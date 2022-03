Der April steht ganz im Zeichen von Star Wars und der Switch. Neben der Lego Skywalker Saga, Nintendo Switch Sports und dem Port von The Force Unleashed werden im vierten Monat des Jahres aber hauptsächlich Nischen bedient.

5. April

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (PC, Switch, PS4, PS5, XBO, XSX)

Die Entwicklungszeit von Lego Star Wars: The Skywalker Saga beträgt gefühlt schon so lange wie die Abstände zwischen zwei Filmtrilogien aus der weit, weit entfernten Galaxis. Die Skywalker-Saga erweitert die seit Jahren beliebten Lego-Star-Wars-Spiele um die verworrene Geschichte der Disney-Trilogie. Für Entwickler TT Games bedeutet der neueste Titel gleichzeitig auch eine Abkehr von der altbekannten Formel: weg von Plattformer-Gameplay, hin zu Third-Person-Deckungsshooter. Ob sich das mit dem Slapstick-Charme verträgt, muss sich noch zeigen. In 45 Story-Missionen könnt ihr die Handlung der neun Filme in beliebiger Reihenfolge und mit über 400 verschiedenen Charakteren nachspielen. Natürlich gewürzt mit dem albernen Lego-Humor. Das bedeutet, dass Rogue One, Solo, The Mandalorian und Co. keine Rolle spielen werden. Deren Figuren werden aber als DLC angeboten.

Der Krieg um die Sterne beginnt erneut - Video-Preview zu Lego Star Wars: Die Skywalker Saga Lego Star Wars: Die Skywalker Saga ist ein absolutes Mammutprojekt: alle neun Star-Wars-Filme in einem Spiel und dazu noch in einer offenen Welt. Pirmin konnte bereits zwei Level ausprobieren und sagt euch, wie sich der Krieg der Sterne spielt.

MLB The Show 22 (Switch, PS4, PS5, XBO, XSX)

Ab dem 5. April dürfen Baseball-Fans in MLB The Show 22 wieder Homeruns schlagen. Das Herzstück bildet, wie schon im letzten Jahr, der Modus Road to the Show. In diesem kreiert ihr euren eigenen Baseballspieler und spielt euch von den niedrigsten Ligen bis in die MLB hoch, die quasi das Gegenstück zur Bundesliga im deutschen Fußball darstellt. Auch gemeinsam oder gegen Freunde anzutreten ist möglich, auch plattformübergreifend zwischen Playstation und Xbox. Wer auf Sammelkarten steht, kann in Diamond Dynasty seine Sammlung ausbauen und aufs Spielfeld schicken.

7. März

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition (PC, Switch, PS4, XBO)

Chrono Cross kehrt in der Radical Dreamers Edition aus der goldenen Ära der JRPGs zurück und erzählt die Geschichte von Serge, der in eine Parallelwelt gerät, in der er selbst nicht mehr existiert. Wie viele wiedererweckte Klassiker wurde auch das Remaster des PS1-Titels von einigen seiner Altlasten befreit. Zufallsbegegnungen lassen sich vollkommen abschalten und auch der Soundtrack wurde mit modernem Produktionsaufwand aufgefrischt. Darüber hinaus bestehen einige Optionen, um die Bilddarstellung den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Mit dabei ist das textbasierte Adventure Radical Dreamers - Der verbotene Schatz, das ursprünglich für das Satellaview erschien und den Grundstein für Chrono Cross legte.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition - Trailer zur Ankündigung des RPG-Remakes Square Enix hat für April eine Neuauflage des klassischen Rollenspiels Chrono Cross angekündigt.

The House of the Dead: Remake (Switch)

The House of the Dead ist ein Klassiker aus längst vergangenen Zeiten, als das Genre der Rail-Shooter in den Arcadehallen seine Blütezeit erlebte, und wird nun als Remake neu aufgelegt. Falls ihr zu jung seid, um zu wissen, was ein Rail-Shooter eigentlich ist, hier eine kleine Zusammenfassung: Euer Charakter bewegt sich selbst, wie auf Schienen eben, durch unterschiedliche Level, während eure Aufgabe lediglich darin besteht , die vor euch auftauchenden Gegner mit gezielten Schüssen aus dem Leben zu pusten und die Punktzahl in die Höhe zu treiben. In House of the Dead setzten sich die Widersacher aus Zombies, Riesenspinnen und sonstigen Monstern zusammen.

Straßenmeisterei Simulator (PC)

Wer hat nicht schon einmal von einer Karriere als Straßenmeister geträumt? Statt ihnen im Stau hinterher zu tuckern, könnt ihr euch im Straßenmeisterei Simulator endlich hinters Steuer der wahren Helden Deutschlands schwingen und die Straßenblockade anführen. Im frei befahrbaren Straßennetz erfüllt ihr 30 Missionen, um den Verkehr am Laufen zu halten. Stellt euch spannenden Aufgaben wie dem Anbringen von Farbmarkierungen, der Reinigung von Schutzplanken und Straßenabschnitten, der Ausbesserung von Straßen sowie der Aufforstung des deutschen Schilderwalds. Nur fliegen ist schöner! Apropos: Der Straßenmeisterei Simulator kommt von Entwickler Aerosoft, die bereits mit diversen Flugsims und Omsi, dem Omnibus-Simulator, ihr Können unter Beweis gestellt haben.

12. April

13 Sentinels: Aegis Rim (Switch)

Zwei Jahre nach seinem Release auf anderen Konsolen erscheint 13 Sentinels: Aegis Rim nun auch für die Switch. Der Genre-Mix in Anime-Verpackung vereint Elemente von Side-Scrolling-Adventures mit Echtzeit-Strategie-Kämpfen. Inhaltlich folgt ihr den Schicksalen einer Gruppe von Highschool-Schülern in einer fiktiven Version Japans der 80er Jahre, in der ein Krieg zwischen Mechs und außerirdischen Kaiju-Monstern entbrannt ist. Ursprünglich sollte 13 Sentinels: Aegis Rim für Playstation Vita erscheinen. Die Handheld-Version wurde allerdings nach Sonys Aufgabe der Hardware eingestellt.

Das neue Spiel der Odin-Sphere-Macher - Erste Eindrücke mit 13 Sentinels: Aegis Rim 13 Sentinels: Aegis Rim ist das neue Spiel der Odin-Sphere-Macher. Wir konnten uns bereits eine Vorschau-Version des Spiels anschauen.

14. April

Road 96 (PS4, PS5, XSX, XBO)

In unserem Test hat Road 96 dermaßen überzeugt, dass wir ihm nicht weniger als das Prädikat “Meilenstein für das Genre der narrativen Games” verleihen wollten. Man könnte es beinahe als “Die Unendliche Geschichte” der Videospiele bezeichnen, denn Road 96 erzählt bei wirklich jedem neuen Durchgang eine vollkommen andere Geschichte eines Roadtrips. Übergeordnete Elemente wie der Schauplatz Petria, der ein dystopisches Zerrbild der USA unter der Herrschaft eines Präsidenten ganz nach Trumps Vorbild, bleiben dabei erhalten. Was sich ändert, ist der Protagonist, mit dem ihr versucht, zu fliehen. Keine Szene, kein Erlebnis wiederholt sich, ihr trefft jedoch bereits bekannte Charaktere und erfahrt mit jedem Durchgang mehr über sie, sowie über den Verbleib eurer Vorgänger.

Road 96 - The Game Awards Announcement Trailer Auf den diesjährigen Game Awards hat Digixart sein neues Adventure Road 96 enthüllt.

Crimesight (PC)

Crimnesight ist ein weiterer Eintrag ins neue Genre der “Social Deduction Games”, wie sie seit Among Us Hochkonjunktur haben. Darin schnappt sich Konami das altehrwürdige Spielkonzept von Cluedo und verfrachtet es in ein Sci-Fi-Setting des Jahres 2075. Eine Villa, ein Mord und zwei KI-Systeme, die gegeneinander antreten. Während ein Spieler auf Seiten der KI Moriarty versucht, einen Mord zu begehen und dafür verschiedene Aufgaben erfüllt, versucht der Rest mit Hilfe seines Counterparts Sherlock diesen zu enttarnen, aufzuhalten und das potenzielle Opfer zu retten. Wie in Cluedo geht ihr dafür Hinweisen nach und schließt so nach und nach Mitspieler aus um dem wahren Täter auf die Spur zu kommen.

20. April

Star Wars: The Force Unleashed (Switch)

Ab Ende April könnt ihr auf der Switch mit der Macht so richtig die Sau rauslassen. The Force Unleashed erweitert die inzwischen recht ansehnliche Auswahl klassischer Star-Wars-Spiele um die Geschichte von Starkiller. In der Rolle von Darth Vaders geheimem Schüler begebt ihr euch zwischen den Ereignissen von “Die Rache der Sith” und “Eine neue Hoffnung” auf die Jagd nach den verbliebenen Jedi, während ihr zusammen mit eurem Meister daran arbeitet, Imperator Palpatine zu stürzen. Wie in der Wii-Version könnt ihr die Joy-Con nutzen, um mit Bewegungssteuerung zu spielen. Mit dabei ist außerdem ein lokaler Duell-Modus.

Star Wars: The Force Unleashed - Switch Announcement Trailer Der ursprünglich 2008 veröffentlichte Star-Wars-Klassiker The Force Unleashed schafft im April nun auch den Sprung auf die Switch von Nintendo.

21. April

Chernobylite (PS5, XSX)

Nachdem Chernobylite bereits im September für PC und Last-Gen-Konsolen erschienen ist, landet das Survival-Rollenspiel nun auch auf den aktuellen Konsolen. Besitzer der älteren Versionen bekommen das Update für PS5 und Xbox Series X kostenlos. An Verbesserungen dürft ihr das Übliche erwarten: Raytracing sowie einen 4K-30-fps-Modus beziehungsweise 1.080p mit 60 fps. Auf der Playstation profitiert ihr überdies von den Funktionen des Dualsense-Controllers. Wer unseren Chernobylite-Test gelesen hat, der weiß, dass sich ein Abstecher in die Mischung aus Survival-Horror, Sci-Fi und Rollenspiel definitiv lohnt. Schon alleine der Story wegen, in der Igor seine verschwundene Verlobte in Tschernobyl und Prypjat sucht.

Chernobylite - Official gamescom 2021 Trailer Anlässlich des bevorstehenden Launches von Chernobylite für die Konsolen gibt es nochmals einen Trailer, der auf die besondere Beziehung von Igor und Tatyana eingeht.

MotoGP 22 (PC, Switch, PS5, PS4, XSX, XBO)

Fans des Motorrad-Rennsports freuen sich im April auf MotoGP 22. Auf über 20 Original-Strecken könnt ihr mit mehr als 120 Fahrern die Reifen glühen lassen. Neben dem klassischen Modus, in dem ihr eine aktuelle Saison fahrt, dürft ihr auch speziell die historische Saison 2009 neu erleben und als Rossi, Lorenzo, Stoner und Pedrosa in 17 Rennen des Grand Prix um den Sieg fahren. Wer lieber sein eigenes Team aufbauen möchte, kann das in der Managerkarriere tun. Dort stellt ihr Mitarbeiter ein und baut euer Motorrad immer weiter aus, bis ihr Chancen auf den Weltmeistertitel habt. Auch Juniorteams können erstellt werden, die dann in der Moto 2 und 3 antreten. Erstmals dürft ihr auch mit Freunden im Splitscreen-Modus auf der heimischen Couch Platz nehmen und gegeneinander antreten.

Lumote: The Mastermote Chronicles (PC, Switch, PS4, XBO)

Lumote: The Mastermote Chronicles ist ein drollig cleverer Puzzle-Platformer, in dem ihr die Rolle des gleichnamigen Wesens übernehmt. Die Welt von Lumote wirkt wie eine in neonfarben gehüllt Science-Fiction-Welt. Dort leben die sogenannten Motes, Lebewesen, die in unterschiedlichen Formen vorkommen und alle eine andere Funktion erfüllen. Diese nutzt ihr, um Rätsel zu lösen und vorher unerreichbare Orte zu erkunden, neue Areale freizuschalten und so in der Story voranzukommen. Eure Mission lautet, die Welt wieder in einem satten Blau erstrahlen zu lassen, nachdem sie ein apokalyptisches Ereignis komplett rot werden ließ. Nachdem die Entwickler den ursprünglich geplanten März-Release in letzter Minute noch einmal verschoben haben, soll Lumote nun am 21. April erscheinen.