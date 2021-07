Große Blockbuster gibt es im August zwar nicht, dafür hat der achte Monat des Jahres mit Humankind, Lemnis Gate, 12 Minutes, Psychonauts 2, King’s Bounty II und vielen mehr einige kleine, dafür aber umso feinere Titel im Gepäck.

3. August

In Sound Mind (Switch, PS5, XSX, PC)

In Sound Mind ist ein psychologisches Horrorspiel, das euch zur Abwechslung mal nicht in die Haut eines Patienten mit psychischer Erkrankung schlüpfen lässt. Das Indie-Studio We Create Stuff versetzt euch in die Rolle des Seelenklempners Desmond, der beim Rekapitulieren von Tonbandaufnahmen in die Psyche seiner Patienten eintaucht. Ihre Probleme manifestieren sich in diesen “Leveln” auf unterschiedliche Weise. So erlebt ihr die Gedankenwelt einer Person mit der Phobie beobachtet zu werden als eine offene Welt mit nur wenigen Möglichkeiten, Schutz zu suchen. Auf diese Weise bindet In Sound Mind einige clevere Rätsel in das Spielerlebnis ein, die Desmond letztlich dabei helfen werden, sich seinen eigenen Dämonen zu stellen.

In Sound Mind - Release Date Trailer Der Horror-Thriller In Sound Mind wird am 3. August 2021 für Switch, Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen.

Lemnis Gate (PS4, PS5, XBO, XSX, PC)

Das Konzept des experimentellen Shooters Lemnis Gate ist ebenso spannend wie rätselhaft: Kann ein First-Person-Multiplayer-Shooter auch rundenbasiert funktionieren? Diese Frage wird sich endlich klären, doch zumindest auf dem Papier kann man den Entwicklern nicht vorwerfen, nichts Neues zu probieren. Schießen, ducken und springen in Echtzeit, all das gibt es auch in Lemnis Gate. Allerdings habt ihr für eure Handlungen nur 25 Sekunden Zeit. Anschließend setzt eine Zeitschleife ein und der Gegner kann dasselbe Zeitfenster für seine Taktik nutzen. Dieses Wagnis könnte genauso gut völlig abheben wie scheitern.

Lemnis Gate - Next-Gen Announcement Trailer Lemnis Gate, ein Mix aus First-Person-Shooter und Strategie, soll nun auch für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

5. August

The Falconeer: Warrior Edition (Switch, PS4, PS5)

The Falconeer rangiert vogelfrei irgendwo zwischen Ace Combat und Panzer Dragoon. In diesem Luftkampfspiel fliegt ihr auf dem Rücken eines riesigen Federviehs und fechtet über dem Meer hitzige Dogfights aus. Hin- und hergerissen zwischen zwei verfeindeten Fraktionen, erfahrt ihr nach und nach mehr über eine längst vergangene Zivilisation, deren Überbleibsel am Meeresgrund liegen und für Rohstoffe geplündert werden. Die nun erscheinende Warrior Edition enthält alle bisher veröffentlichten DLCs sowie ein völlig neues Inhaltspaket namens Edge of the World. Besonders beeindruckend: Entwickelt wurde dieses Herzensprojekt im Alleingang von Entwickler Tomas Sala.

The Falconeer - Warrior Edition Announcement Trailer The Falconeer erscheint als Warrior Edition am 5. August 2021 nun auch für PS5, PS4 und Switch.

10. August

Ever Forward (Switch, PS4, PS5, XBO, XSX)

Ein Jahr hat es gedauert, nun erscheint das Puzzle-Adventure Ever Forward nach längerer Verschiebung auch für Konsolen. Das Mädchen Maya ist in einer Welt zwischen Realität und Fantasie gefangen, die sie nur wieder verlassen kann, wenn sie sich ihren Ängsten und ihrer Verzweiflung stellt, um ihre Erinnerungen zurückzuerlangen. Ever Forward besticht vor allem durch seinen verträumten Pastellstil, der ein wenig an The Witness erinnert. Die Rätseleinlagen fallen jedoch gänzlich anders aus und sollen auch erprobte Spieler vor Kopfnüsse stellen.

Godfall (PS4)

Erinnert ihr euch an Godfall? Der Looter-Slasher von den Borderlands-Machern Gearbox war einer der ersten für die PS5 angekündigten Titel überhaupt und zugleich Teil des Launch-Line-ups. Wirklich gekümmert hat es aber anscheinend kaum jemanden. Vielleicht ist es gerade deshalb nicht verkehrt, dass der Mix aus Action-RPG und Koop-Third-Person-Kampfspiel nochmal für die sehr viel weiter verbreitete PS4 erscheint. In einer Fantasy-Welt schlüpft ihr in die Rolle eines Kriegers eines gefallenen Ritterordens und durchsucht das Reich nach besonderen, Valorplates genannten Rüstungen, um euch ihre einzigartigen Fähigkeiten zu eigen zu machen. Euer Ziel? Einmal mehr die Apokalypse zu stoppen, wahlweise alleine oder zu dritt.

Godfall - E3 2021 Spring Showcase Trailer Der Looter-Slasher Godfall wurde nun auch für die PS4 angekündigt; zudem gibt es weitere Neuigkeiten.

Shadowverse: Champion’s Battle (Switch)

Hat jemand Yu-Gi-Oh! auf Wish bestellt? Nein? Hier kommt trotzdem Shadowverse: Champion’s Edition. Das bereits für PC und Mobilgeräte erhältliche Kampfkartenspiel irgendwo zwischen dem eingangs erwähnen Genre-Kollegen und Hearthstone erscheint diesen Monat auch für Switch. Offenbar gibt es auch einen Anime, auf dem das Ganze basiert. Shadowverse: Champion’s Battle wird neben lokalen und Online-Multiplayer-Matches inklusive Ranglisten auch einen Story-Modus bieten, der Neueinsteigern die Regeln des Kartenspiels vermittelt. Zeit für ein Duell!

Carrier Command 2 (PC)

Zwei Legenden der Videospiel-Geschichte kehren am 10. August zurück: Entwickler MicroProse galt in den 80er und 90er Jahren als Garant für erstklassige Games und schuf zeitlose Klassiker wie Civilization, Pirates, Falcon 4.0 oder Railroad Tycoon. Vor zwei Jahren wurde die Marke von neuen Eigentümern übernommen mit dem Ziel, einige liebgewonnene alte Spielereihen wiederzubeleben. Den Auftakt macht Carrier Command, das auf Amiga und Atari ST Kultstatus erlangte. In der innovativen Mischung aus Action und Strategie kommandiert ihr einen Flugzeugträger und erobert mit eurer Flotte von Kampfjets und Amphibienbooten ein Inselatoll. Carrier Command 2 soll die zeitgemäße Neuinterpretation davon werden und unterstützt sogar VR-Brillen.

11. August

Glitchpunk (PC)

Ihr habt Bock auf einen GTA2-Klon und wollt dazu noch eine ordentliche Neon-Dröhnung auf die Augen? Kein Problem, denn Daedalic und Entwickler Dark Lord liefern mit Glitchpunk genau das. Die Hommage an klassische Topdown-Action-Games spielt in einer dystopischen Zukunft, durch die ihr euch als Androide entweder zu Fuß oder fahrend ballert. Natürlich dürfen korrupte Megakonzerne, rivalisierende Street-Banden und brutale Kopfgeldjäger in der verkommenen Zukunft auch nicht fehlen. Ab dem 11. August könnt ihr auf dem PC los-glitchen.