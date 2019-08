Epic Games hat das erste größere Inhalts-Update zu Fortnite seit dem Start von Season 10 veröffentlicht - und dieses bringt das Comeback von Retail Row mit sich.

Einen Tag später als sonst üblich hat Epic Games ein neues Inhalts-Update zu Fortnite veröffentlicht, das wieder etliche Neuerungen über die verschiedenen Spielmodi hinweg mit sich bringt. Im populären Battle Royale feiert Retail Row ein Comeback.

Eine neue Risszone hat Mega Mall wieder in die Retail Row verwandelt, sprich: es gibt wieder stark fallende Preise. Doch die Rabatte ziehen nur nur Schnäppchenjäger an, auch Widersacher wollen Geld sparen, spawnen in der Risszone und machen euch rund um das Einkaufszentraum das Leben schwer.

Darüber hinaus gibt es mit "Worldrun" wieder einen neuen zeitlich begrenzt verfügbaren Spielmodus. Im neuen LTM müsst ihr euren Weg an Fallen, Lavagruben und anderen Gefahren vorbei bahnen, um zum weltbesten Läufer zu werden. In diesem Rennen treten dabei nur 16 Spieler in 4 Teams gegeneinander an; das erste Team mit 30 Goldmünzen gewinnt.

Und sonst? Im Battle-Royale-Modus kehrt das Infinity Blade vorübergehend aus dem Tresor zurück. Und auch das B.I.E.S.T. wurde in einigen Aspekten überarbeitet und erhält zudem nun Einzug in den Kreativmodus. Alle weiteren Neuerungen und Verbesserungen könnt ihr wie gewohnt dem ausführlichen Patch-Log auf der offiziellen Webseite entnehmen.