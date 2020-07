Früher war in der warmen Jahreszeit tendenziell wenig los auf dem Spielesektor. Aber 2020 ist bekanntlich alles anders. So erscheinen im August einige Spiele, auf die man mehr als ein Auge werfen sollte. Neben PGA-Golf und Anime-Fußball geht es in die Lüfte, auf die Rennstrecke und sogar in den trojanischen Krieg. Das sind die Spiele im August.

4. August

Skully (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Auf einer geheimnisvollen Insel wird ein Schädel an Land gespült, den eine mysteriöse Gottheit zum Leben erweckt. Dubbed Skully, das frisch reanimierte Wesen, wurde gerufen, in den Krieg zwischen den drei Geschwistern der Gottheit einzugreifen. Denn ihre Auseinandersetzung gefährdet die ganze Insel. In dem Platformer erwarten euch 18 verschiedene Level in sieben Ökosystemen, in denen ihr hüpft, springt, rollt und euch in drei verschiedene Formen verwandelt.

Skully - Announcement Trailer Mit Skully wurde für August ein neuer Mix aus Action-Adventure und Plattformer angekündigt.

Fall Guys: Ultimate Knockout (PS4)

Fall Guys: Ultimate Knockout ist ein chaotischer Hindernisparcours-Mehrspielertitel, in dem ihr in einer Reihe von bizarren und verrückten Herausforderungen gegeneinander antreten müsst. Ziel des farbenfrohen 60-Personen-Online-Multiplayers ist es, der letzte Fall Guy zu sein, der am Ende noch aufrecht steht. Spieler messen ihre geschickten Fähigkeiten in heftigen Jeder-gegen-jeden-Partien oder Koop-Herausforderungen, in denen es nur das Gewinnerteam in die nächste Runde schafft. Das Spiel gehört im August sogar zu den PlayStation-Plus-Titeln.

PlayStation Plus - Die Spiele im August - mit Call of Duty PlayStation Plus-Mitglieder erwarten schon bald zwei spannende Plus-Spiele: Ab dem 28. Juli können sie Call of Duty: Modern Warfare 2 Kampagne Remastered ihrer Bibliothek hinzufügen. Der witzige Multiplayer-Party-Titel Fall Guys: Ultimate Knockout feiert sein PS4-Debüt am 4. August. PS Plus-Mitglieder erhalten noch am Tag der Veröffentlichung Zugang zu kostenlosen Online-Wettkämpfen und Koop-Challenges.

7. August

Horizon: Zero Dawn (PC)

Das großartige Horizon: Zero Dawn kommt mit etwas Verspätung noch auf den PC. Okay, es sind ganze drei Jahre. Aber dafür bekomt ihr nicht nur die komplette Packung des Action-Adventures, sondern auch die technisch beste. Die bereits wunderschöne Welt wird dank Ultrawide-Auflösung und unbegrenzter Bildrate noch hübscher aussehen. Spielerisch geht Aloys Reise durch die Welt der Mecha-Dinos heute noch so gut auf wie 2017. Der Mix aus dem Erforschen der weiten Welt und den taktisch geprägten Kämpfen macht noch immer viel Spaß. Zudem ist es die perfekte Vorbereitung auf den Nachfolger Horizon: Forbidden West, der im kommenden Jahr erscheint.