Year Zero: Road to Eden Heute bei Gameplay of the Day: "Mutant Year Zero: Road to Eden". Wir spielen 20 Minuten des klassischen Plattformers!

Override: Mech City Brawl (PS4, Xbox One, PC)

Override: Mech City Brawl bietet genau das, was im Titel steht. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen von mehreren turmhohen Kampfmechs, ausgestattet mit allerlei durchschlagskräftigen Waffensystemen. Damit tretet ihr gegen andere Roboter an und lasst die Einzelteile fliegen. Die Schlachten finden in Großstädten statt, in denen beim heftigen Schlagabtausch so einiges zu Bruch geht. Aber auch eisige Gebiete dienen als Schauplatz für die Keilereien in Override: Mech City Brawl. Neben einer Kampagne sowie einem Splitscreen-Modus gibt es auch eine Art Koop-Modus. Der Clou: Man steuert zu viert einen einzigen Mech – dabei wollen Beine, Arme sowie die generellen Bewegungen koordiniert werden.

Persona 3: Dancing in Moonlight (PS4, PS Vita)

Rhythmus à la Persona, Teil 1: Mit verschiedenen Charakteren aus Persona 3 tanzt ihr bei Persona 3: Dancing in Moonlight an vorgegebenen Stellen zu aus dem Rollenspiel bekannten Songs. Mittels Druck auf die richtige Taste löst ihr verschiedene Moves aus, die für Punkte sorgen. An einigen Stellen kommt ein weiterer Charakter hinzu, der euren Tanzpartner gibt. Mit ihm könnt zusammen könnt ihr besondere Choreografien hinlegen, die von der Beziehung der beiden Figuren zueinander abhängen.

Persona 3: Dancing in Moonlight - Character Trailer Dieser neue Trailer stellt euch die Charaktere in Persona 3: Dancing in Moonlight näher vor.

Persona 5: Dancing in Starlight (PS4, PS Vita)

Rhythmus à la Persona, Teil 2: Das Spielprinzip von Persona 5: Dancing in Starlight ist dem dritten Teil sehr ähnlich. Erneut schwingt ihr das Tanzbein in verschiedenen Szenarien, indem ihr die richtigen Knöpfe auf dem Controller drückt. Diesmal dreht sich, entsprechend dem Titel des Spiels, alles um die Figuren aus Persona 5. Während der Fever-Passagen bei einem Song kann erneut ein weiterer Charakter einsteigen und mittanzen. Als Songs kommen sowohl Originalstücke als auch Remixe aus Persona 5 zum Einsatz. Kauft ihr das Paket aus Persona 3: Dancing in Moonlight und Persona 5: Dancing in Starlight, bekommt ihr Persona 4: Dancing All Night gratis dazu. Hier ist unser Test zu Persona 3 & 5: Dancing in Moonlight & Starlight.

Persona 5: Dancing in Starlight - Character Trailer Und auch zu Persona 5: Dancing in Starlight hat Atlus einen Trailer parat, der euch die Charaktere im Spiel näher bringt.

Subnautica (PS4, Xbox One)

Überleben unter Wasser – das ist Subnautica. Nach dem Absturz eures Raumschiffs entkommt ihr mit einer Rettungskapsel in die Tiefen des Ozeans. Fortan erkundet ihr die toll gestaltete Welt, sammelt Gegenstände und baut zahlreiche Hilfsmittel. Allerdings lauern auch gefräßige Meeresbewohner auf euch, darum solltet ihr bei Ausflügen Vorsicht walten lassen. Nach und nach erschließt sich nicht nur die nasse Welt, sondern auch die Geschichte rund um euren Absturz. Dabei versprüht Subnautica seine ganz eigene Survival-Atmosphäre, die euch buchstäblich ins Spiel eintauchen lässt. Hier lest ihr unseren Test von Subnautica für den PC.

Subnautica - PS4 Announcement Trailer Subnautica erscheint nun auch für Sonys Heimkonsole PS4.

Thronebreaker: The Witcher Tales (PS4, Xbox One)

Eigentlich sollte Gwent: The Witcher Card Game eine Solokampagne bekommen. Doch die wurde irgendwann so groß, dass man daraus ein eigenes Spiel machte, nämlich Thronebreaker: The Witcher Tales. Angesiedelt vor der eigentlichen Witcher-Trilogie spielt ihr als Königin Meve. Aus isometrischer Sicht steuert ihr die Herrscherin durch ihre Länder Lyrien und Rivien, um eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Die Besonderheit sind die Kämpfe, denn diese finden in Form eines Kartenspiels statt. Das ist in den Grundzügen schnell verstanden, bietet aber dennoch taktische Tiefe. Allerlei Zwischensequenzen treiben die Geschichte voran, die sich inhaltlich und erzählerisch beinahe auf dem Niveau der Hauptteile befindet. Die PC-Version ist bereits erhältlich, nun ziehen Playstation 4 und Xbox One nach. Hier unser Videotest zur PC-Fassung von Thronebreaker: The Witcher Tales:

Gute Karten für The Witcher? - Videotest zu Thronebreaker: The Witcher Tales Gwint als Solokampagne - so kann man sich Thronebreaker am besten vorstellen.

7. Dezember

Unravel Bundle (PS4, Xbox One, PC)

Falls euch die beiden Abenteuer um den knuffigen Garn-Helden Yarni noch fehlen, könnt ihr diese mit dem Unravel Bundle nun nachholen. Darin stecken das 2016 erschienene Unravel und sein Nachfolger Unravel 2, der in diesem Jahr erschienen ist. Während Teil 1 noch allein abgewickelt wurde, könnt ihr beim Nachfolger im Koop-Modus die Leinen losmachen. Euch erwarten Jump-'n'-Run-Passagen, bei denen das Garn der beiden Figuren auf vielerlei Arten eingesetzt wird, etwa als Seil zum Schwingen oder in Form eines Trampolins. Hier geht es zu unserem Test von Unravel 2.

Unravel 2 - E3 2018 Announcement Trailer Das Sequel zum Indie-Darling Unravel 2 wurde nicht nur angekündigt, sondern ist ab sofort auch erhältlich.

Iris.Fall (PC)

Im Puzzle-Adventure Iris.Fall erwarten euch jede Menge Rätsel und eine besondere Schwarz-Weiß-Optik. In Gestalt des Mädchens Iris folgt ihr einer Katze in ein mysteriöses, dunkles Theater. Dort angekommen, müsst ihr Herausforderungen bestehen, die mit dem Thema Licht und Schatten in Verbindung stehen. Nach und nach stellt Iris fest, das alles in dem Theater irgendwie mit ihr zusammenhängt.

Katamari Damacy REROLL (Switch, PC)

Der Prinz des Kosmos schiebt wieder eine klebrige Kugel. Weil euer Vater, der König des Kosmos, versehentlich alle Sterne am Himmel zerstört hat, trägt er seinem Sohn auf, das Missgeschick zu beheben. Dazu bewegt ihr eine magische Kugel durch die 3-D-Welten, an der alles festklebt, was sie berührt – dazu zählen Essensreste ebenso wie Tiere. Später hängen sogar ganze Städte an eurer Kugel. Katamari Damacy REROLL ist eine Neuauflage des PS2-Klassikers, erstrahlt in HD-Grafik und verfügt auf der Nintendo Switch über eine optionale Gestensteuerung via Joy-Cons. Auch ein Zweispielermodus ist dabei, damit ihr gemeinsam herumrollen könnt.

PlayerUnknown's Battlegrounds (PS4)

Lange hat es gedauert, aber nun kommt der Battle-Royale-Kracher PlayerUnknown's Battlegrounds doch noch auf die Playstation 4. Prinzipiell erwartet euch das gleich Spiel wie auf dem PC und der Xbox One. Als einer von 100 Spielern kämpft ihr auf einer großen Karte darum, am Ende der einzige Überlebende zu sein. Der sichere Bereich wird stetig kleiner und zwingt euch ab einem bestimmten Punkt, in die Offensive zu gehen. Als spielbare Karten werden Erangel, Miramar und Sanhok enthalten sein. Darüber hinaus wird die PS4-Version auf dem gleichen inhaltlichen und technischen Stand sein wie die Fassungen für die Xbox One und den PC.

PlayerUnknown's Battlegrounds - PS4 Announcement Trailer Das Warten hat ein Ende: Ab dem 07.12.2018 ist der Battle-Royale-Hit PUBG auch für Sonys PS4 zu haben.

Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Super Smash Bros. Ultimate wird ein Crossover der Superlative! Über 70 Kämpfer aus 32 Spielserien kloppen sich auf Dutzenden Stages mit unzähligen Items und Pokébällen zu gut 900 Songs darum, wer der ultimative Kämpfer ist. Mit Kämpfern wie Ridley oder King K. Rool lässt Nintendo diesmal kaum Wünsche offen. Aus diesem Grund kehrt auch der Story-Modus zurück. In Modus Stern der irrenden Lichter wird es wieder groß angelegte Zwischensequenzen und jede Menge Geister geben. Letztere sind eine neue Mechanik in Super Smash Bros., die unter anderem dazu beitragen soll, bekannte Kämpfe der Videospielgeschichte nachzustellen.