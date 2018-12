Auch an diesem Dienstag gibt es seitens Epic Games wieder ein neues Update zum Blockbuster Fortnite. Der Action-Hit wurde nun auf die Version 7.10 gehievt und bekommt im Zuge dessen unter anderem ein Spiel-Event spendiert.

Pünktlich vor den Weihnachtsfeiertagen ist mit "14 Fortnite-Tage" ein winterliches In-Game-Event im neuen Update auf Version 7.10 gestartet. Das saisonale Event lockt mit neuen Herausforderungen und beinhaltet neue und bekannte Spielmodi, die zeitlich begrenzt verfügbar sind. Dabei gibt es natürlich auch Belohnungen abzustauben.

Ab dem 19. Dezember ist das Event sowohl im Battle Royale als auch in Rette die Welt verfügbar. Im Battle-Royale-Modus gibt es dabei einen festlichen Schlachtenbus, den Schneeballwerfer oder den festlich beleuchteten Busch zu bestaunen. Jeden Tag gibt es auf der winterlichen Karte eine neue Herausforderung samt kostenloser Belohnung, garniert mit den verschiedenen angesprochenen LTM. Im Item-Shop warten allerhand Festtags-Outfits.

Im PvE-Part warten neue festliche Feinde. Außerdem erhaltet ihr jeden Tag einen neuen, zum Thema passenden Auftrag, bei dessen Abschluss ihr mit Schneeflocken-Tickets belohnt werdet, die sich dann wiederum im Shop ausgeben lassen. Auch wartet täglich ein kostenloses Upgrade-Lama im Shop und rund um den 25. Dezember könnt ihr euch auch das kostenlose Allerlei-Lama sichern.

Was tut sich sonst noch? In Version 7.10 wurden auch allerhand weitere Änderungen und Bugfixes untergebracht. im Battle-Royale-Part sticht dabei die Änderung am schweren Sturmgewehr hervor, das nun weniger effektiv ist, wenn ihr nicht genau zielt. Alle weiteren Änderungen könnt ihr dem unten folgenden, kompletten Patch-Log entnehmen.

Alle Neuerungen in Version 7.10 von Fortnite im Überblick:

BATTLE ROYALE

Zeitlich begrenzter Modus Überblick Das Event „14 Tage Fortnite“ wird neue und alte zeitlich begrenzte Modi bieten. Die großen Team-Modi werden alle zwei Tage gewechselt und die kleinen Team-Modi alle 24 Stunden.



Meldet euch jeden Tag um 15:00 Uhr MEZ an, um zu sehen, welche Modi gerade verfügbar sind. Gebt uns über die sozialen Netzwerke Bescheid, welchen zeitlich begrenzten Modi ihr am liebsten spielt. Waffen + Gegenstände Änderungen am schweren Sturmgewehr: Wenn man nicht zielt, ist das schwere Sturmgewehr weniger effektiv, wobei sich die Zielfunktion ansonsten fast wie vorher verhält. Zielgenauigkeit während des Zielens wurde um 10 % erhöht. Zielgenauigkeit ist weiterhin um 10 % erhöht, solange man stillsteht. Der vertikale Rückstoß wurde um 6 % verringert. Grundgenauigkeit wurde um 30 % verringert. Zielgenauigkeit beim Springen und Fallen wurde um 60 % verringert.

Verbesserte Ballonsteuerung In der Luft können Ballons mit der Ducktaste losgelassen werden (bisher Sprungtaste). Spieler können einen ausgewählten Ballon erneut mit dem alternativen Angriff freilassen.

In allen Modi, in denen der Doppeldecker verfügbar ist, wurde die Höhe, in der das Wiederaufklappen des Hängegleiters möglich ist, von 1.000 Einheiten auf 576 Einheiten verringert. Fehlerbehebungen Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler brennendes Dynamit durch Gebäude hindurch aufheben konnten. Gameplay Bodenfahrzeuge schlittern jetzt auf Eisflächen.

Wenn man Gegner mit den Scharfschützengewehr ohne zu Zielen erledigt („No-Scope“), wird das jetzt in den Eliminierungsnachrichten angezeigt.

Wenn man mit einem Fahrzeug nach einem Sprung mit allen vier Rädern aufkommt, erleiden die Spielern darin jetzt keinen Schaden mehr.

Gegenstände, die nahe eines Geschützturms fallengelassen wurden, können jetzt leichter aufgehoben werden.

Stormwings nehmen jetzt mehr Schaden, wenn man Gebäude rammt und diese dabei zerstört.

Spieler, die sich in einem Stormwing befinden, der abgeschossen wird, erleiden jetzt 25 anstatt 50 Schaden der direkt von der Kondition abgezogen wird.

Stormwings nehmen jetzt 50 % mehr Schaden durch gerammte Objekte. Boosten reduziert den Schaden durch Einschläge jetzt um 50 % und nicht mehr um 100 %.

Fehlerbehebungen Wenn man jetzt eine Bewegungstaste gedrückt hält und dabei eine Bearbeitung bestätigt, bringt das den Spieler nicht mehr dazu, sich in die jeweilige Richtung weiterzubewegen.

Geschütztürme werden nicht mehr kurzzeitig unter die Karte teleportiert und zur vorherigen Position zurückgeschickt.

Mehrere Behebungen der Seilrutsche Es werden nicht mehr kurzzeitig Seilrutschanimationen abgespielt, wenn ein Spieler springt, nachdem er unter einer Seilrutsche gebaut hat. Spieler sollten die korrekte Menge an Schwung beibehalten, wenn sie sich an eine Seilrutsche hängen. Damit wird das Problem behoben, bei dem Spieler „wackelten“ bzw. „Rubberbanding“ unterlagen oder scheinbar an Geschwindigkeit gewannen, wenn sie sich an eine Seilrutsche hängten. Spielern wird nicht mehr die Fähigkeit zu sprinten genommen, wenn sie an der Seilrutsche ein Emote eingesetzt haben. Ein Problem wurde behoben, bei dem sich Spieler von der Seilrutsche lösten, gleich nachdem die Animation über ihrem Kopf angezeigt wurde. Die Rolle der Seilrutsche bleibt nicht mehr sichtbar, nachdem der daran hängende Spieler eliminiert wurde. Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler über die ganze Karte geschleudert wurden. Sound- und Grafikeffekte wurden für das Durchbrechen eines Gebäudes an einer Seilrutsche hinzugefügt. Die Anbringen-Kollisionsabfrage bei Seilrutschen wurde verbessert.

Verschlechterungen der Option zum automatischen Aufheben von Waffen wurden behoben. Events Es wurden zusätzliche Termine für den Entdecker-Pop-Up Cup und Freitagnacht-Fortnite angesetzt.

Entdecker-Pop-Up Cups Die Ressourcenlimits für Holz/Stein/Metall wurden von 700/500/300 auf 500/500/500 gesetzt. Die durch Eliminierungen gewonnenen Ressourcen wurden für Holz/Stein/Metall von 100/50/50 auf 50/50/50 gesetzt. Wir werden diese Werte weiter anpassen, um eine gute Balance zu erreichen. Teilt uns mit, was ihr davon haltet!

Fehlerbehebungen Ein Problem wurde behoben, bei dem man im Entdecker-Pop-Up Cup nicht für Eliminierungen durch Fallen belohnt wurde. Spielwiese Fehlerbehebungen Ein Problem wurde behoben, bei dem in Zeitherausforderungen nicht die Spielerzeiten aufgezeichnet wurden.

Es sollte nicht mehr gelegentlich die Nachricht „Bitte warten“ erscheinen und Spieler daran hindern, auf der Spielwiese Herausforderungsspiele zu starten. Performance Die Grafikkarten-Performance bei hohen Sichtweiten wurde verbessert. Damit sollte sich auf Konsolen die Bildauflösung und in manchen Fällen die Bildfrequenz verbessern.

Die Performance beim Abspielen von Emote-Musik wurde leicht verbessert.

Es wurde an den Bewegungskorrekturen gearbeitet, die manchmal bei Sprüngen zu sehen waren.

Bei einigen Hängegleitern wurde die Performance verbessert. Audio Die Umgebungsgeräusche des Wintergebiets wurden verbessert.

Der Boost der Quad-Ramme ist jetzt leiser. Fehlerbehebungen Die Soundeffekte beim epischen Sieg unterscheiden sich nicht mehr auf mobilen Geräten und Nintendo Switch. Benutzeroberfläche Spieler können jetzt kosmetische Gegenstände im Ladebildschirm als Vorschau anzeigen, indem sie die Taste für die Aktion „Vorschau“ „Vollbild“ drücken.

Über der Schildleiste des Spielers befindet sich jetzt eine Konditionsleiste für Fahrzeuge. Fehlerbehebungen Es wurde ein Fehler behoben, bei dem ein kurzer Auszug des aktuell ausgewählten Musikgegenstands abgespielt wurde, während sich ein anderer Musikgegenstand in der Vorschau befand.

Die Ursache gelegentlicher Abstürze wurde behoben, die beim Anzeigen des Event-Bereichs auf Konsolen auftraten. Grafik und Animationen Zenit hat seine eigene Grundstellung in der Lobby.

Luchs verfügt in der Lobby jetzt über eine eigene Animation bei Untätigkeit.

Saxophonisch wird in der Lobby jetzt 15 Sekunden lang abgespielt.

Mit dem neuen, in der Lobby benutzbaren Emote „Unendlicher Dab“ kommt ihr aus dem Dabben gar nicht mehr raus! Hält 10 Stunden an.

Mobile Geräte 60 Bilder/Sek. sind jetzt auf dem iPad Pro (zweite Generation, 10,5” und 12,9”) möglich – kann in den Einstellungen ausgewählt werden.

Die Snapdragon 710-Chipsätze werden jetzt unterstützt (dazu gehören unter anderem: Samsung A8S, Xiaomi Mi 8SE, Nokia 8.1, Oppo R17 Pro).

Die Snapdragon 670-Chipsätze werden jetzt unterstützt (dazu gehören unter anderem: Oppo R17, Vivo Z3).

Das Samsung A9 wird jetzt unterstützt.

Die UI-Tasten wurden aktualisiert. Der Tab „HUD-Einstellungen“ ist jetzt auch für Spieler auf Mobilgeräten sichtbar. Symbole wurden aktualisiert, um im Schnee leichter gesehen zu werden. Die Taste „Fahrzeug verlassen“ befindet sich jetzt woanders.

Fehlerbehebungen Es erscheint jetzt eine Warnmeldung, wenn die Barrierefreiheitseinstellungen für den Zoom aktiviert werden, da diese Einstellungen mit dem Antippen des Bildschirms in Konflikt stehen und zu fehlenden Aktionen führen konnten. Dadurch konnte es passieren, dass das Spiel bei manchen Interaktionen nicht reagierte.

KREATIVMODUS Neuigkeiten

Inseln mit Winterthema

Eine Kaltfront weht 4 neue Inseln mit Winterthema zur Tür herein. Ihr könnt sie beim Riss auf der Startinsel auswählen. Winter Village-Fertigobjekte

Gebt euren Inseln mit sechs neuen Winter Village-Fertigobjekten einen saisonalen Touch. Inseln

Vier neue Winterinseln wurden hinzugefügt. Ihr könnt sie beim Riss auf der Startinsel auswählen.

Die Spieler verfügen jetzt insgesamt über zwei „The Block“-Inseln und nicht mehr nur über eine. Fehlerbehebungen Mehrere Probleme wurden behoben, bei denen sich Inselrissportale nicht verhielten wie erwartet.

Ein Problem wurde behoben, bei dem vorgestellte Inselrissportale nicht funktionierten, wenn über acht Spieler einem Server beigetreten waren.

Probleme mit Spieleranimationen wurden behoben, die nach der Nutzung von „Insel zurücksetzen“ auftraten.

Ein Problem wurde behoben, das es Spielern ermöglichte, über das Höhenlimit hinaus zu bauen und dann festzustecken.

Ein Problem wurde behoben, durch das besuchende Spieler die Möglichkeit verloren, einen Rissort auszuwählen. Dies konnte auftreten, wenn sie den Server eines Hosts verließen und dann wieder zurückkehrten.

Probleme bei denen man auf Inseln anderer Spieler Gebäude bearbeiten und Fallen platzieren konnte wurden behoben.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Switch-Spieler vom Server geworfen werden konnten, wenn mindestens ein Spieler seinen verfügbaren Inselspeicher ausreizte. Gameplay Den Inseleinstellungen wurde eine Option zum Wiedereinsetzen von Hängegleitern hinzugefügt. Bestimmt, ob Spieler im Fall den Hängegleiter herausholen können. Standardeinstellung: An

Fehlerbehebungen Explosionen können nicht mehr Gebäude zerstören, wenn die Einstellung „Gebäudeschaden im Spiel“ ausgeschaltet ist.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler nicht sprinteten, nachdem sie im Flugmodus waren, wenn sie sowohl „Autom. Sprinten“ als auch „Sprint an-/abschalten“ in den Einstellungen aktiviert hatten.

Ein Problem wurde behoben, durch das die Kondition und Schilde eines Spielers nicht zurückgesetzt wurden, wenn dieser ein Match im Kreativmodus startet.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Optionen „Gebäudeschaden im Spiel“ und „Bauen im Spiel sperren“ nicht richtig funktionierten.

Ein Problem wurde behoben, durch das reparierte Gebäude manchmal zum vorherigen, beschädigten Zustand zurückkehrten, wenn der Spieler seine Insel verließ und dann wieder zurückkehrte.

Die Ursache eines Absturzes wurde behoben, der auftrat, wenn man direkt nach der eigenen Eliminierung im Spielmenü „Meine Insel“ auswählte.

Spieler spawnen in manchen Fällen nicht mehr über dem Wasser, wenn sie eine Insel betreten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler nicht mehr springen konnten, nachdem sie durch die Welt gefallen waren. Korrigierte Kreativwerkzeuge und Telefon-Bugs Fehlerbehebungen Probleme wurden behoben, bei denen Objekte durch das Fundament der The Block-Insel gehen konnten.

Ein Problem wurde behoben, bei dem sich Objekte in seltsamen Winkeln mit dem Telefon verbanden, wenn man mit ihnen interagierte.

Objekte werden nicht mehr unerwartet fallengelassen, wenn man sie über weite Strecken trägt. Fertigobjekte Sechs Winter Village-Fertigobjekte wurden hinzugefügt.

Objektpakete passend zu den Feiertagen wurden hinzugefügt.

Dem Würfelgalerie-Fertigobjekt wurden neue Farben hinzugefügt.

Der Naturgalerie wurden Baumstämme und Baumstümpfe hinzugefügt.

Eine winterliche Naturgalerie wurde hinzugefügt.

Die Hindernisgalerie wurde um zusätzliche Rampen und Böden erweitert. Fehlerbehebungen Das Fertigobjekt „Plattformhüpfer“ erscheint nicht mehr mit blockierten Treppen, bei denen Spieler diese zerstören oder darum herum bauen mussten. Geräte Neue Geräte wurden hinzugefügt: Wache: Bleibt an ihrer Position und schießt auf jeden Spieler im Umkreis von zwei Kacheln. Kann eine Pistole, Schrotflinte, ein Sturmgewehr oder einen Raketenwerfer nutzen.

Optionen für Spielerspawnpunkte wurden hinzugefügt: Spielerspawnpunkte können jetzt im Spiel ausgeblendet werden. Mit einer Option kann jetzt festgelegt werden, welcher Spielerspawnpunkt priorisiert werden soll, wenn mehrere bestehen. Die Option „Inselstart“ wurde angepasst und beeinflusst jetzt sowohl die Insel als auch Matches.

Neue Einstellungen für Gegenstands-Spawnpunkte: Gegenstands-Spawnpunkte können jetzt im Spiel ausgeblendet werden. Mit einer neuen Option kann jetzt die Frequenz, mit der Gegenstände spawnen, angepasst werden.

Fehlerbehebungen Spieler können jetzt wieder auf die Optionen von Gegenstands-Spawnpunkten zugreifen.

Ein Grafikfehler wurde behoben, der auftrat, wenn ein Spieler eine neue Falle aufhob, während noch eine andere ausgerüstet war. Bei diesem Fehler wurde die Benutzeroberfläche mit der neuen Falle aktualisiert, obwohl die vorherige Falle platziert wurde.

Ein Grafikproblem wurde behoben, bei dem der Eisblock im Spiel als knisterndes Lagerfeuer angezeigt wurde, wenn er aus einer Truhe geplündert wurde. Waffen + Gegenstände Fehlerbehebungen Ein Problem wurde behoben, bei dem der Greifer nicht von der Inseleinstellung für unendlich Munition beeinflusst wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem von Spielern erstellte Truhen auf Gebäuden über dem Spieler erschienen und nicht vor ihm.

Probleme wurden behoben, bei denen Spieler während Matches auf Inseln anderer Spieler keine Truhen plündern konnten.

Truhen und Lamas können nicht mehr auf Inseln anderer Spieler geöffnet werden, wenn ihr nicht über Bearbeitungsberechtigungen verfügt. Freunde Fehlerbehebungen Ein Problem wurde behoben, durch das Spieler keiner Gruppe eines Switch-Spielers auf einem aktiven Kreativmodusserver beitreten konnten. Performance Der anfängliche Ladevorgang wurde optimiert.

Die Performance beim Werfen von Spielsetgranaten wurde verbessert.

Die Nutzung des Netzwerkspeichers wurde optimiert. RETTE DIE WELT

Was ist neu?

Frostnite

Haltet euch in den langen Winternächten warm. Sorgt in diesem neuen Erlebnis für Rette die Welt dafür, dass dem Heizbrenner nicht das BluGlo ausgeht!

Herstellung mit niedriger Stufe

Stellt all eure Lieblingswaffen und -fallen aus dem Endgame mit einer geringeren Stufe her.

Missionen und Systeme

Frostnite bietet euch in V.7.10 ein neues Erlebnis, bei dem die Überlebensfähigkeit des Spielers in einer langen Winternacht auf die Probe gestellt wird. In Frostnite wartet ein neues Ziel auf euch. Sorgt dafür, dass der Heizbrenner mit geplündertem BluGlo gefüllt bleibt. Sobald es euch ausgeht, war es das auch mit der Wärme. Was dann zurückbleibt, sind ein paar Heldeneisskulpturen. Je weiter die Kondition sinkt, desto kleiner wird der Sturmschild – also immer schön betanken! Überlebt so lange wie möglich, ohne dabei auf eure Ausrüstung und Ressourcen zurückgreifen zu können. Euch stehen nur eure Überlebensfähigkeiten, Skizzen sowie grundlegende Bewaffnung zur Verfügung. Erhaltet die doppelten Ressourcen beim Durchsuchen von Behältern und Abbauen von Objekten. Haltet zwischen den Wellen nach Lieferungen aus der Luft Ausschau, denn die enthalten die nötigen Vorräte. Nach Ende des Einsatzes behaltet ihr eure Waffen und Fallen nicht. Nutzt legendäre Waffen und Fallen also voll aus, und haltet euch nicht zurück! Seht euch vor den Krampuszermalmern vor, die in diesen kalten Gegenden wohnen. Sie sind gefährlich, lassen aber auch wichtiges BluGlo fallen. Wenn ein Spieler zu Boden geht, landet er im Beobachtermodus, bis die übrigen Spieler die Welle bewältigt haben. Je länger ihr überlebt, desto mehr Schneeflocken-Tickets erhaltet ihr als Belohnung! Mit den Tickets könnt ihr euch dann die neuen Winterlamas kaufen. Mehrere Event-Aufträge wurden hinzugefügt, die ihr abschließen könnt, indem ihr Frostnite spielt. Lasst euch in den kommenden Wochen nicht die wöchentlichen Herausforderungen entgehen!

Es ist jetzt möglich, Gegenstände mit niedrigerer Stufe herzustellen. Skizzen, die über Weiterentwicklung höhere Stufen erreicht haben, können jetzt auch zur Herstellung von Waffen und Fallen mit niedrigerer Stufe verwendet werden. Nicht nur die Stufe des hergestellten Gegenstands ist dadurch niedriger, sondern auch die Herstellungskosten. Das ist eine gute Gelegenheit, alte Handwerksmaterialien aufzubrauchen und das seltene Material für wichtige Gelegenheiten aufzusparen! Damit sollte zudem der Übergang zu neuen Gebieten glatter laufen.

Die 14-Fortnite-Tage kommen! Um Mitternacht (GMT) des 19. Dezembers wird der erste Auftrag mit Festtagsthema in eurem Auftragstagebuch erscheinen. Jeden Tag packen wir einen neuen Auftrag mit Festtagsthema in euer Auftragsbuch. Bei Abschluss dieser Aufträge erhaltet ihr wertvolle Belohnungen! Bis V.7.20 habt ihr Zeit, diese Aufträge anzugehen.

Ein neuer Wert namens „Rüstung“ wurde eingeführt, der die Schadensresistenz ersetzt. Alle Helden- und Waffenvorteile, die bisher Schadensresistenz gewährt haben, geben euch jetzt Rüstung. Als Ergebnis sind einzelne Vorteile stärker geworden, wobei das Stapeln dieser Vorteile weniger bringt. In naher Zukunft können für alle Helden und Waffenskizzen, die davon betroffen sind, Rückerstattungen der Weiterentwicklungskosten eingefordert werden. Dabei könnt ihr einen Gegenstand auf Stufe 1 zurücksetzen, den anfänglichen Häufigkeitsgrad seiner Vorteile wiederherstellen und die investierten Ressourcen zurückerlangen.

Der Sturmkönig wird jetzt als Gruppenmission behandelt, wodurch nun jeder Spieler die Möglichkeit erhält, beim Bosskampf jeweils einen Verteidiger herbeizurufen – also insgesamt acht Charaktere, die es mit dem König aufnehmen.

Fehlerbehebungen

Schienen in der „Liefer die Bombe ab“-Mission verbinden jetzt das Depot und die Abschussvorrichtung ordnungsgemäß.

Das leere Benachrichtigungsfenster, das manchmal beim Beitritt der Sturmkönigmission angezeigt wird, erscheint jetzt nicht mehr.

Ein Problem wurde behoben, durch das im Sturmkönigkampf die falschen Ziele angezeigt wurden.

In „Liefere die Bombe ab“ verfügt das Geisterstadtuntergebiet jetzt immer über zulässige Wege.

In „Liefere die Bombe ab“ könnt ihr jetzt die Richtung der zuerst erstellten Bombe umkehren.

Vorübergehende freigeschaltete Missionen während eines Kampagnenauftrags sind jetzt nicht mehr für Missionsalarme möglich. Dies sollte das Erstellen „versteckter“ Missionsalarme, die für die Mehrheit der Spieler nicht sichtbar sind, verhindern.

Bei Abschluss einiger Aufträge, die keine Hauptaufträge sind, wurden einige Missionen freigeschaltet. Diese Missionen werden ab sofort freigeschaltet, indem ihr die jeweiligen Aufträge der Story-Kampagne abschließt.

Der Suchbereich für Medkits kann nicht mehr zerstört werden.

Ein Problem wurde behoben, das es Spielern ermöglichte, innerhalb von BluGlo-Pylonen zu bauen.

Ein Problem wurde behoben, das es Spielern ermöglichte, innerhalb von BluGlo-Pylonen eine B.A.S.I.S. zu platzieren.

Imitatortruhen können nicht mehr zerstört werden, bevor der Imitator aufwacht.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler im „Warten auf Ergebnisse“-Bildschirm hängenblieben.

Wenn man am Ende eines Matches R.O.S.I.E. einsetzt, ist es jetzt nicht mehr möglich, dass der Charakter nicht im Endpunktestand erscheint.

Ein Problem wurde behoben, das beim Laden des Sturmschildes zu einem Serverabsturz führte.

Ein Problem wurde behoben, bei dem es Spielern nicht möglich war, die Schwierigkeit während des Auftrags „Bauwettstreit“ zu erhöhen.

Benutzeroberfläche

Dem Zusammenfassungsbildschirm des Shops wurde ein Kontextmenü hinzugefügt, über das ihr neu erworbene Gegenstände favorisieren/wiederverwerten könnt.

Auf der Auftragsseite werdet ihr in Zukunft optisch über besondere Events informiert!

Fehlerbehebungen

Spieler mit einem Controller können im Auftrags-Tab mit dem rechten Stick jetzt durch die aktuellen und abgeschlossenen Aufträge scrollen.

Viele Gegenstandsbelohnungen wurden aktualisiert, damit bei ihnen jetzt große Symbole angezeigt werden, wenn man Belohnungen öffnet.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Animation der Spielen-Schaltfläche zum falschen Zeitpunkt abgespielt wurde.

Weiterentwickelte Gegenstände erscheinen nicht mehr hinter dem Fenster der Sammlungsbelohnungen, wenn die Sammlung gelichzeitig weiterentwickelt und aufgestuft wird. Wenn ab sofort dieser Bildschirm erscheint, verschwinden alle angesehenen Gegenstände, die im Lager landen.

Banner zeigen im Belohnungsbildschirm nun korrekt Spielersymbol und -farbe an.

Mehrere Fehler wurden behoben, die bei der Slot-Entfernungsoption der Gegenstandswahl in der Umwandlung auftraten.

Schaltflächenbeschriftung im Slot-Menü der Sammlung wurde korrigiert. Damit sollte es jetzt verständlicher sein, dass ein Gegenstand in diesem Menü angesehen aber nicht aufgerüstet werden kann.

Ein Grafikfehler bei Skizzenkarten mit langen Namen wurde behoben, der im Öffnungsbildschirm auftrat.

Ein Problem wurde behoben, bei dem sich das Menü des Verteidigerpostens schloss, wenn man im Waffenauswahlbildschirm „Zurück“ benutzte.

Das Stärkelevel in Zonen übersteigt nicht mehr das Level in den Menüs vor der Mission.

Die Meldung, dass ein Gruppenmitglied zu schwach ist, wird nicht mehr fälschlicherweise angezeigt.

Helden

Der Ninja Cloaked Shadow wurde dem Event-Shop hinzugefügt. Ist eine legendäre Version der Scharmützler-Unterklasse. Ist ab 20. Dezember, 1:00 Uhr MEZ verfügbar.

Die Soldatin „Fröhliche Headhunter“ ist jetzt in Winterlamas enthalten. Ist eine Variante der Unterklasse Doppelagent.

Der Soldat „Sgt. Winter“ ist jetzt in Winterlamas enthalten. Ist eine Variante der Unterklasse Feldwebel.

Ihr könnt die Entdeckerin Jingle-Jess als Belohnung verdienen, indem ihr beim Frostnite-Auftrag 15 Minuten überlebt. Ist eine legendäre Version der Vollstrecker-Unterklasse.

Ihr könnt den Konstrukteur Geschützwache Krampus als Belohnung verdienen, indem ihr beim Frostnite-Auftrag 45 Minuten überlebt. Ist eine legendäre Version der Geschützwache-Unterklasse.

Die folgenden Fähigkeiten und Vorteile wurden aktualisiert und nutzen jetzt Rüstung anstatt Schadensresistenz: Konstrukteur B.A.S.I.S. Verbundene Gebäudeteile erhöhen die Rüstung um 35. Schleuderschild Erhöht beim Ansturm die Rüstung um 680. Sicherheitsprotokoll Erhöht die Rüstung von mit der B.A.S.I.S. verbundenen Gebäudeteilen um 15.

Ninja Schattenhaltung Während Schattenhaltung erhöht sich die Rüstung um 60. Schattigere Haltung Erhöht die Rüstung während Schattenhaltung um weitere 25.

Entdecker Tief versunken Erhalte 40 Rüstung und erhöhe deinen Spitzhackenschaden um weitere 24 %, während „In der Zone“ aktiv ist. Schockphase Schockwelle erhöht die Rüstung 6 Sekunden lang um 190.

Soldat Splitterweste Erhöht die Rüstung um 160. Rüstung wird jedes Mal, wenn der Soldat getroffen wird, um 40 verringert. Erhalte alle 10 Sekunden 40 Rüstung bis zu einem Maximum von 160 Rüstung. Schwer gepanzert Erhöht die Rüstung um 45. Gepanzert Erhöht die Rüstung um 12/18/25.



Fehlerbehebungen

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Zielerfassung von T.E.D.D.Y. und des Schwebegeschützturms blockiert wurde, wenn sie neben R.O.S.I.E. standen.

Waffen und Gegenstände

Das Mittelalterwaffenset wurde hinzugefügt (verfügbar in Winterlamas): Sturmgewehr „Nordmann“: Verursacht beständig Schaden an Feinden in geringer bis mittlerer Reichweite, wobei der Schaden bei größeren Distanzen wegen der geringeren Genauigkeit abfällt. Pistole „Basilisk“: Verursacht in kurzer Zeit großen Schaden und verfügt über eine hohe kritische Trefferchance. Schrotflinte „Tapferer Knappe“: Eine durchschlagskräftige Einzelschussflinte mit geringer Reichweite, die Ziele wegstößt. Axt „Wahnwind“: Eine große, abgerundete Axt mit einer guten Kombination aus Schaden und Einschlag.

Ihr könnt die Pistole „Lebkuchenknarre“ als Belohnung verdienen, indem ihr beim Frostnite-Auftrag 30 Minuten überlebt. Ein effektiver, schnell schießender Revolver mit mäßigem Rückstoß. Verfügt über einen sechsten Vorteil, durch den besiegte Feinde manchmal Bonbons fallenlassen.

Die folgenden Waffenvorteile wurden aktualisiert und nutzen jetzt Rüstung anstatt Schadensresistenz: Gewährt 13/20/27/33/40 Rüstung.

Die Werte der Energieeffizienzvorteile von schweren Angriffen wurden erhöht, um mit den entsprechenden Heldenvorteilen vergleichbar zu sein: Gewährt 40 % / 60 % / 80 % / 100 % / 120 % Energieeffizienz für schwere Angriffe.

Die Werte von Lebenssaugervorteilen wurden um 50 % erhöht. Gewährt 1,8 % / 2,7 % / 3,6 % / 4,5 % / 5,4 % Lebenssauger.



Fehlerbehebungen

Das Geschoss des Bowlers explodiert jetzt sofort, wenn es den Sturmkönig trifft.

Die Vorteile des Vierfachwerfers wurden korrigiert. Im vierten Vorteils-Slot wurde erhöhte Angriffsgeschwindigkeit (Nahkampf) durch erhöhte Schussrate (Fernkampf) ersetzt.

Gameplay

Fehlerbehebungen

Wenn man jetzt eine Bewegungstaste gedrückt hält und dabei eine Bearbeitung bestätigt, bringt das den Spieler nicht mehr dazu, sich in die jeweilige Richtung weiterzubewegen.

Feinde

Das Fest hat Einzug gehalten! Hüllen, Lobber, Giftlobber, Zwerghüllen, Kabummer und Zermalmer sind alle in festlicher Stimmung.

Fehlerbehebungen

Ein Problem wurde behoben, bei dem der schwenkende Laserstrahl des Sturmkönigs Spieler traf, obwohl er sich eigentlich bereits vorbeibewegt hatte.

Die beim schwenkenden Laserstrahl auftretenden Grafikeffekte am Boden stimmen jetzt besser mit dem tatsächlichen Schadensbereich überein.

Auch wenn beide Hörner des Sturmkönigs zerstört sind, können die Spieler jetzt wie vorgesehen durch den Ablauf der Zeit besiegt werden.

Gegenstände aus dem Beutevorrat des Sturmkönigs verteilen sich jetzt etwas mehr, damit sie sich mit geringerer Wahrscheinlichkeit überlappen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Spieler manchmal im unteren Bereich des Sturmkönigtornados blieben.

Die linken und rechten Kristallschwachpunkte des Sturmkönigs an den Rippen sind jetzt leichter zu treffen.

Audio

Ein Soundeffekt bei fehlenden Voraussetzungen in Sachen Gruppeneinladungen und Freunde wurde hinzugefügt.

Soundeffekte bei der Wiederverwertung von Skizzen und beim Zurückschicken von Überlebenden wurden hinzugefügt.

Das Schussgeräusch von T.E.D.D.Y.s Kanonen wurden verbessert.

Es gibt eine Menge neuer Musik und Sound-Effekte im Rahmen von Frostnite!

Fehlerbehebungen

Ein Problem wurde behoben, bei dem heldenspezifischer Dialog in manchen Fällen nicht angezeigt wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Lautstärkeanpassung der Schussgeräusche des Scharfschützengewehrs Ralphies Rache falsch waren.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Fähigkeit BASIS-Stakkato zu laut und wiederholt zu hören war.

Ein Problem wurde behoben, bei dem die Einschlaggeräusche der Spukpistole pro Treffer mehr als einmal abgespielt wurden.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Geräusch von Tutorialmeldungen abgespielt wurde, obwohl der Bildschirm nicht im Vordergrund war.

Ein Problem wurde behoben, bei dem in der Tutorialmission vor dem Raketenstart die Endmusik durch die Filmsequenz abgeschnitten wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem während des Tageszyklus mehrere Hahnenschreie und Krähenrufe gleichzeitig zu hören waren.

ALLGEMEIN

Waffen und Gegenstände

Fehlerbehebungen

Das automatische Nachladen von Waffen wird nicht mehr verhindert, wenn die Einstellung zum standardmäßigen Sprinten aktiviert ist.

Benutzeroberfläche

Wenn ihr jetzt in der Lobby von Battle Royale oder Rette die Welt die Entertaste ohne Texteingabe drückt, schließt sich das Chatfenster.

Wenn ihr jetzt euren Status auf Abwesend setzt, hindert das Freunde am Beitritt eurer Gruppe.

Die Fehlermeldungen, die auftreten, wenn ihr euch selbst Freundeseinladungen schickt, sind nun eindeutiger.

Euer Status wird bei euren Epic-Freunden jetzt als „Auswahl des Spielmodus“ angezeigt, falls ihr noch keinen Spielmodus (Battle Royale / Rette die Welt) ausgewählt habt.

Fehlerbehebungen

Wenn ihr jetzt eine Flüsternachricht an jemanden in einem Match oder in der Zone schickt, erscheint jetzt immer das Chatfenster.

Ein Problem wurde behoben, bei dem im Freundehinzufügungsbildschirm auf Konsole manchmal Eingaben nicht erkannt wurden.

Die Anzeige der Fensterschaltflächen in der oberen rechten Ecken wurde für niedrige Auflösungen korrigiert.

Die Schaltfläche „Freund hinzufügen“ wird nun stets bei passenden Gelegenheiten angezeigt, wenn man sich auf mobilen Plattformen die Teammitglieder ansieht.

Performance

Die Performance während Level Streaming (vor allem beim freien Fall) wurde bei Nintendo Switch und mobilen Geräten verbessert.

Einige Performance-Probleme der Stormwing wurden behoben. Diese konnten zu verringerter Bildfrequenz und Bewegungskorrekturen führen.