Der Bundesverband game hat die erfolgsreichsten Titel im abgelaufenen Monat September wieder mit dem begehrten Sales Award bedacht, wobei vor allen Dingen FIFA 19 groß abgeräumt hat.

Auch wenn die deutsche Nationalmannschaft seit der WM in diesem Jahr schwächelt, bleibt König Fussball in Deutschland natürlich populär. Das äußert sich auch in den Verkaufszahlen des EA-Blockbusters FIFA 19, der direkt im Release-Monat September eine große Verkaufsmarke genommen hat.

Wie der Bundesverband game nun nämlich mitteilt, hat FIFA 19 in Deutschland bereits wenige Tage nach dem Release im September die Hürde von 500.000 verkauften Spielen nur in der Bundesrepublik genommen. Daher hat FIFA 19 nun direkt den begehrten game Sales Award Sonderpreis erhalten.

Darüber hinaus war vor allen Dingen das PS4-Exklusivspiel Spider-Man im September angesagt. Auf der Sony-Heimkonsole verkaufte sich das Action-Adventure um Superheld Peter Parker mittlerweile mehr als 200.000 Mal, womit es für einen game Sales Award in Platin reicht.

Gold-Awards für 100.000 verkaufte Spiele gab es in des zwei zu vergeben. Diese Marke haben sowohl das neue Lara-Croft-Abenteuer Shadow of the Tomb Raider als auch das Xbox-fokussierte Rennspiel Forza Motorsport 7 erreicht. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!