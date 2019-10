Am kommenden Wochenende findet das große österreichische Spiele-Event Game City wieder statt und auch Sony gibt sich die Ehre. Jetzt hat das Unternehmen das Line-up für die Messe bekannt gegeben.

Wenn ihr euch in und um Wien aufhaltet und am kommenden Wochenende der Game City 2019 einen Besuch abstatten wollt, dann dürft ihr euch auch auf einen Auftritt von Sony freuen. Das Unternehmen bringt vom 18. bis 20. Oktober allerhand Inhalte der PS4 mit und hat jetzt das Line-up für das Spiele-Event bekannt gegeben.

Unter anderem geht Hideo Kojimas neuer vermeintlicher Top-Titel Death Stranding in den Endspurt vor dem Release im November und wird auch in Wien präsentiert. In einem Kino am PlayStation-Stand wird den Besuchern der Game City ein neuer Zusammenschnitt des Materials von der Tokyo Game Show gezeigt.

Daneben dürft ihr euch auf folgende weitere Sony- und PS4-Inhalte freuen: