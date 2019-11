Mittlerweile ist Fortnite: Chapter 2 längst live, doch im Vorfeld der Veröffentlichung gelangten bereits erste Eindrücke und Infos ins Netz. Grund dafür: Tester haben die Verschwiegenheitsvereinbarung gebrochen - und genau deshalb wird Epic Games nun ein weiteres Mal tätig.

Bereits im Oktober wurde eine Klage von Epic Games publik. Dabei forderte der Fortnite-Entwickler Schadensersatz von Ronald Sykes. Diesem wurde vorgeworfen, Infos und Eindrücke einer geheimen Testversion von Fortnite: Chapter 2 im Vorfeld des offiziellen Starts nicht vertraulich behandelt zu haben - trotz entsprechender Vereinbarung im Rahmen des Testlaufs. Erste neue Features und Inhalte waren in Folge dessen im Netz publik geworden.

Jetzt wird ein zweiter Fall publik, in dem Epic Games ebenfalls rechtliche Schritte eingeleitet hat. Dieses Mal verlangt das Unternehmen von Lucas Johnston, einem Tester in den Keywords Studios in Montreal, Schadensersatz in Höhe von rund 85.000 Dollar, weil dieser "streng vertrauliche Informationen" aus Fortnite: Chapter 2 geleakt habe.

Konkret geht es vor allen Dingen um einen Screenshot der neuen, veränderten Spielwelt, den Johnston trotz NDA, sprich: Vertraulichkeitsvereinbarung, aufgenommen hat. Johnston hat sich diesen laut eigener Aussage nur selbst zugemailt und mit einer Veröffentlichung nichts zu tun, doch trotzdem gelangte das Bild vor dem offiziellen Startschuss der neuen Version in ein Forum im Netz. Veröffentlicht wurde der Screenshot dabei ausgerechnet von einem Freund von Johnston.

Durch den Verstoß sei das Überraschungsmoment für Epic Games zerstört worden; gleichzeitig hätten Mitkonkurrenten Kenntnis von Neuerungen und den künftigen Strategien erlangen können. Daher verlangt das Unternehmen jetzt den oben genannten Schadensersatz. Bleibt abzuwarten, wie die ganze Sache ausgeht.