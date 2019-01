Vor einiger Zeit testete Epic Games den wiedereinsetzbaren Hängegleiter in Fortnite, nur um diese aufgrund zahlreicher Bedenken wieder aus dem Spiel zu nehmen. Jetzt kehrt das Feature jedoch in überarbeiteter Form zurück.

Immer wieder probiert Epic Games im Dauerbrenner und Erfolgstitel Fortnite neue Features aus. Dazu zählt auch das sogenannte "Glider Redeploy Feature" bzw. die wiedereinsetzbaren Hängegleiter. Als dieses seiner Zeit getestet wurde, waren einige Spieler damit durchaus zufrieden, es hagelte aber durchaus auch viel Kritik. Grund: Die Spielmechanik ermöglichte den Gamern ein hohes Maß an Mobilität, was zu einem eher unausgewogenen Spielablauf geführt hat.

Epic entfernte die wiedereinsetzbaren Hängegleiter daraufhin wieder aus den Standardmodi, um das Thema zu überdenken. Jetzt hat man sich dazu entscheiden, dieses zurückzubringen, jedoch in gewandelter Form. "Wir haben die Mechanik zwar aus den Standardmodi entfernt, sind aber der Ansicht, dass wir mit einer alternativen Implementierung einige der Negativpunkte auflösen und dabei besser unsere Ziele verwirklichen können", heißt es in einem entsprechenden Statement.



Den Hängegleiter gibt es in wiedereinsetzbarer Form in der heute erscheinenden Version 7.20 nun als Item. Dadurch soll Gamern mehr Mobilität an die Hand gegeben werden und diesen auch neue Herangehensweisen ermöglichen. Die Verwendung via Item soll sicherstellen, dass Epic Games dieses ausbalancieren und abändern kann. Unter anderem habe man nun so Einfluss auf Einsatzhöhe, Bewegungsgeschwindigkeit, Beutechance und Ladungsanzahl, heißt es seitens der Macher.

Ein kurzer (offizieller) Überblick der Funktionsweise von wiedereinsetzbaren Hängegleiter in Version 7.20:

Der Hängegleiter-Matchgegenstand verbraucht einen Inventar-Slot und kann wie andere Beute gefunden werden.

Ihr könnt den wiedereinsetzbaren Hängegleiter wie zuvor aufklappen. Es ist also nicht nötig, den Gegenstand auszuwählen. Jeder Einsatz verbraucht eine Ladung. Wenn alle Ladungen verbraucht sind, verschwindet der Gegenstand aus dem Inventar. Die Nutzung von Sprungflächen, Taschenrissen und Respawns aus zeitlich begrenzten Modi verbraucht keine Ladung, da diese euch in den freien Fall versetzen.

Die neuen wiedereinsetzbaren Hängegleiter als Matchgegenstand können auf dem Boden, in Truhen und Vorratslamas gefunden sowie bei Verkaufsautomaten erworben werden.