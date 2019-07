Während die Temperaturen weiter steigen, ist in Sachen Spiele-Releases keine Dürre in Sicht. Mit Titeln wie Control, Ancestors: The Humankind Odyssey, Astral Chain und Oninaki wird sogar eine breite Palette an Genres und Geschmäckern abgedeckt.

1. August

Chroma Squad (Switch)

Eine Gruppe von Stuntleuten hängt ihren Job an den Nagel und will eine eigene Fernsehshow auf die Beine stellen – und zwar nach dem Vorbild der Power Rangers. Produktion und Dreh sind gleichermaßen eure Aufgabe: Ihr sucht Darsteller aus und bastelt Waffen und Kostüme selbst zusammen. Anschließend geht ihr vor die Kamera und tretet in rundenbasierten Kämpfen gegen Mecha-Monster an. Pixelkunst und Chiptunes sind weitere Zutaten für die spielbare Liebeserklärung an die bunten Helden, die wir alle aus unserer Kindheit kennen. Go, go, Chroma Squad!

Pandemic: The Board Game (Xbox One, Switch)

Die Zukunft der Erde wird von vier tödlichen Krankheiten bedroht. Um diese zu bekämpfen, bereist ihr allein oder im Team die Welt und nutzt die individuellen Fähigkeiten eurer Spielfiguren, um in den Großstädten die Krankheiten zu behandeln. Das passiert, wie der Name schon sagt, in Form eines Kartenspiels. Auf dem PC läuft die Seuchenbekämpfung bereits seit einem Jahr, nun sind Xbox One und Nintendo Switch ebenfalls an der Reihe.

Hamsterdam (PC, Switch, Android, iOS)

Ihr habt schon alles gespielt?! So etwas wie Hamsterdam vermutlich nicht. Der Mix aus Rhythmusspiel und Beat’-em-Up schickt euch als Kung-Fu-Nager los, um gegen eine böse Rattengang zu kämpfen. In den Fights geht es je nach Plattform um Stick- oder Wischbewegungen samt Komboattacken für die ihr auf Knopf oder Bildschirm patscht. So zieht ihr von Level zu Level und verkloppt allerlei tierisches Gesindel. Das ist ganz witzig präsentiert, wenn auch klar auf Mobile-Game getrimmt.

2. August

Madden NFL 20 (PC, PS4, Xbox One)

Im August läutet Madden NFL 20 die Sportspiele-Saison 2019 ein. Gemäß der Tradition der letzten Jahre, die in anderen Titeln etabliert wurde, bietet die Football-Sim nun ebenfalls einen Karrieremodus. Mit an Bord sind aber auch Ultimate Team, Quickplay, Franchise und Face of the Franchise. In letztgenanntem Modus erstellt ihr euren eigenen Spieler und arbeitet euch über den Draft vom College-Football-Star bis zur NFL nach oben. Für mehr Abwechslung auf dem Spielfeld sorgen unter anderem neue Spezialmanöver.

Madden NFL 20 - This is Madden Gameplay Launch Trailer In Kürze erscheint das neue Madden NFL 20; der Gameplay-Launch-Trailer stellt nochmal alle wichtigen Neuerungen vor.

The Church in the Darkness (PC, PS4, Xbox One, Switch)

In den 1970er-Jahren gründet ein Paar in Südamerika eine eigene Stadt, um dort ein sozialistisches Utopia zu erschaffen. Doch geht in Freedom Town wirklich alles mit rechten Dingen zu? In Gestalt von Ex-Cop Vic schleicht ihr euch dort ein, um euren Neffen zu finden und nach Hause zu holen. Dabei bleibt es euch überlassen, ob ihr undercover vorgeht oder einfach alle Sektenmitglieder erledigt. Genauso könnt ihr nach Hinweisen suchen und mit den Bewohnern sprechen, um hinter die Geheimnisse von Sekte und Stadt zu kommen.

The Church in the Darkness - Developer Gameplay Walkthrough In diesem Video gewähren euch die Macher tiefere Einblicke in The Church in the Darkness.

6. August

Silver Chains (PC)

Silver Chains fängt wie jeder Direct-to-Video-Horrorfilm an: Als Peter habt ihr gleich zu Beginn einen Unfall und kommt erst in einem verlassenen Haus wieder zu Bewusstsein. Eure Aufgabe: Entkommt aus dem verspukten Gemäuer, ohne den Löffel abzugeben. Im Laufe des Horrortrips werden gelegentlich ein paar Rätseleinlagen eingestreut, um schließlich die große Frage zu klären, warum ihr ausgerechnet in diesem Haus aufgewacht seid.

DC Universe Online (Switch)

Schon seit einigen Jahren können PC-Spieler und Konsoleros mit ihrem selbst erstellten Superhelden Seite an Seite Abenteuer mit Batman, Superman und den anderen Promis des Comic-Giganten DC erleben. Im August geht es dann auch auf der Nintendo Switch rund. Dort könnt ihr ebenfalls gratis zocken, euer Spielstand lässt sich allerdings nicht zwischen den Systemen übertragen. Ansonsten ist alles dabei, was DC Universe Online zu bieten hat, darunter mehr als 300 Charaktere und viele bekannte Schauplätze wie Metropolis oder Gotham City.

Metal Wolf Chaos XD (PC, PS4, Xbox One)

Der Xbox-Klassiker kehrt als aufgebohrte Version Metal Wolf Chaos XD auf aktuelle Konsolen und den PC zurück. Als US-Präsident ist es eure Pflicht, das Land gegen jedwede Bedrohung zu verteidigen. Darum nehmt ihr in einem hochmodernen Mech den Kampf auf, als eine Rebellenarmee in die Staaten einmarschiert. Ihr ballert alles kurz und klein, was sich euch in den Weg stellt, darunter andere Mechs, Hubschrauber und Geschützstellungen. Trotz Überarbeitung solltet ihr keinen 4K-HDR-Glanz erwarten, sondern euch auf eine Optik auf dem Stand von 2004 gefasst machen.

Metal Wolf Chaos XD - Gameplay Trailer Hier zeigt euch Devolver Digital erste Szenen aus der Neuauflage Metal Wolf Chaos XD, dem Klassiker von From Software.

Age of Wonders: Planetfall (PC, PS4, Xbox One)

Unter Kennern war die Age-of-Wonders-Reihe stets bekannt als das womöglich „bessere Heroes of Might & Magic“. Mit dem neuesten Teil Age of Wonders: Planetfall geht Entwickler Triumph Studios aber gleich in mehrfacher Hinsicht neue Wege. Nicht nur verabschiedet sich das Spiel von seinem Fantasy-Setting und hebt ab in den Weltraum, auch spielerisch verlässt das Strategieepos seine Heroes-Wurzeln und wendet sich dem Klassiker Civilization zu. Und in Zukunft könnte es sogar als das „bessere Civ“ gelten, denn Planetfall verfügt über eine epische Kampagne mit verzweigender Story, ein richtiges Kampfsystem mit starken XCOM-Einflüssen und viele Ideen, die ein solches Sci-Fi-Szenario überhaupt erst möglich machen: völlig unterschiedliche Völker zum Beispiel wie Menschen, Insekten, Roboter, Telepathen und dinosaurierreitende (!) Amazonen (!!) mit dressierten Pinguinsoldaten (!!!).