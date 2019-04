Epic Games hat das nächste Update zum Kassenschlager Fortnite veröffentlicht, welches das Spiel auf Versionsnummer 8.30 hievt und wieder etliche neue Inhalte mit sich bringt. Wir verschaffen euch hier einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Das Update auf Version 8.30 in dieser Woche fällt durchaus üppig aus, denn Epic Games spendiert Fortnite mehr als nur einen neuen zeitlich begrenzt verfügbaren Spielmodus. Mit dem Neustartbus aka Reboot Van bekommt ihr ein neues Item an die Hand, mit dem ihr ausgeschaltete Teammitglieder zurück in den Kampf holen könnt.

Der angesprochene neue LTM heißt "Hoch und explosiv" und verspricht laut den Machern spektakulären Spaß mit dem Jetpack. Mit diesem begebt ihr euch in luftige Höhen, von wo ihr eure Gegner auf explosive Art und Weise zurück in die Lobby befördern könnt. Dazu stehen euch hier ausschließlich Explosionswaffen zur Verfügung. An Punkten, an denen Beute auf dem Boden spawnt, werden gelegentlich eben Jetpacks auftauchen, die es in dieser Form nur in diesem LTM in Battle Royale gibt. Die Raketenmunition wurd auf maximal 120 begrenzt und es gibt eine verringerte Wartezeit zwischen Sturmbewegungen.

Zu guter letzt gibt es mit "Piratenfieber" ein neues Event, in dem ihr euch einen Säbel schnappen dürft. In einem passenden zweiten LTM könnt ihr mit diesem euer Können unter Beweis stellen um einen Piratenschatz in Form von Spielbelohnungen aus kostenlosen Herausforderungen zu ergattern.

Die wichtigsten Neuerungen in Sachen Waffen und Gegenstände im Überblick:

Waffen und Gegenstände

Neustartbus / -karten Neustartbusse wurden an allen großen Schauplätzen der Karte hinzugefügt. Wenn Teammitglieder eliminiert werden, lassen sie ihre Neustartkarte fallen, die dann von anderen Teammitgliedern aufgehoben werden kann. Neustartbusse / -karten sind in folgenden Modi nicht verfügbar: Solo, zeitlich begrenzte Modi (LTM) mit großen Teams und Modi, in denen Respawns verfügbar sind. Neustartkarten bleiben für 90 Sekunden, nachdem sie fallen gelassen wurden, in der Welt. Interaktionszeit beim Aufheben: 0,5 Sekunden Wenn die Neustartkarten zu Neustartbussen gebracht werden, wird jedes Teammitglied, dessen Karte aufgehoben wurde, wieder in den Kampf zurückgeholt. Eingesammelte Neustartkarten können von jedem Teammitglied eingelöst werden, unabhängig davon, welches Mitglied die Karte aufgehoben hat. Interaktionszeit: 10 Sekunden. Die Neustartbusse haben nach der Nutzung eine Abklingzeit von 120 Sekunden, während der sie nicht erneut aktiviert werden können. Neugestartete Teammitglieder kehren zurück mit: 100 Kondition 1 Gewöhnliche Pistole 36 Leichte Munition 100 Holz

Infanteriegewehr Schaden verringert von 40/42 auf 38/40. Schadensabnahme auf maximaler Reichweite erhöht von 26/28 auf 32/34.

Die Schadensticks der Giftpfeilfalle bringen die Kamera nicht länger mehrfach zum Wackeln.

Alle weiteren Bugfixes, Verbesserungen im Battle-Royale-Modus sowie auch im Kreativmodus und PvE-Part könnt ihr dem umfassenden Patch-Log auf der offiziellen Webseite entnehmen.