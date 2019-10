Der Bundesverband der deutschen Spielbranche, namentlich game, hat mal wieder mehrere der begehrten Sales Awards für das Erreichen bestimmter Verkaufsmarken in Deutschland verleihen können. Dabei tut sich einmal mehr die FIFA-Reihe besonders hervor.

Jahr für Jahr sorgt die FIFA-Reihe von EA Sports für Verkaufsrekorde und König Fussball regiert auch 2019 wieder. Der Release des neuen FIFA 20 verlief auch in Deutschland äußerst erfolgreich, so dass sich Publisher Electronic Arts nun über den ersten dicken Verkaufs-Award freuen darf.

So konnte der Bundesverband game nun direkt den game Sales Award Sonderpreis für 500.000 verkaufte Exemplare verleihen. Die Marke wurde im September und damit direkt im Veröffentlichungsmonat erreicht; Gold- und Platin-Award hat damit auch das neue FIFA 20 direkt ausgelassen und sich direkt der halben Million verkaufter Spiele allein in Deutschland gewidmet.

Daneben haben noch zwei weitere aktuelle Blockbuster jeweils einen guten Verkaufsstart hingelegt, wenngleich dieser bei weitem nicht so erfolgreich verlief wie der von FIFA 20. Namentlich sind der neue Loot-Shooter Borderlands 3 sowie das Remake The Legend of Zelda: Link's Awakening für die Switch gemeint. Auch diese beiden Titel sind erst im September erschienen und haben direkt die Marke von 100.000 Verkäufen nur in der BRD geknackt. Dafür gibt es den game Sales Award in Gold.