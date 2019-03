Einem Gerücht zufolge schreibt George R.R. Martin, der Erfinder von Game of Thrones, die Handlung zum nächsten From-Software-Spiel. Zusätzlich gibt es ein mögliches Gameplay-Detail, das bei vielen Souls-Fans nicht auf Gegenliebe stoßen würde.

Es ist bekannt, dass From Software noch an zwei Spielen arbeitet, die nach Sekiro: Shadows Die Twice erscheinen werden. Nun macht ein recht mutiges Gerücht die Runde, demzufolge der "Das-Lied-von-Eis-und-Feuer"-Autor George R.R. Martin das Drehbuch für eines der beiden Spiele schreiben soll. Besser bekannt ist die Romanreihe unter dem Seriennamen "Game of Thrones", die jedem ein Begriff sein dürfte.

In der Theorie könnte man es sich vorstellen, schließlich finden sich in düsteren, recht blutigen Settings Überscheidungen zwischen den From-Software-Spielen und Martins Werken. Angeblich soll es sich bei einem der unangekündigten Titel um eine völlig neue Open-World-Spiel handeln, in der mehrere Königreiche eine Rolle spielen und besucht werden können. Glaubt man dem Gerücht, soll George R.R. Martin dazu beitragen, diese Welt mit Leben zu füllen. Das könnte eine interessante Mischung ergeben.

Einigen Fans stößt allerdings der Gedanke daran, From Software könne ein Open-World-Spiel entwickeln, sauer auf. Darüber hinaus raten einige Martin, sich endlich mit dem Abschluss seiner Buchreihe zu befassen, deren Handlung schon lange von der Serie überholt wurde.

In die Welt gesetzt hat dieses Gerücht der YouTuber Spawn Wave. Ihmzufolge soll eine Ankündigung bereits zur E3 2019 erfolgen. Dann wird sich zeigen, ob seinen Aussagen zu glauben ist. Er selbst gibt in seinem Video nur an "Recherchen betrieben zu haben. Darüber hinaus stützt er sich auf den Branchen-Insider Liam Robertson. Seine Aussagen sind also mit Vorsicht zu genießen.