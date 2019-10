Game of Thrones: The Board Game

Die HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" ist mittlerweile mit der achten Staffel zu Ende gegangen, doch das Fantasy-Franchise bleibt weiterhin groß und stark nachgefragt. Deshalb gibt es auch ein offizielles Brettspiel - und genau das findet in digitaler Form nun auch den Weg auf den PC.

Im Rahmen der SPIEL '19 hat Asmodee Digital heute eine digitale Umsetzung des offiziellen Brettspiels zu "Game of Thrones" angekündigt. Die Digital Edition soll im kommenden Jahr 2020 für den PC veröffentlicht werden, was im Übrigen auch auf das ebenfalls neu angekündigte Blood Rage zutrifft. Es wird also gleich zwei größere Brettspiel-Adaptionen in moderner digitaler From geben.

Das Brettspiel zu Game of Thrones wurde von Christian T. Petersen erschaffen und spielt thematisch nach dem Tod von König Robert Baratheon. Westeros bereitet sich auf die Schlacht um den Eisernen Thron vor und als Oberhaupt eines der Häuser kämpft ihr mit Diplomatie und im Krieg um eben diesen. Basierend auf der Erfolgsmarke von Autor George R.R. Martin müsst ihr mehr als nur starke Truppen um euch scharen, um euren Einfluss auf Westeros auszuweiten.

Die digitale Adaption des Brettspiels soll eine moderne Benutzeroberfläche bieten. Auf dem Spielbrett dürft ihr euch über animierte und in 3D dargestellte Spielfiguren freuen. Außerdem gibt es eine zusätzliche digitale Kampagne, die sich an den Geschehnissen der Buchreihe orientiert.

Der Titel ist auf eine Spieleranzahl zwischen 1 bis 6 Personen ausgelegt, der Multiplayer darf online gezockt werden. Eine Partie soll 60 bis 120 Minuten dauern. Wer online zockt, kann auf ein weites Repertoire an Social-Tools zurückgreifen, welche die Interaktion zwischen den Spielern erleichtern sollen. Für den leichten Einstieg gibt es auch ein Schritt-für-Schritt-Tutorial.

Der konkrete Release-Termin für den PC-Titel steht noch aus; erste Eindrücke vermittelt euch der neue Trailer.