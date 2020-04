Ihr sitzt gerade zu Hause fest und braucht dringend neues Futter zum Zocken? Wir verraten euch, was im April an neuen Spielen erscheint. Dabei gilt das Motto: Klasse statt Masse. Denn sonderlich viele Spiele sind es nicht, die euch demnächst erwarten, darunter aber Hochkaräter wie Resident Evil 3, Final Fantasy VII, Trials of Mana - und auch einige sehr empfehlenswerte Titel aus dem Indie-Bereich, die ihr sicher noch nicht auf dem Schirm habt.

3. April

Resident Evil 3 Remake (PS4, Xbox One)

Nachdem das Remake von Resident Evil 2 eingeschlagen ist wie eine riesige Bombe in eine zombieverseuchte Kleinstadt, legt Capcom fleißig nach. Der dritte Teil von Resident Evil bekommt die gleiche Aufmerksamkeit spendiert. Neben Jill Valentines Suche nach ihrem verschwundenen Bruder Chris umfasst Resident Evil 3 Remake auch das Multiplayer-Spin-off Resident Evil: Resistance. Hier kämpfen vier Spieler gemeinsam ums Überleben. Ein Fünfter übernimmt die Rolle des Bösewicht und versucht das zu verhindern.

Erneut ein sensationelles Remake. Aber ... - Video-Review zu Resident Evil 3 Remake Kann das Remake von Resident Evil 3 an den grandiosen Vorgänger aus dem letzten Jahr anknüpfen? Und wie schlägt sich der Mehrspieler-Part Resistance? Unser Test sagt es euch.

7. April

Disaster Report 4: Summer Memories (PC, PS4, Switch)

Disaster Report 4: Summer Memories fängt die aktuelle Weltlage auf geradezu beklemmende Weise ein. Nach einem vernichtenden Erdbeben fristet ihr euer Dasein in den Ruinen einer zerstörten Stadt. Dort müsst ihr euch einerseits mit tragischen Ereignissen auseinandersetzen, gleichzeitig aber auch anderen Leuten helfen. Je nach Entscheidung beeinflusst ihr das Verhältnis zu euren Mitmenschen.

Wie würdest du reagieren? - Eindrücke von der Demo zu Disaster Report 4: Summer Memories Aktuell kann man die Demo zu Disaster Report 4 - Summer Memories im PlayStation-Store kostenlos runterladen. Wir haben die Anspielversion durchgezockt und sagen euch wie sich der vierte Ableger der Disaster-Report-Reihe so spielt.

10. April

Final Fantasy VII Remake (PS4)

23 Jahre mussten Final-Fantasy-Fans auf diesen Moment warten. Mit dem Release des Remakes von Final Fantasy VII kehrt einer der populärsten Rollenspielklassiker der Videospielgeschichte zurück und gibt seinen Einstand auf der Playstation 4. Der Kampf von Cloud, Barrett und Co. gegen den Shinra-Konzern, der die Erde ausbeutet, hat schon damals auf der ersten PlayStation für denkwürdige Momente gesorgt. Dank Unreal Engine 4 erstrahlt Midgar nun auch in wunderschöner Grafik, und mit den actionlastigeren Kämpfen dürften auch neue Spieler angelockt werden, die vorher mit der Serie nichts anfangen konnten.

Auf Tuchfühlung mit dem Klassiker - Event-Bericht zu Final Fantasy VII Remake Kuro war in Berlin und durfte dem Final Fantasy VII Remake ganz nahe kommen. Wir waren natürlich für euch mit der Kamera dabei.

14. April

Fallout 76: Wastelanders (PC, PS4, Xbox One)

Ein richtiger Hit war Fallout 76 zum Release nicht. Entwickler Bethesda gibt die Hoffnung aber nicht auf und veröffentlicht am 14. April die große Wastelanders-Erweiterung. Dann kehren auch endlich NPCs in die Welt von Fallout 76 ein. Eine neue Hauptquestreihe, Gegner, Orte und Waffen dürfen ebenfalls nicht fehlen. Außerdem ist das Spiel dann auch auf Steam verfügbar. Ob Bethesda damit das Ruder des postapokalyptischen Rollenspiels herumreißen kann?

Fallout 76 - Wastelanders Update Trailer Mit dem 07. April 2020 hat das Wastelanders-Update für Fallout 76 nun endlich einen konkreten Termin.

Someday You’ll Return (PC)

Mit Someday You’ll Return erwartet euch ein Psychohorror-Abenteuer. Auf der Suche nach eurer Tochter erkundet ihr einen mysteriösen Wald. Um dort zu überleben, müsst ihr an einer Werkbank Gegenstände herstellen und aus gesammelten Kräutern Tränke brauen. Ihr könnt sogar ein Smartphone nutzen, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Je nachdem wie ihr euch gegenüber anderen verhaltet, ändert sich euer Karma. Das wiederum hat Einfluss auf das Ende. Klingt interessant, oder?

16. April

Hellpoint (PC, PS4, Xbox One, Switch)

Souls-like-Spiele liegen momentan schwer im Trend. Hellpoint sticht aus der Masse vor allem durch sein abgefahrenes Sci-Fi-Setting heraus. Die Raumstation, die ihr im Spiel erkundet, befindet sich in der Umlaufbahn eines schwarzen Lochs. Spielerisch überrascht euch Hellpoint regelmäßig mit dynamischen Events. So taucht möglicherweise plötzlich ein Boss vor eurer Nase auf. Wenn euch das dann alles zu viel wird, dürft ihr einen weiteren Spieler in eure Koop-Session einladen.