Mit Sekiro: Shadows Die Twice haben die Dark-Souls-Macher von From Software in diesem Jahr mal wieder abgeliefert und einen Top-Titel präsentiert. Das nächste Projekt des Studios könnte nun womöglich auf der E3 in Los Angeles vorgestellt werden.

Nach dem Ende der Dark-Souls-Trilogie sowie der erfolgreichen Veröffentlichung des Dark-Fantasy-Titels Sekiro: Shadows Die Twice früher in diesem Jahr, könnte es schon bald Klarheit in Bezug auf das nächste Projekt der Kult-Entwickler geben. Ein anonymer Insider, der unter dem Nickname Omnipotent auftritt, hat nun zumindest entsprechende Infos preisgegeben.

Die Worte von Omnipotent haben durchaus Gewicht, denn der Leaker hatte bereits in der Vergangenheit in Bezug auf From Software vor offiziellen Ankündigungen mit seinen Infos recht behalten. Im Gaming-Forum ResetEra führt er nun aus, dass From Software sein neues Spiel bereits auf der diesjährigen E3 2019 vorstellen wird. Dabei soll es sich nicht um ein Exklusivspiel für eine Sony-Plattform handeln, was auch durch die Abstinenz von Sony selbst unterstrichen wird. Vielmehr liefert From Software demnach einen Multiplattform-Titel ab.

Wer nun hoffte, dass es sich dabei endlich um das von vielen Fans ersehnte Bloodborne 2 handelt, der dürfte laut dem Leaker jedoch enttäuscht sein: Das Action-Sequel befindet sich laut ihm nämlich nicht einmal aktiv in Entwicklung und werde daher auch keinen E3-Auftritt haben.

Im neuen Titel sollen Schwert und Laser gleichermaßen zum Einsatz kommen, was auf ein interessantes Setting schließen lässt. Dabei soll es sich laut dem Leaker aber auch nicht um einen neuen Teil der Mech-Shooter-Serie Armored Core handeln, wie man nun hätte mutmaßen können. Da zudem auch Dark-Fantasy-Elemente Einzug erhalten sollen, nährt das aber die Spekulationen weiter, From Software könnte an einem neuen Projekt zusammen mit George R.R. Martin, dem Schöpfer der Buchreihe hinter "Game of Thrones", arbeiten.

Insgesamt sollen sowohl Fans von From Software als auch der Dark-Souls-Reihe mit der Neuankündigung grundsätzlich zufrieden sein können. Wir halten euch über die weiteren Spekulationen natürlich auf dem Laufenden.