Kurz vor Weihnachten ist die verkaufsträchtigste Zeit im Spielejahr. Zahlreiche Blockbuster tummeln sich daher im Herbst und sorgen für etliche Verkaufsrekorde in Deutschland. Ganz vorne dabei: Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games.

Der deutsche Verband der Games-Branche game konnte im November gleich neun der begehrten Sales Awards vergeben, die für das Erreichen bestimmter Verkaufsmarken in Deutschland vergeben werden. Ganz groß hat dabei Red Dead Redemption 2 abgeräumt. Das Western-Epos von Rockstar Games hat es binne kürzester Zeit geschafft, sich mehr als eine Million Mal zu verkaufen. Dafür gibt es den BIU Sonderpreis.

Ganz soweit haben es die anderen Titel im November nicht geschafft, doch immerhin drei weitere Vertreter konnten den Platin-Award für 200.000 Verkäufe auf einer Plattform einheimsen. In Deutschland traditionell stark performte dabei der Landwirtschafts-Simulator 19, aber auch Shadow of the Tomb Raider und Super Mario Party konnten diese Marke erreichen.

Zu guter letzt gibt es dann auch noch mehrere weitere Titel, die den Gold-Award für 100.000 Verkäufe eingeheimst haben. Diese könnt ihr der nachfolgenden Übersicht entnehmen.

BIU Sonderpreis für eine Million Verkäufe:

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games/Rockstar Games) erschienen für die Plattformen PlayStation 4 und Xbox One

game Sales Award in Platin für 200.000 Verkäufe:

Landwirtschafts-Simulator 19 (GIANTS Software/astragon) erschienen für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC

Shadow of the Tomb Raider (Crystal Dynamics/Square Enix) erschienen für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC

Super Mario Party (Nd Cube/Nintendo) erschienen für Nintendo Switch

games Sales Award in Gold für 100.000 Verkäufe:

Battlefield V (EA Dice/Electronic Arts) erschienen für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC

Donkey Kong Country: Tropical Freeze (Retro Studios/Nintendo) erschienen für Nintendo Switch

Fallout 76 (Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks) erschienen für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC

Spyro Reignited Trilogy (Toys for Bob/Activision) erschienen für die Plattformen PlayStation 4 und Xbox One

Pokémon: Let’s Go, Evoli! (Game Freak/Nintendo) erschienen für Nintendo Switch

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! (Game Freak/Nintendo) erschienen für Nintendo Switch