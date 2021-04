Der April lockt Zocker nur mit wenigen großen Titeln vor den Bildschirm: Mit Returnal erhalten PS5-Besitzer endlich Frischfutter, auch Assassin’s-Creed-Fans dürfen sich über Nachschub freuen. Auf der Switch könnt ihr euch dagegen auf Pokémon-Fotosafari begeben. Alle Veröffentlichungen im Überblick.

1. April

Outriders (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Stadia)

Outriders wirkt zunächst wie ein Deckungsshooter der Marke Gears of War, doch der Eindruck täuscht. Die schützenden Wände und Mauern dienen nur für kurze Verschnaufpausen inmitten der schnellen und dynamischen Action. Treffer und Abschüsse bringen nämlich Energie zurück, also bleibt ihr permanent im Angriffsmodus. Vier Klassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, viele Verbesserungen und massenhaft Loot gehören ebenfalls zum Spiel. Derzeit könnt ihr euch schon mit der kostenlosen Demo einen guten Eindruck vom Shooter verschaffen, der im Koop-Modus plattformübergreifend via Crossplay spielbar ist. Falls ihr lieber lesen möchtet, was das neue Spiel von People Can Fly zu bieten hat, dann werft einen Blick in unsere Vorschau zu Outriders.

Outriders - This is Outriders 101 Trailer Der heute veröffentlichte Einführungstrailer macht euch mit allen wichtigen Features des nahenden Outriders vertraut.

2. April

SturmFront: The Mutant War - Übel Edition (PC, PS4, XOne, Switch)

Lasst euch vom merkwürdigen Titel nicht abschrecken: SturmFront: The Mutant War - Übel Edition ist ein Twin-Stick-Shooter-Arcade-Klassikers, der die Herzen von Trash-Fans möglicherweise höher schlagen lässt. Eine Seuche ließ die Menschheit im Jahr 1984 dahinraffen und böse Mutanten treiben ihr Unwesen. Der Wissenschaftler Dr. Hartmuth Griesgram aktiviert, Siegfried von Hammerstein, den Prototypen einer Tötungsmaschine als letzte Hoffnung der verbliebenen Menschen. Die Übel Edition bietet neben verbesserter Grafik laut offizieller Mitteilung “mehr Blut” und mehr Inhalte.

6. April

Lost Words: Beyond the Page (PC, Switch, PS4, XOne)

Worte stehen bei Lost Words: Beyond the Page im Mittelpunkt. Sie dienen in diesem Jump ’n Run nämlich als Items, mit denen ihr nicht nur die Geschichte fortführt, sondern auch Rätsel löst: Beispielsweise sorgt das Wort “schweben“ dafür, dass sich eine Plattform nach oben bewegt. Einige Begriffe werden nur einmal benötigt, andere dagegen gehören fest zu eurem Inventar. Die Verbindung aus kreativem Ablauf und malerischer Präsentation sorgt für eine besondere Spielerfahrung. Die warmherzige Story stammt aus der Feder von Rhianna Pratchett, die unter anderem auch die Geschichten von Mirror’s Edge und Tomb Raider geschrieben hat. In unserem Test könnt ihr bereits nachlesen, ob sich Lost Words lohnt.

Lost Words: Beyond the Page - E3 2019 Trailer Der atmosphärische Puzzle-Plattformer Lost Words: Beyond the Page bekommt anlässlich der E3 einen frischen Trailer.

Oddworld: Soulstorm (PC, PS4, PS5)

Lange haben sich die Entwickler Zeit gelassen. Nun endlich erscheint Oddworld: Soulstorm, das Remake des Plattform-Klassikers Oddworld: Abe’s Exoddus. Grafisch komplett überarbeitet dürfte sich inhaltlich wenig getan haben. Nach seiner Flucht aus Rupture Farms muss Abe weitere Mudokons davor bewahren, von den profitgierigen Glukkons zu einem neuen Getränk, dem SoulStorm verarbeitet zu werden. Action, fordernde Stealth-Segmente, die spaßige Gedankenkontrolle der Feinde und der morbide Humor sind auch im Remake wieder mit dabei.

Oddworld: Soulstorm - State of Play Trailer Oddworld: Soulstorm hat mit dem 6. April 2021 einen konkreten Release-Termin auf PS4 und PS5 erhalten.

Star Wars: Republic Commando (Switch, PS4)

Der Taktik-Shooter Star Wars: Republic Commando gilt mittlerweile als Klassiker. Ihr schlüpft in die Rolle von RC-1138, dem Anführer des aus Elite-Klonkriegern bestehenden Delta-Squads in der Ära der Klonkriege. Zeitlich ist der Ego-Shooter also zwischen “Angriff der Klonkrieger” und “Die Rache der Sith” angesiedelt. Besonders war damals die taktische Steuerung des gesamten Teams, bei der mit wenigen Handgriffen Befehle an die Kameraden erteilt werden können. In der Portierung ist selbstverständlich auch der Multiplayer zurück. Entwickelt wurde die Neufassung von Aspyr, die es sich schon mit der Jedi-Knight-Reihe und Episode 1 - Racer zur Aufgabe gemacht haben, die besten Star-Wars-Spiele ihrer Zeit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Star Wars: Republic Commando - PS4 & Switch Announcement Trailer Die Gerüchte haben sich bestätigt: Anfang April kehrt der Klassiker Star Wars: Republic Commando auf PS4 und Switch zurück.

8. April

Island (Switch)

Wer die Visual-Novel Island vor drei Jahren auf Steam verpasst hat, der kann sie jetzt auf der Switch nachholen. Der Titel aus dem Hause Frontwing ist ein direkter Port der PC-Version und kommt ebenfalls nur mit englischen Texten auf die Switch. In Island schlüpft ihr in die Rolle von Sanzenkai Setsuna, der nach unerklärlichen Ereignissen unter Amnesie leidet. Am Strand von Urashima begegnet er drei jungen Frauen, die ihm helfen, seine Erinnerungen wiederzuerlangen und die Geheimnisse der titelgebenden Insel zu ergründen.

Before Your Eyes (PC)

Before Your Eyes erzählt die persönliche Geschichte der Selbstfindung eines Fährmanns, der Seelen ins Jenseits geleitet. Das Besondere hierbei ist, dass ihr euch durch die Zeit bewegt, indem ihr in der realen Welt vor dem Bildschirm blinzelt. Die Webcam erfasst die Bewegungen eurer Augen, wodurch verdeutlicht werden soll, wie das Leben vor uns vorüberzieht. Jedes Blinzeln interagiert mit der Welt, kann aber auch Erinnerungen verblassen lassen. Für die Entwickler ist es eine Herzensangelegenheit: Fast zehn Jahre lang haben sie an Before Your Eyes gearbeitet.

Traffic Jams (PC-VR, Oculus; im Sommer: PSVR)

Habt ihr euch schon einmal gewünscht, in die Haut eines Verkehrspolizisten zu schlüpfen, der das Chaos auf einer Kreuzung bewältigen muss? Nicht? Falls doch, hat Entwickler Chicken mit dem VR-Erlebnis Traffic Jams genau das Richtige für euch. Winkt mit euren Händen Verkehrsteilnehmer durch und gebt acht, sie nicht ineinander crashen zu lassen. Lasst euch dabei nicht von fiesen Wespen irritieren. Denn solltet ihr das stechfreudige Insekt wegfuchteln wollen, könnten Autofahrer eure wilden Gesten eventuell missverstehen. Auf euch wartet ein skurriles Party-Spiel voller Zombie-Fußgänger und fliegender Käselaibe.