Im Juli geht es zwar nicht so hoch her wie in den Vormonaten, dennoch erwarten euch jede Menge neue Spiele. Darunter befinden sich große Namen wie Wolfenstein: Youngblood ebenso wie vielversprechende Indie-Titel à la Sea of Solitude. Das sind die Spiele-Releases im Juli.

2. Juli

Apex Legends Saison 2 – Kampfaufladung (PS4, Xbox One, PC)

Die erste Season des futuristischen Battle-Royale-Shooters ist vor ein paar Wochen zu Ende gegangen und war alles andere als ein Knüller. Dementsprechend wurde es etwas ruhiger um Apex Legends. Doch für die zweite Season will Entwickler Respawn Entertainment richtig nachlegen. Der Battle Pass wurde mit zusätzlichen legendären Objekten aufgepäppelt und die neue Legende Wattson wird mit ihren ungewöhnlichen Fähigkeiten das Gameplay ordentlich durcheinander wirbeln. Mit dem Ranked-Modus geht es fortan außerdem um die Wurst. Apex Legends bläst wahrlich zum Angriff.

OMG! E3 2019 One Minute Game-Preview - Apex Legends - Season 2 Alles zur zweiten Season von Apex Legends von der E3 2019 in einer Minute.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers (PS4, PC)

Die nächste große Erweiterung für Final Fantasy XIV steht bevor. Mit Shadowbringers startet ihr in ein neues Kapitel, das den Helden zum Dunkelkrieger macht. Damit einher gehen neue Gebiete, die natürlich mit allerlei frischen Aufgaben gefüllt sind. Zusätzlich zu neuen Jobs und spielbaren Völkern, darunter Hrothgar und Viera, sorgen die Überarbeitung des Kampfsystem und die Erhöhung der Maximalstufe für frische Anreize. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, die Dungeons des Shadowbringers-Hauptszenarios mit NPC-Kameraden zu bewältigen.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers - Launch Trailer Launch Trailer zum Shadowbringers DLC

Clannad (Switch)

Nach zig Umsetzungen auf andere Systeme dürft ihr die Visual-Novel Clannad demnächst auch auf Nintendos Switch erleben. Im Mittelpunkt steht der 17-jährige Oberstufenschüler Tomoya, der auf völlig unterschiedliche Mädchen trifft. Obwohl das nach amourösen Abenteuern klingt, geht es in Clannad vor allem um die Geschichte und die Charaktere. Genretypisch führt ihr unzählige Dialoge mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten, um so die Handlung fortzuführen.

Red Faction: Guerrilla - Re-Mars-tered (Switch)

Das zehn Jahre alte Red Faction: Guerrilla kommt als Remaster auch noch auf die Switch. In Gestalt von Alex Mason kämpft ihr auf dem Mars gegen die Besatzung der Earth Defense Force. Das hat zwar nichts mit riesigen Ameisen zu tun, wohl aber mit unbändiger Zerstörungskraft. Denn die Besonderheit von Red Faction ist die Möglichkeit, nahezu alle Elemente der Spielwelt in ihre Einzelteile zerlegen zu können. Das reicht von einfachen Plattformen bis hin zu kompletten Gebäuden und dient entweder als taktisches Mittel oder dem puren Spaß an der Zerstörung. Das Switch-Remaster bietet eine komplette grafische Überarbeitung sowie die Möglichkeit, im Handheld-Modus via Bewegungssteuerung zu zielen.

Red Faction: Guerrilla - Re-Mars-tered Edition Trailer Als sogenannte Re-Mars-tered Edition kommt der klassische Shooter Red Faction: Guerrilla im Juli für die Switch.

4. Juli

Stranger Things 3: The Game (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Wer hätte hinter Stranger Things 3: The Game auch einen Mix aus Adventure und Beat’-em-Up vermutet?! Aber genau das ist es, und noch dazu im Gewand eines Super-Nintendo-Spiels. Hübsche Pixelgrafik erwartet euch, wenn ihr vor dem Hintergrund der dritten Serienstaffel kleine Rätsel löst und böse Jungs verhaut. Dabei könnt ihr den merkwürdigen Dingen allein oder im Koop-Modus auf den Grund gehen.

Stranger Things 3: The Game - Teaser Trailer Ein neuer Teaser zu Stranger Things 3: The Game hält wieder frische Spielszenen für euch bereit.

5. Juli

Attack on Titan 2: Final Battle (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Mit Attack on Titan 2: Final Battle, dem dritten Spiel zum Erfolgsmanga, serviert uns Koei Tecmo weiter häppchenweise die Story aus den Büchern und dem Anime. Es umfasst die Geschehnisse der dritten Staffel, in der Eren und seine Kameraden dem Geheimnis der Titan und ihrer Welt allmählich näher kommen. Spielerisch sorgen vor allem Pistolen für etwas frischen Wind im sonst eher eintönigen Gameplay. Aber hier geht es ohnehin viel mehr um die Story.

A.O.T 2 Final Battle - New Equipment Thunder Spear Trailer Im neuen Trailer wird eine neue Waffe für die Titanen-Jagd vorgestellt: Der Thunder Spear!

Sea of Solitude (PS4, Xbox One, PC)

Wir erinnern uns gerne zurück an die E3 2018. Dort stellte das kleine Berliner Studio Jo-Mei Games auf sympathische Art und Weise sein Adventure Sea of Solitude vor. Doch dessen Inhalt ist eher düster: Die junge Kay hat sich in ein Monster verwandelt und kämpft nun darum, ihre Menschlichkeit wiederzufinden. Auf ihrer Reise durch eine überflutete Spielwelt muss sie Rätsel lösen und sich mit schönen wie angsteinflößenden Kreaturen auseinandersetzen, die ihre eigenen Geschichten zu erzählen haben.