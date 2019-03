Epic Games hat das neue Update auf Version 8.20 zum Dauerbrenner Fortnite veröffentlicht. Im Battle-Royale-Modus erwartet euch dabei wieder ein neuer zeitlich begrenzt verfügbarer Spielmodus.

Spieler des Battle-Royale-Hits Fortnite dürfen sich mal wieder um eine neue Spielvariante freuen, denn mit dem nagelneuen Update auf Version 8.20 erhält der Titel von Epic Games mit "Heiße Sohle" aka "The Floor is Lava" einen neuen LTM spendiert. Im zeitlich begrenzt verfügbaren Modus ist der Vulkan undicht und für Spieler heißt das: Abspringen, plündern und fortan die Beine in die Hand nehmen! Denn aus den tiefsten Bereichen der Insel steigt nach und nach Lava empor ... und die ist unangenehm heiß.

Offiziell werden die Details des Spielmodus wie folgt angegeben:

Nach einigen Minuten im Match beginnt die Lava zu steigen.

Der Lavapegel steigt stetig, bis die gesamte Karte bedeckt ist.

Wenn ihr die Lava berührt, wird euch direkt Kondition abgezogen und ihr saust nach oben.

Ihr könnt auf der Lava bauen.

Die Spieler erhalten pro Sekunde eine kleine Menge Materialien, die ihnen helfen, wenn die Lava mal wieder am Dampfen ist.

Zusätzlich zum LTM gibt es im Battle-Royale-Part noch weitere erwähnenswerte Neuerungen. So erhält die Giftpfeilfalle Einzug. Der neue Gegenstand lässt sich quasi überall platzieren und ihr könnt eure Gegner mit einer unangenehmen Giftüberraschung konfrontieren. Zudem gibt es auch neue Sofortgegenstände in Form von Banane, Paprika oder Kokosnuss. Diese können Kondition regenerieren oder Schilde wiederherstellen.

Alle Änderungen und Waffen und Gegenständen im Battle-Royale-Modus im Überblick: