Im abgelaufenen Monat Juli haben etliche Titel in Deutschland wieder wichtige Verkaufsmarken erreicht. Allen voran Assassin's Creed: Odyssey konnte dabei einen Meilenstein passieren.

Der im antiken Griechenland angesiedelte aktuelle Serienableger Assassin's Creed: Odyssey ist in Deutschland weiter extrem erfolgreich unterwegs. Der Bundesverband game konnte daher einen weiteren Sales Award an Ubisoft verleihen. Für mittlerweile mehr als 500.000 allein in Deutschland verkaufte Spielexemplare bekam Assassin's Creed: Odyssey demnach nun den BIU Sonderpreis spendiert.

Das Action-Adventure ist aber nicht der einzige Titel, der vom Bundesverband mit einem Sales Award bedacht werden konnte. Gleich vier Spiele erreichten die Marke von 100.000 Verkäufen und bekommen daher den game Sales Award in Gold. Dabei handelt es sich um:

Zu Assassin's Creed: Odyssey gibt es weiter frische Spielinhalte; zuletzt wurde erst der zweite Story-Handlungsstrang rund um Atlantis abgeschlossen.