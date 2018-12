Zum aktuellen Xbox-One-Rennspiel Forza Horizon 4 gibt es nun frischen Nachschub in Form der ersten großen Erweiterung. Wir sagen euch, was drin steckt.

Mit "Fortune Island" wurde pünktlich zum Start in das Wochenende die erste große Erweiterung zum Rennspiel Forza Horizon 4 auf PC und Xbox One verfügbar gemacht. Das Add-on führt euch durch gefährliches Gelände, extreme Wetterbedingungen und integriert die neue Horizon-Schatzsuche in das Spiel. Neben neuen Gebieten gibt es auch etliche neue Herausforderungen und natürlich fahrbare Untersätze für euch.

In der Erweiterung verschlägt es euch an die rauen Klippen von Laufey's Throne. Auf dem Needle Climb erwartet euch neben der großen Drift-Zone die längste Serpentinen-Straße, die es jemals in einem Forza-Horizon-Titel gegeben hat. Auch Wälder wie der Oldarch Forest und die versunkene Stadt Fenholm laden zum Erkunden ein.

Direkt nach eurer Ankunft auf Fortune Island startet auch direkt die angesprochene große Schatzsuche, die euch über die gesamte Insel führt. Dabei müsst ihr verschiedene Rätsel lösen, um euch Unmengen an Credits für euer Konto zu sichern.

Zu guter letzt sind folgende zehn neuen Fahrzeuge an Bord:

2019 Lamborghini Urus

2018 BMW M5

2017 Ram 1500 Rebel TRX Concept

2002 Koenigsegg CC8S

2018 Exomotive Exocet Off-Road

2012 Lamborghini Aventador J

2010 Saleen S5S Raptor

1953 Morris Minor Series II Traveler

2018 Funco Motorsports F9

2015 Hoonigan GYMKHANA 8 Ford Fiesta ST RX43

"Fortune Island" ist Teil des Erweiterungs-Bundles zum Spiel, welches 34,99 Euro kostet. Käufer der Ultimate Edition oder des Ultimate Add-ons Bundle erhalten das Add-on kostenfrei. Besitzer des Xbox Game Pass erhalten beim Erwerb einen Preisnachlass von zehn Prozent.