Neue Woche, neues Update für den Dauerbrenner Fortnite! Epic Games hat nun die neue Version 6.20 veröffentlicht, Halloween-Event inklusive!

Nachdem man das Halloween-Event in Fortnite zuvor fleißig angeteasert hatte, hat Epic Games dieses nun offiziell gestartet. Mit dem Release des Updates auf Version 6.20 starten die Albträume 2018 in Fortnite durch - ein neuer, zeitlich begrenzter Spielmodus zum in den Vereinigten Staaten so populären Gruselfest.

Das Halloween-Event steht sowohl in Battle Royale als auch in Rette die Welt zur Verfügung und lockt unter anderem auch mit neuen Looks, die es zu ergattern gilt. Ein passendes Video als kleinen Vorgeschmack gibt es weiter unten für euch.

Dazu gesellt sich im Battle-Royale-Part mit dem Schießeisen auch eine neue Wumme; den klassischen Revolver könnt ihr euch auf dem Bild weiter oben genauer ansehen. Außerdem neu in Battle Royale: wiedereinsetzbare Hängegleiter. Diese können aktuell in allen Spielmodi genutzt werden, bislang handelt es sich dabei aber noch um einen Testlauf des Features, mit dem ihr simpel über eure Gegner hinweg sausen könnt.

Auf der Spielwiese warten mit dem neuen Piratenschiff-Minispiel und mehr ebenfalls neue Inhalte. Im PvE-Part Rette die Welt erhält Revolverheld Calamity Einzug. Außerdem wird der derzeit noch kostenpflichtige Spielmodus momentan mit einem Rabatt von 50 Prozent auf den regulären Preis verkauft, da sich der Free-to-Play-Start verzögert.

Alle weiteren Änderungen in Fortnite Version 6.20 könnt ihr hier auf der offiziellen Webseite nachlesen.