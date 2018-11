In Kürze habt ihr die Möglichkeit euch eine physische Version von Fox n Forests zu sichern. Ebenfalls wird eine limitierte Sammleredition des deutschen Retro-Plattformers erhätlich sein.

Der deutsche Retro-Plattformer Fox n Forests wird in Kürze als limitierte Collector's Edition erhältlich sein. Zuständig ist der Stuttgarter Publisher Strictly Limited Games, die sich auf physische Sammlereditionen in begrenzter Anzahl spezialisiert haben. Der Fokus liegt hier auf digital erhältlichen Titeln für die Plattformen PlayStation 4, PlayStation Vita und Nintendo Switch. Die Entwickler von Bonus Level Entertainment haben Fox n Forests via Kickstarter finanziert und im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Rick dem Fuchs, der sich auf die Suche nach dem Geheimnis der fünften Jahreszeit begibt.

Die limitierte Collector's Edition von Fox n Forests ist ab dem 18. November über die offizielle Webseite von Strictly Limited Games zum Preis von 44,99 Euro für die PlayStation 4 und 49,99 Euro für die Nintendo Switch erhältlich. Die verfügbaren Exemplare sind auf 700 Stück für Sony's Konsole sowie 1000 Stück für die Hybrid-Konsole limitiert. Alternativ könnt ihr auch eine Standard-Version zum Preis von 24,99 Euro für die PlayStation 4 oder 29,99 Euro für die Nintendo Switch erwerben.