Epic Games hat das nächste Inhalts-Update für den Dauerbrenner Fortnite veröffentlicht und hat natürlich auch in dieser Woche wieder Neues für euch parat. Mit dabei sind unter anderem zwei Risszonen sowie ein neuer LTM.

Im Battle-Royale-Modus von Fortnite dürft ihr euch in dieser Woche über gleich zwei Risszonen freuen. Moisty Palms ist komplett neu und lässt sich auch im weiter unten folgenden Clip begutachten. Es handelt sich um eine sumpfige neue Risszone, in der ihr euch ducken könnt, um euch in ein Objekt zu verwandeln. Ein Comeback feiert hingegen die zweite Risszone Greasy Grove, die zuvor bereits in Fortnite einen Auftritt hatte. Das Lieblingsgericht in der Gegend sind jetzt aber Tacos!

Mit "Knock Town" hält der Battle-Royale-Part außerdem auch einen neuen zeitlich begrenzt verfügbaren Spielmodus (LTM) bereit. Der von Alan Shinohara erstellte Modus war im Creator-Wettbewerb unter den besten drei Karten zu finden. Gespielt wird solo und mit dem Greifer müsst ihr euch von Ort zu Ort schwingen, um feindlichen Geschossen auszuweichen und eure Gegner mit der Steinstoßpistole mit einem einzigen Treffer auszuschalten. Der Spieler mit den meisten Eliminierungen holt sich den Sieg.

In den Tresor wandert in dieser Woche die Salvenmaschinenpistole, dafür kehrt im Gegenzug die taktische Maschinenpistole zurück. Weitere Änderungen, Bugfixes und mehr könnt ihr dem wie gewohnt sehr ausführlichen Patch-Log auf der offiziellen Webseite entnehmen.

Auch Spieler im Kreativ- sowie PvE-Modus bekommen übrigens neue Inhalte. Im Kreativmodus gibt es vier neue Fertigobjekte in der Kategorie "Helden und Schurken"; zudem ist der ersehnte Verkaufsautomat hier endlich verfügbar. In "Rette die Welt" könnt ihr Penny in "Straße zum Sommer, Teil 2" wieder zur Hand gehen und außerdem feiert Einsatzagentin Rio im Event-Shop ein Comeback.