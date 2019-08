Es ist Dienstag und das heißt für gewöhnlich: Es gibt ein neues Update für den Dauerbrenner Fortnite. Epic Games spendiert dieses Mal wieder eine neue Wumme sowie zeitlich begrenzt verfügbare Modi.

Die neue Version 10.00 in Fortnite hat natürlich auch im beliebten Battle-Royale-Modus wieder neue Inhalte parat. So bringt Epic Games nun das automatische Scharfschützengewehr ins Spiel, welches ihr auch auf dem obigen Bild begutachten könnt. Mit diesem könnt ihr eure Gegner aus der Ferne in Schach halten.

Nur in Tilted Town holt man auch einige Waffen aus dem Tresor zurück, namentlich die doppelläufige Schrotflinte, das Schießeisen, das Jagdgewehr und das Infanteriegewehr. Zudem bereitet man den Battle-Royale-Part auf den nächsten Limited Time Mode namens "Arsenal" vor. Dieser wird demnächst verfügbar und in der Teamart Solos spielbar sein. Ihr müsst euch an jeder Waffe beweisen, wobei ihr anfangs die seltensten Waffen startet. Der erste Spieler, der eine Eliminierung mit der letzten Waffe erzielt, gewinnt.

Im Kreativmodus warten mit "Skystation-Showdown" und "Schrottplatz-Sprint" dieses Mal gleich zwei zeitlich begrenzte Spielmodi; dazu gesellen sich außerdem die Viking-Village-Fertigobjekte. Im PvE-Modus gibt es mit dem Ratterer ebenfalls eine neue Wumme.

Alle weiteren Neuerungen und Änderungen könnt ihr wie gewohnt im ausführlichen Patch-Log auf der offiziellen Fortnite-Webseite nachlesen.