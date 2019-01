Gestern sorgte ja Fortnite an der rechtlichen Front für Schlagzeilen, denn Epic Games sieht sich einem Streit wegen der Verwendung eines Tanz-Emotes im Titel ausgesetzt. Auch Playground Games hat diesbezüglich Bedenken und entfernt nun gleich zwei solcher Emotes aus Forza Horizon 4.

Spieler von Forza Horizon 4 dürfen sich ab sofort wieder ein neues Update für das PC- und Xbox-One-Rennspiel herunterladen. Wie gewohnt bringt dieses neue Inhalte mit sich, namentlich in Form von sieben neuen Fahrzeugen von Mitsubishi, einer neuen Story über das Fahren von Taxis und mehr. Gegenwärtig steht in Bezug auf den Patch aber eher ein anderes Thema im Fokus.

So hat Playground Games im Zuge dessen gleich zwei Tanz-Emotes aus dem Rennspiel entfernt, da diese im Fokus von Rechtsstreitigkeiten stehen. Konkret geht es um die Emotes "Carlton" und "Floss" im Spiel, die nun nicht länger verfügbar sind. Beide Tänze stehen auch bei Epic Games und Fortnite entsprechend im Fokus.

Alfonso Ribeiro, der in den 90er Jahren als Carlton Banks in der Sitcom "The Fresh Prince of Bel-Air" zu sehen war, verklagte Epic Games schon im Dezember wegen der Benutzung des Carlton-Tanzes in Fortnite. Nur wenig später reichte auch Russel "Backpack Kid" Horning eine vergleichbare Klage gegen das Studio wegen der Verwendung des Flossing-Tanzes ein, den er berühmt gemacht hatte.

Forza Horizon 4 verwendet eine ganze Reihe an Emotes und Tanz-Moves, bislang unter anderem auch die beiden oben genannten. Wegen der ungeklärten Rechtslage bei Epic Games und Fortnite hat sich Playground aber in Bezug auf das Rennspiel nun dazu entschieden, diese bis auf Weiteres zu entfernen. Weitere populäre Moves im Spiel sind beispielsweise Drakes "Hotling Bling" oder der von Michael Jackson inspirierte Moon Walk. Im Titel heißen diese "Shamone" und "Macarena".